Προειδοποίηση: το άρθρο περιέχει spoilers για το πρώτο επεισόδιο της τρίτης σεζόν της σειράς «House of the Dragon».

Ο Aemond Targaryen ξεπέρασε για άλλη μια φορά τα όρια. H τρίτη σεζόν του House of the Dragon έκανε πρεμιέρα την Κυριακή 21 Ιουνίου, σοκάροντας τους τηλεθεατές.



Το πρώτο επεισόδιο της νέας σεζόν, προκάλεσε συζητήσεις και αντιδράσεις, όχι τόσο λόγω της πολυσυζητημένης επικής και αιματηρής ναυμαχίας του Gullet, αλλά για έναν άλλο λόγο που κανείς δεν φανταζόταν.

{https://youtu.be/xZUavocHU2g?si=iUaLSZ8NG3pMVTDy}

Η σκηνή που σε κάνει να νιώθεις ότι σου έρχεται εμετός

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια μιας τεταμένης συζήτησης που είναι ο Aemond του Ewan Mitchell με τη μητέρα του, Alicent (Olivia Cooke), εκείνος σκύβει τη φιλάει στα χείλη. Είναι μια στιγμή που, όπως λέει ο ίδιος ο ηθοποιός στο People, «νιώθεις ότι σου έρχεται να κάνεις εμετό».

«Ναι, είναι κάπως σοκαριστικό», λέει ο Mitchell. «Αλλά από την άλλη, είδα σε αυτό μια τεράστια πρόκληση και μια ευκαιρία να παρουσιάσω τον Aemond υπό ένα νέο πρίσμα», εξηγεί.

«Είναι αρκετά δύσκολο να το χωνέψεις, έτσι δεν είναι; Να φιλήσεις τη μαμά σου στα χείλη, ειδικά με αυτόν τον τρόπο», λέει ο ηθοποιός και συνεχίζει προσπαθώντας να εξηγήσει τη σκηνή. «Θέλω να πω, ο Aemond, καθώς μεγάλωνε, δεν ένιωθε ποτέ ότι τον αγαπούσαν αρκετά η μητέρα του και η οικογένειά του, και ένα παιδί χρειάζεται αυτή την άνευ όρων αγάπη για να αναπτύξει μια ισορροπημένη εικόνα για τον εαυτό του. Και ο Aemond, επειδή δεν το είχε ποτέ αυτό, έχει μια πολύ διαστρεβλωμένη αντίληψη και έναν πολύ περίεργο τρόπο να εκφράζει την αγάπη του».

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«Νομίζω ότι αυτό που βλέπεις σε εκείνη τη σκηνή του πρώτου επεισοδίου είναι αυτή η διαστρεβλωμένη αγάπη», αναφέρει ο Mitchell.

Ο ηθοποιός εξηγεί ακόμη ότι η ακλόνητη πίστη του Aemond στην μητέρα του, αποτελεί βασικό κίνητρο στην ατέρμονη προσπάθειά του να κατακτήσει τον θρόνο. «Νομίζω ότι πάντα έβλεπε την Alicent ως κάποιον που αγαπούσε με όλη του την καρδιά και αυτό είναι ένα από τα κύρια κίνητρα για τα οποία θέλει τόσο πολύ να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο».

«Πάντα σκέφτομαι τη σκηνή του με το μάτι στην πρώτη σεζόν, όταν ο νεαρός Aemond χάνει το μάτι του και η Alicent, η μητέρα του, είναι πραγματικά η μόνη που τον υπερασπίζεται εκείνη τη στιγμή», λέει ο Mitchell. «Αυτή η στιγμή είναι κάτι που σίγουρα δεν θα ξεχάσει ποτέ. Είναι δεμένος μαζί της», καταλήγει.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι «κάτι δεν πάει καλά» με τον δεύτερο γιο της Alicent, αλλά για τον Mitchell, η πραγματικότητα στα γυρίσματα της επίμαχης σκηνής δεν ήταν τόσο έντονη. «Η συνεργασία με τη Liv Cooke σε αυτή τη σκηνή είναι απλά… η συνεργασία με τη Λιβ Κουκ σε οποιαδήποτε σκηνή είναι ένα πραγματικό μάθημα, ναι, είναι πραγματικά μοναδική».

{https://youtu.be/4tHkfpNOHEo?si=Kk6o4JeuzAmMTuQL}

House of the Dragon και Οιδιπόδειο σύμπλεγμα

Από τη σκοπιά της Cooke, ο τηλεοπτικός γιος της είναι «τελείως χαμένος», όπως δηλώνει στο People. «Νομίζω ότι ήταν αρκετά περίεργο και για τους δυο μας», λέει για τα γυρίσματα της σκηνής με τον Mitchell.

«Υπήρχε αυτό το οιδιπόδειο υπόβαθρο — χωρίς να το γνωρίζει η Alicent. Και νομίζω ότι είναι συγκλονιστικό», συμπληρώνει. Το φιλί είναι επίσης είναι «πολύ επικίνδυνο, γιατί αυτός είναι ένας πολύ επικίνδυνος άνθρωπος».

«Ξέρει ότι μια λάθος έκφραση του προσώπου, μια υποτιθέμενη απόρριψη, θα της κοστίσει τη ζωή. Γι’ αυτό προσπαθεί να κινηθεί πολύ, πολύ προσεκτικά», προσθέτει η 32χρονη Cooke. «Αλλά πιστεύω ότι είναι κάπως έκπληκτη εκείνη τη στιγμή» αναφέρει για τον χαρακτήρα που υποδύεται.