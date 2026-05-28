H τρίτη σεζόν του House of The Dragon, κάνει πρεμιέρα στις 21 Ιουνίου.

Ο showrunner του House Of The Dragon αναφέρθηκε στην πρεμιέρα της επερχόμενης τρίτης σεζόν της σειράς λέγοντας ότι θα είναι «ίσως το πιο τρελό επεισόδιο που έχει γυριστεί ποτέ στην τηλεόραση».

Η prequel σειρά του Game Of Thrones, επιστρέφει στις 21 Ιουνίου με την τρίτη σεζόν στην οποία ο εμφύλιος των Targaryen κορυφώνεται.

Λίγο πριν την πρεμιέρα, ο showrunner Ράιαν Κόνταλ αποκάλυψε στο EW ότι η σεζόν ανοίγει με την επική σύγκρουση στη θάλασσα που έχει τίτλο The Battle Of The Gullet. Ο Κόνταλ το περιέγραψε ως «ίσως το πιο τρελό επεισόδιο που έχουμε δει ποτέ στην τηλεόραση».

«Το να αφηγηθείς αυτή την ιστορία χωρίς τη Μάχη του Gullet θα ήταν σαν να γυρίζεις τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών χωρίς τη μάχη στο Helm’s Deep», είπε ο Κόνταλ και πρόσθεσε «Αν επρόκειτο να το κάνουμε, έπρεπε να το κάνουμε σωστά. Και αυτό σήμαινε δράκους, πλοία και πολλαπλά πεδία μάχης».

Η Εμα Ντ’ Άρσι, που παίζει τη Rhaenyra Targaryen στη σειρά, πρόσθεσε ότι «Η σειρά αυτή τη φορά ξεκινά με 60 μίλια την ώρα. Επιτέλους παρακολουθούμε έναν πόλεμο που χτίζεται εδώ και δύο σεζόν». Η τεράστια ναυμαχία αρχικά επρόκειτο να αποτελέσει την κορύφωση της δεύτερης σεζόν, αλλά μεταφέρθηκε στην αρχή της τρίτης.

Από τις δηλώσεις των συντελεστών γίνεται παραπάνω από σαφές ότι η συγκεκριμένη σκηνή που όπως γνωρίζουμε και από το βιβλίο «Fire & Blood» του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν παίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας, θα είναι ένα τηλεοπτικό υπερθέαμα.

Όπως με τις δύο προηγούμενες σεζόν, τα οκτώ επεισόδια θα είναι εβδομαδιαία και σε αυτά επιστρέφει όλο όλο το βασικό καστ της σειράς: Ματ Σμιθ, Έμα Ντ' Άρσι, Ολίβια Κουκ, κ.ά.



Αυτή θα είναι η προτελευταία σεζόν της σειράς, καθώς έχει γίνει γνωστό ότι το House of the Dragon θα ολοκληρώσει τον κύκλο του με τον τέταρτο κύκλο.