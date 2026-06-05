H τέταρτη σεζόν θα σημάνει το τέλος του House of the Dragon.

Ο Ράιαν Κόνταλ, showrunner και εκτελεστικός παραγωγός του House of the Dragon, μας αποκαλύπτει μια ενδιαφέρουσα πληροφορία για την τέταρτη και τελευταία σεζόν της prequel σειράς του Game of Thrones.

Tην ώρα που οι φαν ανυπομονούν για την πρεμιέρα της τρίτης σεζόν του House of the Dragon, η οποία -όπως έχουμε μάθει- ξεκινάει με μια επική μάχη δράκων, ο Κόνταλ επιβεβαιώνει ότι η επόμενη τέταρτη σεζόν θα είναι το φινάλε της σειράς, δίνοντας παράλληλα μια μικρή γεύση για όσα πρέπει να περιμένουμε.



Μιλώντας πρόσφατα στο Deadline, ο Κόνταλ ανέφερε ότι ενώ ο αριθμός των επεισοδίων θα είναι παρόμοιος με αυτόν που έχει κάνει η σειρά του HBO στο παρελθόν, η κλίμακα και «η φιλοδοξία» θα είναι «τεράστιες». Για την ιστορία, αξίζει να θυμίσουμε ότι η πρώτη σεζόν του House of the Dragon αποτελείται από 10 επεισόδια, ενώ η δεύτερη και η τρίτη σεζόν αποτελούνται από οκτώ επεισόδια.

«[Η τέταρτη] Θα είναι η μεγαλύτερη σεζόν που έχουμε κάνει, σίγουρα», λέει και αποκαλύπτει ότι τα γυρίσματα θα μπορούσαν να ξεκινήσουν την επόμενη άνοιξη λόγω καιρού.

«[Τα γυρίσματα] εξαρτώνται λίγο από τον βρετανικό καιρό, και ιδιαίτερα από το φως. Πάντα πρέπει να ισορροπούμε το βρετανικό καλοκαίρι, που απλά σημαίνει να αρχίζουμε τα γυρίσματα την άνοιξη και να τελειώνουμε πριν ξανασκοτεινιάσει. Και επειδή χρειάζεται πάνω από ένα χρόνο για να προετοιμάσουμε και να γυρίσουμε την σειρά, τοποθετείται σε αυτή τη χρονική περίοδο του έτους».

{https://youtu.be/0JlMjgqduVw?si=vcA12uDTryX5wlCN}

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Ο Κόνταλ αυτή την εποχή γράφει τα σενάρια για την τέταρτη σεζόν. Αν και ανανέωσε τη συμφωνία του με το HBO και να αναπτύξει έργα για το δίκτυο μέχρι το 2029, άφησε το υπονοούμενο ότι ο χρόνος του με το franchise του Game of Thrones μπορεί να έχει τελειώσει: «Οτιδήποτε είναι δυνατό, αλλά νομίζω ότι έχω πει ό,τι είχα να πω για το Westeros», σημείωσε.

Η τρίτη σεζόν με τα οκτώ εβδομαδιαία επεισόδια θα κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 21 Ιουνίου στο HBO και θα είναι επίσης διαθέσιμη στο HBO Max.