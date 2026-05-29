Η τρίτη σεζόν του House of The Dragon θα κάνει πρεμιέρα στις 21 Ιουνίου 2026.

Όπως το είχε υποσχεθεί, το ΗBO έδωσε σήμερα (29/05) στη δημοσιότητα το τελικό τρέιλερ για την τρίτη σεζόν του House of the Dragon.

Το νέο τρέιλερ δίνει στους φαν μια γεύση από τον σφοδρό εμφύλιο πόλεμο Targaryen και είναι γεμάτο αίμα, προδοσία και, φυσικά, πολλούς δράκους.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η τρίτη σεζόν του prequel του Game of Thrones ανοίγει με τη Μάχη του Gullet, την οποία ο υπεύθυνος παραγωγής Ράιαν Κόνταλ έχει χαρακτηρίσει «πιθανώς το πιο τρελό επεισόδιο που έχει γυριστεί ποτέ στην τηλεόραση». Η Alicent Hightower της Ολίβια Κουκ, η Rhaenyra Targaryen της Έμα Ντ' Άρσι και ο Daemon Targaryen του Ματ Σμιθ έχουν όλοι κεντρικούς ρόλους στο νέο τρέιλερ.

Τα νέα επεισόδια πιάνουν το νήμα από εκεί που το άφησε η δεύτερη σεζόν. Ο τρίτος κύκλος θα περιλαμβάνει οκτώ εβδομαδιαία επεισόδια στα οποία θα δούμε όλο όλο το βασικό καστ της σειράς.

Από τις δηλώσεις, τις εικόνες και τα τρέιλερ που έχουν αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα, το House of the Dragon φαίνεται να ανεβάζει τον πήχη με κάθε δυνατό τρόπο καθώς ο πόλεμος για τον Σιδερένιο Θρόνο φτάνει στην κορύφωσή του.

Θυμίζουμε ότι η πρώτη σεζόν του House of the Dragon έκανε πρεμιέρα το 2022, ενώ η δεύτερη σεζόν ακολούθησε το 2024. Λίγο πριν την πρεμιέρα του τρίτου κύκλου, έγινε γνωστό ότι η τέταρτη σεζόν που είναι στα σκαριά θα είναι και η τελευταία για τη σειρά.



