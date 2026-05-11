Το Αττικόν εξέδωσε το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν για τον 70χρονο.

Στο Αττικόν νοσηλεύεται ο 70χρονος Έλληνας που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, είναι καλά στην υγεία του, δεν έχει κανένα σύμπτωμα, ωστόσο θα παραμείνει σε καραντίνα προληπτικά για 45 ημέρες.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Επιβάτης κρουαζιερόπλοιου στο οποίο εκδηλώθηκαν κρούσματα Hantavirus Pulmonary Syndrome, για καθαρά προληπτικούς λόγους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς υγειονομικές οδηγίες, μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ και έχει τεθεί σε προληπτική απομόνωση και παρακολούθηση στο ΠΓΝ Αττικόν.

Ο πολίτης δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα σχετιζόμενο με τη νόσο. Το μέτρο εφαρμόζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο επιτήρησης και πρόληψης, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη λοίμωξη ή ένδειξη ενεργού νόσου.

Οι αρμόδιοι ιατροί του ΠΓΝ Αττικόν σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ παρακολουθούν την κατάσταση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας.