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Οι φοιτητές ζητούν την άμεση αναστολή της διαδικασίας, κάνοντας λόγο για υποβάθμιση του δικαιώματος στη στέγαση και θεσμικό αποκλεισμό ευάλωτων ομάδων.

Σε κλιμακούμενες αντιδράσεις προχωρούν οι εστιακοί φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα, καταγγέλλοντας απόφαση για εκκένωση των φοιτητικών εστιών στις 20 Ιουνίου, εν μέσω εξεταστικής περιόδου.

Ο Σύλλογος Εστιακών Φοιτητών/Φοιτητριών κάνει λόγο για αιφνιδιαστική και κοινωνικά άδικη ρύθμιση, υποστηρίζοντας ότι η εφαρμογή της οδηγεί σε σοβαρά προβλήματα στέγασης για φοιτητές που δεν διαθέτουν εναλλακτική κατοικία ή οικονομικούς πόρους για μετακίνηση. Σύμφωνα με την καταγγελία τους στο corfupress.gr, η εκκένωση των εστιών συμπίπτει με την κορύφωση της εξεταστικής περιόδου, γεγονός που –όπως τονίζουν– δημιουργεί συνθήκες πίεσης και αβεβαιότητας για δεκάδες φοιτητές και φοιτήτριες που διαμένουν στις δομές. Παράλληλα, οι φοιτητές κάνουν λόγο για προβληματικές διατάξεις του νέου Κανονισμού Στέγασης, οι οποίες –όπως υποστηρίζουν– περιορίζουν το δικαίωμα παραμονής σε ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με αναπηρία ή σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο Σύλλογος έχει ήδη προχωρήσει σε θεσμικές παρεμβάσεις, καταθέτοντας υπόμνημα προς τις πρυτανικές αρχές και αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας την αναστολή της απόφασης και την επανεξέταση του πλαισίου στέγασης. Μεταξύ των αιτημάτων τους περιλαμβάνονται η άμεση αναστολή της εκκένωσης, η διασφάλιση στέγασης για όσους δεν έχουν εναλλακτική λύση, καθώς και η αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των εστιών.

Το κείμενο του Συλλόγου Εστιακών Φοιτητών/Φοιτητριών Ιονίου Πανεπιστημίου:

«Καταγγελία της Ανάλγητης Απόφασης της Πρυτανείας του Ιονίου Πανεπιστημίου: Φοιτητές στο Δρόμο εν μέσω Καλοκαιριού και εξεταστικής

Ο Σύλλογος Εστιακών Φοιτητών/Φοιτητριών Ιονίου Πανεπιστημίου προχωρεί σήμερα σε ταυτόχρονη κατάθεση δύο επίσημων εγγράφων:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Υπόμνημα-Αναφορά προς τις Πρυτανικές Αρχές, τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας και τις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου: με αίτημα άμεσης αναστολής της εκκένωσης, ανάκλησης των επαχθών διατάξεων και ανοίγματος ουσιαστικού διαλόγου.

Αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη (Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας & Κύκλος Δικαιωμάτων Ανθρώπου): με αίτημα έκτακτης έρευνας, έκδοσης άμεσης σύστασης για αναστολή της θερινής εκκένωσης και γνωμοδότησης για τη νομική φύση της σχέσης στέγασης.

Αυτές οι αναφορές δεν είναι απλές τυπικές κινήσεις. Είναι μία κλιμάκωση, η απάντησή μας στην αδράνεια μιας Πρυτανείας που επέλεξε να μην ακούσει…

Η σημερινή πρωτοβουλία αποτελεί κραυγή αγωνίας αλλά και καταγγελία απέναντι σε μια κατάσταση που έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο. Εδώ και μήνες οι εστιακοί φοιτητές και οι εστιακές φοιτήτριες του Ιονίου Πανεπιστημίου ζούμε σε ένα καθεστώς αβεβαιότητας, ανασφάλειας και συνεχούς υποβάθμισης των αναγκών μας. Αντί η φοιτητική μέριμνα να αποτελεί ασπίδα προστασίας για όσους και όσες αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στο τεράστιο κόστος διαβίωσης, μετατρέπεται σταδιακά σε μηχανισμό αποκλεισμού. Ο μηχανισμός αυτός είναι τόσο διεφθαρμένος και βρωμάει από το κεφάλι, την Πρυτανική Αρχή του Ιονίου Πανεπιστημίου, που υπόσχεται εδώ και τόσο χρόνια και σε περιπτώσεις παρέχει χάρες για καλοκαιρινή στέγαση σε φοιτητές και φοιτήτριες. Χάρες που ξεκάθαρα δεν γίνονται με αξιοκρατικά και τυπικά κριτήρια και ούτε έχουν διεκδικηθεί συλλογικά από την στεγαζόμενη φοιτητική κοινότητα που το έχει ανάγκη…

Ανάμεσα στις απαράδεκτες διατάξεις του νέου Κανονισμού Στέγασης (ΦΕΚ Β΄ 2017/07.04.2026), μία ξεχωρίζει για την κυνικότητά της. Το άρθρο 6 παρ. 2 ορίζει ρητά:

«η διαμονή στη Φοιτητική Εστία ατόμων με σοβαρά προβλήματα υγείας κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών κρίνεται ως επισφαλής»

Δηλαδή: ακριβώς επειδή έχεις αναπηρία — ακριβώς επειδή έχεις ανάγκη — αποκλείεσαι. Η ανάγκη σου γίνεται ο λόγος της αποκλεισμού σου. Αυτό δεν είναι απλώς νομικά παράνομο. Είναι ηθικά αδύνατο να το αποδεχτούμε. Ο Σύλλογός μας ονομάζει αυτή τη λογική με το όνομά της: θεσμικός μισαναπηρισμός. Και καταδικάζει όσους την έγραψαν, τη συζήτησαν και την ψήφισαν

Πίσω από διοικητικές αποφάσεις, κανονισμούς και γραφειοκρατικές διαδικασίες κρύβονται πραγματικοί άνθρωποι!

Κρύβονται φοιτητές που εργάζονται για να επιβιώσουν.

Κρύβονται φοιτήτριες που δεν διαθέτουν οικονομική δυνατότητα να μετακινούνται από και προς τον τόπο καταγωγής τους.

Κρύβονται άτομα με αναπηρία και προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζονται ως αριθμοί σε έναν πίνακα και όχι ως άνθρωποι με δικαιώματα.

Κρύβονται νέοι άνθρωποι που κινδυνεύουν να βρεθούν χωρίς σταθερή στέγη.

Αρνούμαστε να αποδεχτούμε ότι η αστεγία μπορεί να αποτελεί «παράπλευρη απώλεια» της διοικητικής λειτουργίας ενός δημόσιου πανεπιστημίου.

Αρνούμαστε να αποδεχτούμε ότι η κοινωνική μέριμνα θα εξαρτάται από εξαιρέσεις, αιτήσεις, ασαφή κριτήρια και την καλή θέληση των εκάστοτε διοικήσεων.

Αρνούμαστε να αποδεχτούμε ότι η πρόσβαση στις σπουδές θα καθορίζεται από το πορτοφόλι κάθε οικογένειας.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΣΗ.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΘΕΩΡΕΙ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ.

Με τις σημερινές αναφορές ζητούμε από όλους τους αρμόδιους θεσμούς να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Καλούμε τις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων να σταθούν δημόσια στο πλευρό μας.

Καλούμε τον Συνήγορο του Πολίτη να εξετάσει άμεσα τις καταγγελίες μας.

Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν θα επιτρέψουμε να παρουσιαστεί ως «κανονικότητα» η αποστέρηση βασικών δικαιωμάτων.

Όσοι λαμβάνουν αποφάσεις οφείλουν να γνωρίζουν ότι φέρουν ακέραια την πολιτική, ηθική και κοινωνική ευθύνη για τις συνέπειές τους.

Καμία διοικητική διαδικασία δεν μπορεί να είναι σημαντικότερη από την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Καμία επίκληση κανονισμών δεν μπορεί να δικαιολογήσει το ενδεχόμενο να μείνει έστω και ένας φοιτητής ή μία φοιτήτρια χωρίς ασφαλή στέγη.

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ:

• Αναστολή της εκκένωσης της 20ής Ιουνίου 2026

• Εγγυημένη διαμονή για όποιον/α δεν έχει που να πάει χωρίς γραφειοκρατικές εμπλοκές.

• Ανάκληση της διάταξης που χαρακτηρίζει «επισφαλή» τη θερινή παραμονή ΑμεΑ.

• Απόσυρση του «Ιδιωτικού Συμφωνητικού Διαμονής» και αντικατάστασή του με νόμιμη, ανθρώπινη, διαδικασία.

• Ουσιαστική δωρεάν φοιτητική στέγαση και σίτιση για ολόκληρο το ακαδημαϊκό έτος.

ΑΣ ΜΗ ΜΕΙΝΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΕΣΤΙΑΚΟ ΑΤΟΜΟ ΑΣΤΕΓΟ

Η ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΕΛΑΤΕΣ

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!

Σύλλογος Εστιακών Φοιτητών/Φοιτητριών Ιονίου Πανεπιστημίου»