Ανακοίνωση εξέδωσε του ΚΚΕ με αφορμή τις κυβερνητικές δηλώσεις σχετικά με το drone στη Λευκάδα.

«Επικίνδυνη και κυνική» χαρακτήρισε το ΚΚΕ τη στάση της κυβέρνησης, τρεις μέρες μετά τον εντοπισμό του ουκρανικού drone στη Λευκάδα.

Στην ανακοίνωσή του το ΚΚΕ θέτει εύλογα το ερώτημα σχετικά με το τι θα είχε συμβεί αν τα εκρηκτικά που κουβαλούσε το drone είχαν πυροδοτηθεί, ενώ είναι «προκλητικό» να βαφτίζεται η περιοχή που εντοπίστηκε διεθνή ύδατα.

Αντίστοιχα, το ζήτημα δεν είναι αν «θα διασφαλίσει η Ελλάδα» ότι «η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων», όπως ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης, αλλά το κατά πόσο ήδη διαμορφώνονται συνθήκες αυξημένης στρατιωτικής παρουσίας και δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή, στο πλαίσιο των διεθνών συμμαχιών της χώρας.

Η ελληνική κυβέρνηση συμμετέχει σε ναυτικές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, παρέχει υποδομές και διευκολύνσεις στο πλαίσιο αυτών των συνεργασιών και υποστηρίζει τη διέλευση στρατιωτικού υλικού και προσωπικού των ευρωατλαντικών συμμάχων, όπως προβλέπεται από τις σχετικές συμφωνίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΚΚΕ θέτει ερωτήματα προς την κυβέρνηση σχετικά με συγκεκριμένα περιστατικά και δραστηριότητες στην περιοχή. Μεταξύ αυτών: τι ρόλο είχε σε ελληνικά χωρικά ύδατα το ουκρανικό ναυτικό drone, εάν υπήρχε γνώση της ελληνικής πλευράς για τον επιχειρησιακό του σχεδιασμό, καθώς και αν έχουν υπάρξει σχετικές συμφωνίες για τη χρήση του ελληνικού χώρου στο πλαίσιο επιχειρήσεων. Επιπλέον, τίθεται το ερώτημα εάν έχουν καταγραφεί και άλλες αντίστοιχες δραστηριότητες στην περιοχή.

Το ΚΚΕ ζητά από την κυβέρνηση να υπάρξει σαφής και επίσημη ενημέρωση για τα παραπάνω ζητήματα.