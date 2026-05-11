Η Eurobank και ο Όμιλος Κτίστωρ προχωρούν σε στρατηγική συνεργασία με στόχο την υποστήριξη επενδύσεων σε μικρά έργα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS), ισχύος από 1 έως 10 MW, τα οποία θα συνδέονται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. Η πρωτοβουλία επικεντρώνεται σε έργα που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στην ελεύθερη αγορά ενέργειας, σε μια περίοδο κατά την οποία διαμορφώνονται οι συνθήκες για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης κατηγορίας επενδύσεων στην ελληνική αγορά.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι δύο πλευρές επιδιώκουν να προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις που θα καλύπτουν τις διαφορετικές ανάγκες των επενδυτών σε όλα τα στάδια ανάπτυξης και λειτουργίας των έργων. Ο Όμιλος Κτίστωρ αναλαμβάνει υπηρεσίες που αφορούν την κατασκευή, τη συντήρηση, τη λειτουργία και την τεχνολογική υποστήριξη των έργων, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων EMS/SCADA και της εκπροσώπησης στην αγορά ενέργειας. Από την πλευρά της, η Eurobank θα παρέχει χρηματοδοτικές λύσεις προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά κάθε επένδυσης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τα τραπεζικά κριτήρια αξιολόγησης.

Τα έργα αποθήκευσης ενέργειας εκτιμάται ότι θα διαδραματίσουν κομβικό ρόλο στη μετάβαση προς ένα πιο ευέλικτο και ανθεκτικό ενεργειακό σύστημα, καθώς η αυξανόμενη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ενισχύει την ανάγκη για αποτελεσματική αποθήκευση και εξισορρόπηση της προσφοράς και της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής Retail & Digital Banking της Eurobank, Ιάκωβος Γιαννακλής, δήλωσε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ενισχύει την υποστήριξη επενδύσεων σε έργα αποθήκευσης μικρότερης κλίμακας, προσφέροντας στους επενδυτές πρόσβαση σε χρηματοδότηση και εξειδικευμένη τεχνογνωσία για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων. Όπως σημείωσε, στόχος είναι η επιτάχυνση επενδύσεων που συνδέονται με την ενεργειακή μετάβαση και τη βελτίωση του ESG αποτυπώματος.

Από την πλευρά του, ο CEO του Ομίλου Κτίστωρ, Γιώργος Τσικαλάκης, υπογράμμισε ότι η συνεργασία με την Eurobank εντάσσεται στη στρατηγική ανάπτυξης ολοκληρωμένων ενεργειακών λύσεων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς. Όπως ανέφερε, τα έργα αποθήκευσης ενέργειας αποτελούν βασικό πυλώνα για τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο και αποδοτικό ενεργειακό μοντέλο, καθώς ενισχύουν την αξιοποίηση της παραγόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και περιορίζουν τις ενεργειακές απώλειες.

Η συνεργασία των δύο ομίλων αναμένεται να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός πιο ώριμου οικοσυστήματος για την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα, ενισχύοντας παράλληλα τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα του ενεργειακού συστήματος της χώρας.