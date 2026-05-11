Διαστάσεις «λερναίας ύδρας» φαίνεται πως λάβει η δράση του κυκλώματος, τα μέλη του οποίου παριστάνουν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ για να εξαπατούν τους πολίτες, πείθοντάς τους να τοποθετήσουν έξω από την πόρτα της οικίας τους κοσμήματα, τιμαλφή και χρήματα για να αποφύγουν το βραχυκύκλωμα στις ηλεκτρικές τους συσκευές. Αν και οι σχετικές καταγγελίες δεν έχουν τελειωμό, παρά τις απανωτές συλλήψεις, δύο ακόμη κατηγορούμενοι πήραν το δρόμο για τη φυλακή. Οι υπόλοιποι πέντε συλληφθέντες για συμμετοχή στο κύκλωμα αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνει συνολικά 27 πρόσωπα τα οποία φέρονται να εμπλέκονται αλλά μέχρι στιγμής η Αστυνομία προχώρησε σε επτά συλλήψεις για 117 περιπτώσεις απάτης, με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπερβαίνει τα 3 εκ ευρώ.

Από την έρευνα της αστυνομίας, προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης τα τελευταία χρόνια δεν κατέθεταν φορολογικές δηλώσεις και εμφανίζονταν ως σκηνίτες.

Οι περισσότεροι από τους κατηγορουμένους υποστήριξαν στον ανακριτή πως δεν έχουν καμία εμπλοκή στις απάτες όπως δεν έχουν και καμία σχέση με τους υπόλοιπους συγκατηγορουμένους τους.

«Κανείς δεν μου έχει φέρει να φυλάξω το οτιδήποτε. Δεν έχω απασχολήσει ποτέ τις αρχές και εργάζομαι ως τεχνικός στην ίδια εταιρεία τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια" φέρεται να υποστήριξε κατηγορούμενος που έχει το ρόλο "φύλακα" στην υπόθεση ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όριους

Αντίθετα, ένας νεαρός κατηγορούμενος ο οποίος και προφυλακίστηκε ομολόγησε πως συμμετείχε σε δύο πράξεις. Όπως είπε, είχε πάρει μάλιστα 100 ευρώ για να παραλάβει τα κλοπιμαία. "Παραδέχομαι ότι συμμετείχα μόνο σε δύο πράξεις. Μου έδωσαν 100 ευρώ να παραλάβω μια σακούλα. Δεν ήξερα τι είχε μέσα και μου είπαν να την παραδώσω σε σημείο που θα μου έλεγαν Το έκανα και αποχώρησα. Δεν πλησίασα ούτε και μίλησα με κάποιο θύμα" φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του.

