Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε σήμερα την απάντηση που έδωσε το Ιράν στην αμερικανική πρόταση για να μπει τέλος στον πόλεμο, χαρακτηριζοντάς την «εντελώς απαράδεκτη».

«Διάβασα την απάντηση των λεγόμενων ''αντιπροσώπων'' του Ιράν. Δεν μου αρέσει- ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ!», έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social χωρίς να κάνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες.

Λίγο νωρίτερα το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim είχε μεταδώσει επικαλούμενο πληροφορημένη πηγή ότι η ιρανική πρόταση, η οποία εστάλη στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω των πακιστανών μεσολαβητών, υπογραμμίζει την ανάγκη να τερματισθεί ο πόλεμος σε όλα τα μέτωπα και να αρθούν οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Τεχεράνη.

Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μια περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματισθεί ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, πρόσθεσε το Tasnim.

Η πηγή δήλωσε επίσης, σύμφωνα με το Tasnim, ότι τα ιρανικά αιτήματα περιλαμβάνουν «τη διαχείριση από το Ιράν των Στενών του Ορμούζ, εφόσον αναληφθουν ορισμένες δεσμεύσεις από τις ΗΠΑ».

Η πηγή δεν διευκρίνισε ποιες είναι αυτές οι δεσμεύσεις.

Ο Τραμπ «ζήτησε» δύο εβδομάδες ακόμη

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται παρά μόνο «δύο επιπλέον εβδομάδες» για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν, διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του που μαγνητοσκοπήθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα και μεταδόθηκε σήμερα.

Ερωτηθείς από την ανεξάρτητη δημοσιογράφο Σέριλ Άτκινσον, ο αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε εξάλλου ότι οι Ιρανοί «έχουν ηττηθεί στο στρατιωτικό επίπεδο» και επωφελήθηκε της ευκαιρίας για να χλευάσει άλλη μια φορά τους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ χαρακτηρίζοντας τη συμμαχία «χάρτινη τίγρη».

Η δημοσιοποίηση αυτής της συνέντευξης έγινε ενώ το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι απάντησε στην τελευταία αμερικανική πρόταση, η οποία έχει στόχο να τερματισθεί η σύγκρουση που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου από το Ιράν και τις ΗΠΑ.

«Έχουν ηττηθεί στο στρατιωτικό επίπεδο (...) ίσως να μην το αντιλαμβάνονται, όμως πιστεύω ότι το γνωρίζουν», διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ τη δημοσιογράφο.

«Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι έχουν πει την τελευταία λέξη τους», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσε «να παραμείνει επιτόπου δύο επιπλέον εβδομάδες και να πλήξει όλους τους στόχους. Είχαμε υπόψη ορισμένους στόχους και έχουμε πλήξει πιθανόν 70% απ' αυτούς, όμως υπάρχουν και άλλοι που θα μπορούσαμε να πλήξουμε (...) δεν θα ήταν παρά η τελική πινελιά», δήλωσε.

Ο αμερικανός πρόεδρος μίλησε εξάλλου για το ΝΑΤΟ, το οποίο συνέκρινε άλλη μια φορά με «χάρτινη τίγρη», διαμαρτυρόμενος ότι οι σύμμαχοί του δεν ήταν «εκεί για να βοηθήσουν».