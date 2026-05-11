Τι έγινε ακριβώς με το ουκρανικό drone που ανακάλυψαν ψαράδες στη Λευκάδα;
Τι εξηγήσεις έδωσε το Κίεβο;
Υπάρχουν και άλλα στην περιοχή μας;
Γιατί το Κίεβο μεταφέρει τον πόλεμο στη Μεσόγειο; Και θα το συνεχίσει;
Ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις στη χώρα αν πυροδοτούνταν τα εκρηκτικά;
Και πολλά ακόμα ερωτήματα. Η κυβέρνηση υποβαθμίζει το θέμα, τα κυρίαρχα μέσα το καλύπτουν για εντυπωσιασμό και η πλειοψηφία των κομμάτων της αντιπολίτευσης δεν λες και ότι πιέζει για να δοθούν ουσιαστικές απαντήσεις.
Δειλοί, μοιραίοι και άβουλοι αντάμα, προσμένουμε ίσως κάποιο θάμα, που έγραφε και ο Βάρναλης.
ΥΓ: Μας ξεπερνούν δημοσιεύματα ότι είμαστε περίπου και τυχεροί γιατί μαθαίνουμε πώς λειτουργούν τα ουκρανικά drone!
T. Tε.