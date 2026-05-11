Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Χώρα σε παρακμή.

Τι έγινε ακριβώς με το ουκρανικό drone που ανακάλυψαν ψαράδες στη Λευκάδα;

Τι εξηγήσεις έδωσε το Κίεβο;

Υπάρχουν και άλλα στην περιοχή μας;

Γιατί το Κίεβο μεταφέρει τον πόλεμο στη Μεσόγειο; Και θα το συνεχίσει;

Ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις στη χώρα αν πυροδοτούνταν τα εκρηκτικά;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Και πολλά ακόμα ερωτήματα. Η κυβέρνηση υποβαθμίζει το θέμα, τα κυρίαρχα μέσα το καλύπτουν για εντυπωσιασμό και η πλειοψηφία των κομμάτων της αντιπολίτευσης δεν λες και ότι πιέζει για να δοθούν ουσιαστικές απαντήσεις.

Δειλοί, μοιραίοι και άβουλοι αντάμα, προσμένουμε ίσως κάποιο θάμα, που έγραφε και ο Βάρναλης.

ΥΓ: Μας ξεπερνούν δημοσιεύματα ότι είμαστε περίπου και τυχεροί γιατί μαθαίνουμε πώς λειτουργούν τα ουκρανικά drone!

T. Tε.