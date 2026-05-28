Η Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών καταδικάζει τις προσβλητικές συμπεριφορές δικηγόρων κατά των ελλήνων δικαστικών λειτουργών.

Τη βαθιά της ανησυχία εκφράζει η Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών (EAJ) για τα προσβλητικά και εκφοβιστικά φαινόμενα από δικηγόρους σε βάρος δικαστικών λειτουργών στη χώρα μας, μετά από σχετική ενημέρωση που είχε από τους Έλληνες συναδέλφους της. Αφορμή ήταν, τα ολοένα και σοβαρότερα περιστατικά που, σύμφωνα με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, «προκλήθηκαν από δικηγόρους κατά τη διάρκεια δικαστικών διαδικασιών, τα οποία απειλούσαν δικαστές και, κατ’ επέκταση, την ανεξαρτησία, την αξιοπρέπεια και την εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης στην Ελλάδα».

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κρίνοντας ότι «τα περιστατικά αυτά υπερέβησαν κάθε ανεκτό όριο σε ένα κράτος δικαίου» απευθύνθηκε στην EAJ η οποία, με ψήφισμά της, καλεί «τις ελληνικές αρχές να χρησιμοποιήσουν κάθε διαθέσιμο μέσο για την προστασία της δικαιοσύνης και των δικαστών από τέτοιες επιθέσεις, ιδίως μέσω τροποποίησης του ισχύοντος νομικού πλαισίου, ώστε να προβλέπονται αποτελεσματικές κυρώσεις για παραπτώματα δικηγόρων κατά τη διάρκεια δικαστικών συνεδριάσεων».

Η Διεθνής Ένωση Δικαστών (EAJ) ζητά επίσης από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος να λάβει μέτρα για τον τερματισμό όλων των αθέμιτων ενεργειών των μελών της, οι οποίες θέτουν, όπως σημειώνει στο ψήφισμά της, σε κίνδυνο τη λειτουργία και την εμπιστοσύνη προς το ελληνικό σύστημα δικαιοσύνης