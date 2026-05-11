Η σύγκρουση στο Ιράν μπορεί να επηρεάσει άμεσα την Ελλάδα, πιστεύει το 68,4% των ερωτηθέντων της έρευνας της Opinion Poll.

Έντονη είναι η ανησυχία του κόσμου από τον πόλεμο στο Ιράν και τις διεθνείς αναταράξεις - όπως η συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία - όπως καταγράφεται από τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Liberal.gr.

Στόχος της έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι επιδράσεις στην Ελλάδα των διεθνών αναταράξεων, την επίδρασή τους στις αντιλήψεις των πολιτών για πολιτικές πρωτοβουλίες, διεθνείς συμμαχίες και άλλες πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης, αλλά και την αξιολόγηση του διεθνούς ρόλου χωρών και ξένων ηγετών.

Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα είναι:

1. Το 83.4% δηλώνει ότι ανησυχεί πολύ και αρκετά (46.7% πολύ, 36.7% αρκετά) λόγω του πολέμου στο Ιράν και συνολικά τις διεθνείς αναταράξεις. Το 9.6% δηλώνει λίγο και το 6.7% καθόλου. Η έντονη αυτή ανησυχία εκφράζεται οριζόντια ανεξάρτητα από την κομματική προέλευση και την ηλικία.

2.Η αβεβαιότητα με 36.9%, ο φόβος με 30.3% και το άγχος με 24.5% κυριαρχούν στα συναισθήματα που προκαλούν οι διεθνείς αναταράξεις στους πολίτες. Ακολουθούν θυμός με 14.4%, η αδιαφορία με 4.6% , το ενδιαφέρον με 3.2% κ.λ.π. Σημειώνεται ότι ο κάθε ερωτώμενος είχε έως 2 επιλογές.

3.Όσον αφορά στην κύρια αιτία που προκαλούν αυτές τις εντάσεις ξεχωρίζουν με διαφορά τα γεωπολιτικά συμφέροντα με 38.6% και οι ενεργειακοί πόροι με 31.1%. Ακολουθούν οι παρεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων με 9.8%, η επιδίωξη του Ιράν να αποκτήσει διεθνές οπλοστάσιο με 3.3%, η αναθεωρητική πολιτική της Ρωσίας (εισβολή στην Ουκρανία) με 1.5%, η δράση τρομοκρατικών οργανώσεων όπως η Χεζμπολάχ με 1.5% και οι θρησκευτικές διαφορές με 2.8%.

4.Το 68.4% θεωρεί ότι η σύγκρουση μπορεί να επηρεάσει άμεσα την Ελλάδα , ενώ το 27.4% δεν το πιστεύει. Τα μεγαλύτερα ποσοστά συναντιούνται στον ΣΥΡΙΖΑ με 81%, το Κ.Κ.Ε με 78.6%, στην ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ με 72.2% , στο ΠΑΣΟΚ με 68.9%. Ποσοστά κάτω από τον μέσο όρο υπέρ της πίστης ότι θα επηρεαστεί άμεσα η χώρα συναντιούνται στην Ν.Δ με 60.9% ίσως γιατί αισθάνονται μεγαλύτερη σιγουριά και στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 66%. Όσον αφορά στις ηλικιακές κατηγορίες η μεγαλύτερη ανησυχία ότι θα επηρεαστεί η Ελλάδα εντοπίζεται στους 17-29 ετών με 75.7% και στους 56-64 με 74.7%.

5.Η οικονομία με 80.4% και η ενέργεια με 50.7% αναδεικνύονται ως οι κρίσιμοι τομείς που θεωρείται ως πιο πιθανό να υπάρχουν επιδράσεις στην Ελλάδα. Ακολουθούν οι μεταναστευτικές ροές με 22.6% και η ασφάλεια με 15.6% . Υπήρχε δυνατότητα δύο επιλογών .

6.Το 44.5% δηλώνει ότι αισθάνεται ασφαλής για την θέση της Ελλάδας στο διεθνές περιβάλλον (13.9% πολύ, 30.6%). Το 33.3% δηλώνει λίγο και το 21.2% καθόλου. Τα μεγαλύτερα ποσοστά αίσθησης ασφάλειας βρίσκονται στους ψηφοφόρους της Ν.Δ με 66.6% και του ΠΑΣΟΚ με 49.5%. Πολύ χαμηλότερα είναι τα ποσοστά στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, του Κ.Κ.Ε , της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ και της ΠΛΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ με ποσοστά 23%-25.8%. Στις ηλικιακές κατηγορίες , η αίσθηση ασφάλειας είναι πιο έντονη στους 65+ με 54.7% και χαμηλότερη στους 30-45 με 35.2%.

7.Το 46.5% πολύ και αρκετά θετικά την εξωτερική και αμυντική πολιτική της Κυβέρνησης, το 20.8% λίγο, 29.7% καθόλου. Πρόκειται για σημαντική επίδοση πολύ υψηλότερη από τις δημοσκοπικές επιδόσεις της Ν.Δ στην εκτίμηση ψήφου, αλλά ακόμα και την εκλογική της επίδοση το 2023. Είναι φανερό, ότι η εξωτερική και αμυντική πολιτική αποτελεί το ισχυρό χαρτί της Κυβέρνησης. Τα υψηλότερα ποσοστά θετικής αξιολόγησης βρίσκονται στους ψηφοφόρους της Ν.Δ με 76.8% και του ΠΑΣΟΚ με 51.4%. Στα άλλα ακροατήρια τα ποσοστά είναι αρκετά χαμηλότερη: ΣΥΡΙΖΑ 17.5%, Κ.Κ.Ε 10.7%, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 27.5%, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 21.1%. Την υψηλότερη θετική αξιολόγηση επίσης, την βρίσκουμε στους 65+ με 57.4% και την χαμηλότερη στους 30-45 με 36.1%.

8.Σημαντική είναι η απήχηση πρωτοβουλιών, πολιτικών της Κυβέρνησης, όπως και συμμαχίες που έχει συνάψει, θεωρώντας ότι έχουν θωρακίσει τν χώρα.

Η συμμαχία Ελλάδας – Γαλλίας αντιμετωπίζεται θετικά και θεωρείται ότι έχει θωρακίσει την χώρα από το 65.5%, με το 30.8% να αντιμετωπίζεται αρνητικά

Το 56.5% αντιμετωπίζονται θετικά , ενώ αντίθετη άποψη έχει το 38%.

Η Συμμαχία Ελλάδας – Ισραήλ – Κύπρου αντιμετωπίζεται θετικά από το 55.7% , με το 38.1% να έχει αντίθετη άποψη

Θετικά από το 53.5% η Συμμαχία Ελλάδας – Η.Π.Α , με αντίθετη άποψη από το 41%

Σημαντική απήχηση έχουν επίσης και οι Ενεργειακές Συμφωνίες από το 44.9% , ενώ το 46.4%

Πρόκειται για ένα σημαντικό θετικό απολογισμό αυτών των πρωτοβουλιών, πολιτικών επιλογών και διεθνών συμμαχιών. Σε όλα τα ερωτήματα τα μεγαλύτερα ποσοστά εμφανίζονται στην Ν.Δ με επιδόσεις 68.8%- 82.7 και στο ΠΑΣΟΚ με 69.9% - 82.5%.

9.Το 50% θεωρεί ότι η Ελλάδα είναι πιο ασφαλής με τις σημερινές συμμαχίες που έχει διαμορφώσει (π.χ με Η.Π.Α , Γαλλία , Ισραήλ). Ωστόσο, ο ένας στους τέσσερις , για την ακρίβεια το 27.8% θεωρεί ότι θα ήταν πιο ασφαλής αν είχε προνομιακές σχέσεις με την Ρωσία ή την Κίνα.Το 22.2% δεν απαντά.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά υπέρ της διασφάλισης ασφάλειας με τις σημερινές συμμαχίες εμφανίζονται ανάμεσα στους ψηφοφόρους της Ν.Δ με 69.2% και του ΠΑΣΟΚ με 68.3%. Και στα δύο κόμματα αυτά υπάρχει πάντως ένα 19.2% που θεωρεί ότι θα υπήρχε μεγαλύτερη ασφάλεια αν η χώρα είχε προνομιακές χώρες με την Ρωσία ή την Κίνα. Αυτή η άποψη είναι πλειοψηφική στον ΣΥΡΙΖΑ ( 43.8% έναντι 34.7% , Κ.Κ.Ε με 29.3% έναντι 19.3%, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 43.4% έναντι 30.2% , ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 50% έναντι 33.3%). Πάντως σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες η άποψη υπέρ των σημερινών συμμαχιών είναι πλειοψηφική.

10.Το 38.8% θεωρεί ότι συνεχόμενες δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Φιντάν ότι η Συμμαχία Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ αποτελεί κίνδυνο για την Τουρκία , αναδεικνύει την πιθανότητα να υπάρχει στο επόμενο διάστημα κάποιο επεισόδιο της χώρας με την Τουρκία .

11.Το 75.4% θεωρεί ότι η Τουρκία φοβάται την στρατιωτική ισχύ του Ισραήλ.

12.Η Κίνα και η Ρωσία αξιολογούνται θετικότερα από Ε.Ε , Η.Π.Α ή Ισραήλ ως προς τον διεθνή ρόλο τους. Η Κίνα αξιολογείται συνολικά από ένα 43.4% θετικά (16.2% θετικά, 27.2% μάλλον θετικά). Ακολουθεί η Ρωσία με 33.6% ( 13.6% θετικά , 20% μάλλον θετικά), η Ε.Ε με 31.8% (10.8% θετικά, 21% μάλλον θετικά), το Ισραήλ με 24.8% (10.9% και 13.9% αντίστοιχα), οι Η.Π.Α με 24.5% (9.6% , 14.9%), ενώ το 20.2% κρίνει θετικά τον ρόλο του Ιράν.

Για την Ε.Ε τα υψηλότερα ποσοστά θετικής άποψης για τον διεθνή ρόλο της βρίσκονται στην Ν.Δ με 48.4% και στο ΠΑΣΟΚ με 41.7%. Για τις Η.Π.Α στην Ν.Δ με 37.1%, το ΠΑΣΟΚ με 28.5% και την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 26.4%. Για το Ισραήλ στην Ν.Δ με 42%, ΠΑΣΟΚ με 20.6%, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 24.4%. Για την Ρωσία στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 51%, στον ΣΥΡΙΖΑ με 43%, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΡΙΑΣ και Κ.Κ.Ε με 35.2% και 35.1% αντίστοιχα . Για την Κίνα στον ΣΥΡΙΖΑ με 55.8%, την ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ με 53% και το Κ.Κ.Ε με 52.6%. Για το ΙΡΑΝ στο Κ.Κ.Ε με 30.4%, στην ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ με 27.8% και τον ΣΥΡΙΖΑ με 23%

13.Από τους ξένους ηγέτες , την μεγαλύτερη δημοφιλία εμφανίζει ο Ε. Μακρόν με 54.3% (άθροισμα θετικών και μάλλον θετικών απόψεων) . Ακολουθούν ο Β. Πούτιν με 34%, ο Ντ. Τραμπ με 19.7% και ο Μπ. Ντετανιάχου με 19.3%.

Τις μεγαλύτερες επιδόσεις του Ε. Μακρόν τις βλέπουμε στην Ν.Δ με 76.5% και στο ΠΑΣΟΚ με 69%. Για τον Β. Πούτιν στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 56.6% και στον ΣΥΡΙΖΑ με 42.1%. Για τον Ντ. Τραμπ στην Ν.Δ με 29.3% και στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 37.8%. Για τον ΜΠ. Ντετανιάχου στην Ν.Δ με 34.7% και στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 21.1%.

