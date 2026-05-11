Η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision 2026 έχει ήδη ξεκινήσει. Έφτασε στη Βιέννη η Βίκυ Λέανδρος!

Το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου, η Eurovision 2026, ανοίγει και επίσημα την αυλαία της στη σκηνή της Βιέννης που θα υποδεχτεί τους διαγωνιζόμενους του Α’ Ημιτελικούς.

Ο Akylas, θα δώσει το παρών με το τραγούδι «Ferto» και θα ανέβει στη σκηνή το βράδυ της Τρίτης, τέταρτος στη σειρά, με σκοπό να διεκδικήσει το χρυσό εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου.

Η βραδιά αναμένεται να ξεχωρίσει καθώς στη σκηνή θα βρεθούν και παλαιοί γνώριμοι του θεσμού, ανάμεσά τους και η Βίκυ Λέανδρος.

Η ερμηνεύτρια έχει συνδέσει το όνομά της με το θεσμό της Eurovision καθώς το 1967 είχε εκπροσωπήσει το Λουξεμβούργο κατακτώντας την 4η θέση στον τελικό πίνακα βαθμολογιών, ενώ αναμένεται να εμφανιστεί στον Α’ Ημιτελικό για να ερμηνεύσει την ίδια επιτυχία της και το τραγούδι: «L'amour est bleu».

Η ίδια κατά την άφιξή της στη Βιέννη, μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και στην εκπομπή «Στούντιο 4».

«Χαίρομαι πάρα πολύ! Για εμένα είναι κάτι πολύ ωραίο με πολύ ωραίες αναμνήσεις. Την πρώτη φορά που τραγούδησα στο Λουξεμβούργο στα γαλλικά, ήμουν 15 χρονών που τραγούδησα το «L'amour est bleu», αυτό θα τραγουδήσω και τώρα στη Eurovision…. Για εμένα η Eurovision μου άνοιξε όλες τις πόρτες του κόσμου, πρώτα στην Ευρώπη, έτσι μπόρεσα να κάνω μία διεθνή καριέρα. Θα έλεγα ναι να ανοίξω τον Α’ Ημιτελικό, δεν ήξερα βέβαια ότι θα το γράψουν όλες οι εφημερίδες, από όλον τον κόσμο! Είδα το βίντεο με το τραγούδι του Akyla! Το τραγούδι είναι πολύ φρέσκο και ο Akylas είναι καλό τραγουδιστής, έχει κάτι το φρέσκο. Νομίζω ότι μπορεί να βγει στους πρώτους…».

