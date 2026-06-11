Η τρίτη σεζόν του House of the Dragon θα κάνει πρεμιέρα στις 21 Ιουνίου 2026.

Δέκα ημέρες απέχουμε μόνο από την πρεμιέρα της τρίτης σεζόν του «House of the Dragon» που όπως γνωρίζουμε θα είναι γεμάτη δράση και πιο συναρπαστική από την προηγούμενη.

Το πρώτο επεισόδιο, το οποίο αρχικά προοριζόταν για τη δεύτερη σεζόν, πριν ο αριθμός των επεισοδίων μειωθεί από 10 σε 8, θα παρουσιάσει το Battle of the Gullet, την πιο αιματηρή ναυμαχία στην ιστορία του Westeros. Ο συν-δημιουργός και showrunner Ράιαν Κόνταλ αποκάλυψε ότι θα είναι «κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ πριν στην τηλεόραση».

Για τους λάτρεις των αριθμών, η Μάχη του Gullet περιλαμβάνει 3.500 props, 25 τόνους προπανίου, 15.000 κασκαντέρ και ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ: 23 κασκαντέρ πυρπολήθηκαν σε μία λήψη. Με λίγα λόγια, μιλάμε για φλογερό θέαμα.

Αν και τα παραπάνω είναι πραγματικά εντυπωσιακά, το κατόρθωμα με τους 23 συμμετέχοντες κασκαντέρ, δεν είναι το μόνο ρεκόρ που καταρρίφθηκε στην πρεμιέρα της τρίτης σεζόν του «House of the Dragon».



Όπως μαθαίνουμε, το πρώτο επεισόδιο του επερχόμενου τρίτου κύκλου, θα είναι επίσης η μεγαλύτερη σε διάρκεια πρεμιέρα σεζόν στην ιστορία του «Game of Thrones» saga. Μέσα σε αυτά τα 15 χρόνια, καμία πρεμιέρα σε καμία από τις τρεις σειρές - Game of Thrones, House of the Dragon και A Knight of the Seven Kingdoms - δεν είχε ξεπεράσει ποτέ τα 65 λεπτά – μέχρι τώρα.

{https://youtu.be/0JlMjgqduVw?si=Ou33EuqR_b6JU4ZM}

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Η γεμάτη δράση πρεμιέρα της 3ης σεζόν του «House of the Dragon»

Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα (πρώτο επεισόδιο) της τρίτης σεζόν του spin off, θα έχει διάρκεια 72 ολόκληρα λεπτά. Ο Κόνταλ δήλωσε στο Deadline ότι η ίδια η μάχη θα καταλαμβάνει 25 λεπτά από τη συνολική διάρκεια του επεισοδίου!

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή που θα δούμε σύντομα, δεν είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια μάχη στο «Game of Thrones» (αυτό το ρεκόρ κατέχει η Μάχη του Winterfell από την 8η σεζόν της αρχικής σειράς), αλλά η τεράστια, απέραντη κλίμακα του Gullet – με τους δράκους και τα πλοία – θα αποτελέσει σίγουρα ένα εντυπωσιακό θέαμα για τους φαν.

Η Μάχη του Gullet αποτελεί επίσης ένα κρίσιμο σημείο καμπής για τον Χορό των Δράκων. Έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες τόσο για τους Μαύρους όσο και για τους Πράσινους, αλλάζοντας σημαντικά το κλίμα για ό,τι πρόκειται να ακολουθήσει.

Ποια είναι τα μεγαλύτερα επεισόδια από το σύμπαν του «Game of Thrones»

Το μεγαλύτερο επεισόδιο σε ολόκληρο το σύμπαν του Game of Thrones, παραμένει το 3ο επεισόδιο της 8ης σεζόν της αρχικής σειράς, με τίτλο «The Long Night», το οποίο διαρκεί 82 λεπτά.

Το επεισόδιο προβλήθηκε στις 28 Απριλίου 2019 σπάζοντας το ρεκόρ που κατείχε προηγουμένως το 7ο επεισόδιο της 7ης σεζόν, «The Dragon and the Wolf», ένα επεισόδιο διάρκειας 80 λεπτών.

Τα τρία τελευταία επεισόδια της εμβληματικής σειράς είναι επίσης εντυπωσιακά σε διάρκεια , καθώς το καθένα διαρκεί πάνω από μία ώρα.

Όσον αφορά το House of the Dragon, τα μεγαλύτερη επεισόδια μέχρι στιγμής (εκτός από την επερχόμενη πρεμιέρα της 3ης σεζόν) είναι το 8ο επεισόδιο της 2ης σεζόν, με τίτλο «The Queen Who Ever Was», και το 2ο επεισόδιο 2 της 2ης σεζόν, με τίτλο «Rhaenyra the Cruel», τα οποία διαρκούν 70 και 69 λεπτά, αντίστοιχα.

Η τρίτη σεζόν του House of the Dragon θα κάνει πρεμιέρα στις 21 Ιουνίου 2026.