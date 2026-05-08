Η Prodea Investments, τα data centers, η Quadrivium Digital Hellas και το ομολογιακό των 15 εκατ. ευρώ, το securities portfolio της Eurobank, η APIVITA και η Bright και το πεντάστερο ξενοδοχείο στη Μήλο

Το securities portfolio της Eurobank

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα που έδωσε η Eurobank στους αναλυτές για τη διάρθρωση του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου, στο πλαίσιο της παρουσίασης των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου του 2026. Το συνολικό securities portfolio της τράπεζας ανέρχεται σε 28,2 δισ. ευρώ και αποτυπώνει με σαφήνεια τη στρατηγική επιλογή της Διοίκησης της τράπεζας να διατηρεί υψηλή ρευστότητα και περιορισμένο επενδυτικό ρίσκο, με έμφαση σε τίτλους υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης. Το 36% του χαρτοφυλακίου είναι τοποθετημένο σε κρατικά ομόλογα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου 10,15 δισ. ευρώ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατηγορία τοποθετήσεων της τράπεζας, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική διατήρησης υψηλής ρευστότητας και χαμηλού κινδύνου μέσω τίτλων υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης. Τα ελληνικά κρατικά ομόλογα αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία, αντιπροσωπεύοντας το 21% του συνολικού χαρτοφυλακίου ή περίπου 5,92 δισ. ευρώ. Σημαντική παρουσία καταγράφεται και σε εταιρικά ομόλογα, τα οποία αντιστοιχούν στο 10% του χαρτοφυλακίου, δηλαδή περίπου 2,82 δισ. ευρώ. Παράλληλα, η τράπεζα διατηρεί έκθεση περίπου 1,97 δισ. ευρώ σε τίτλους χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, που αντιστοιχούν στο 7% του χαρτοφυλακίου, ενώ άλλα περίπου 1,97 δισ. ευρώ επενδύονται σε covered bonds, δηλαδή καλυμμένα ομόλογα με εξασφαλίσεις υψηλής ποιότητας, κυρίως στεγαστικά δάνεια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τοποθέτηση της Eurobank σε CLOs (Collateralized Loan Obligations) υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης (AAA), τα οποία αντιπροσωπεύουν το 6% του χαρτοφυλακίου ή περίπου 1,69 δισ. ευρώ. Πρόκειται για σύνθετα επενδυτικά προϊόντα που βασίζονται σε χαρτοφυλάκια εταιρικών δανείων. Στην πράξη, ένας οργανισμός συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό δανείων και τα «τιτλοποιεί», εκδίδοντας ομόλογα διαφορετικών βαθμίδων κινδύνου και απόδοσης προς επενδυτές. Οι τίτλοι αυτοί έχουν προτεραιότητα στις πληρωμές τόκων και αποπληρωμών, γεγονός που μειώνει σημαντικά τον πιστωτικό κίνδυνο για τον επενδυτή.Επιπλέον, περίπου 1,13 δισ. ευρώ έχουν επενδυθεί σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα (US Treasuries), που αντιστοιχούν στο 4% του χαρτοφυλακίου, ενώ άλλα περίπου 1,13 δισ. ευρώ αφορούν σε λοιπούς κρατικούς τίτλους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η λογιστική ταξινόμηση των τίτλων της Eurobank έχει και αυτή ενδιαφέρον. Το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου, περίπου 22,56 δισ. ευρώ ή το 80% του συνόλου, αφορά σε τίτλους που η τράπεζα σκοπεύει να διακρατήσει μέχρι τη λήξη τους. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η Eurobank δεν ενδιαφέρεται να τους πουλήσει άμεσα για βραχυπρόθεσμο κέρδος, αλλά να εισπράττει σταθερά τόκους μέχρι να λήξουν. Ένα δεύτερο κομμάτι του χαρτοφυλακίου, περίπου 4,23 δισ. ευρώ ή το 15%, αφορά τίτλους που μπορούν να πωληθούν εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς. Οι τίτλοι αυτοί αποτιμώνται καθημερινά με βάση την τρέχουσα αξία τους στις αγορές, όμως οι διακυμάνσεις τους δεν επηρεάζουν άμεσα τα αποτελέσματα χρήσης της τράπεζας. Πρόκειται ουσιαστικά για μια «ενδιάμεση» κατηγορία επενδύσεων, που προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στη διοίκηση. Τέλος, περίπου 1,41 δισ. ευρώ ή το 5% του χαρτοφυλακίου αφορά πιο ενεργητικές επενδύσεις trading. Σε αυτή την περίπτωση, η τράπεζα αγοράζει και πουλά τίτλους πιο συχνά με στόχο να επωφελείται από τις διακυμάνσεις των αγορών και των επιτοκίων. Οι μεταβολές στην αξία αυτών των τίτλων περνούν απευθείας στα οικονομικά αποτελέσματα της Eurobank, επηρεάζοντας άμεσα την κερδοφορία κάθε τριμήνου.

Η Prodea, η Quadrivium και τα data centers

Η Prodea Investments εισέρχεται στον κλάδο των data centers, προχωρώντας σε στρατηγική συμφωνία χρηματοδότησης με τη Quadrivium Digital Hellas, με στόχο την ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών διασύνδεσης δεδομένων στην Κρήτη. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Prodea θα χορηγήσει ομολογιακό δάνειο έως 15 εκατ. ευρώ προς την εταιρεία, ενώ παράλληλα θα αποκτήσει και μετοχική συμμετοχή 30%, ενισχύοντας τη θέση της σε έναν τομέα με αυξημένες προοπτικές ανάπτυξης.

Η επένδυση αφορά την κατασκευή interconnection data center στο Βαρυπέτρο Χανίων, σε συνεργασία με τη βρετανική Quadrivium Digital, η οποία δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων διεθνώς. Το έργο περιλαμβάνει τόσο τη δημιουργία και λειτουργία υπερσύγχρονου data center όσο και την ανάπτυξη κρίσιμων υποδομών για τη διασύνδεση υποβρύχιων καλωδίων, στοιχείο που ενισχύει τον ρόλο της Κρήτης ως περιφερειακού κόμβου τηλεπικοινωνιακών και ψηφιακών υποδομών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δομή της χρηματοδότησης, καθώς το επιτόκιο του ομολογιακού διαμορφώνεται στο 12% ετησίως. Οι τόκοι δεν θα καταβάλλονται περιοδικά σε μετρητά, αλλά θα κεφαλαιοποιούνται μέσω έκδοσης PIK ομολογιών, με την εξόφληση κεφαλαίου και τόκων να μεταφέρεται στη λήξη του δανείου. Παράλληλα, προβλέπεται επιπλέον τόκος υπερημερίας 2% σε περίπτωση καθυστέρησης αποπληρωμής.

Σύμφωνα με τους βασικούς όρους της συμφωνίας, το ομολογιακό δάνειο θα αποτελείται από δύο σειρές ομολογιών, με ονομαστική αξία 1 ευρώ ανά ομολογία, ενώ η λήξη του έχει οριστεί για τις 31 Αυγουστου 2042. Η περίοδος διαθεσιμότητας της χρηματοδότησης εκτείνεται σε δέκα έτη από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Τη συναλλαγή αξιολόγησε η PwC, η οποία εκπόνησε το fairness opinion και κατέληξε ότι οι όροι του ομολογιακού δανείου και το συμφωνηθέν επιτόκιο κρίνονται «δίκαιοι και εύλογοι» για την Prodea και τους μετόχους μειοψηφίας της εταιρείας.

Οι απαιτήσεις της Prodea από το ομολογιακό θα είναι μειωμένης εξασφάλισης έναντι ενδεχόμενης senior τραπεζικής χρηματοδότησης που μπορεί να ληφθεί για την υλοποίηση του έργου, στοιχείο που υποδηλώνει αυξημένο επενδυτικό ρίσκο αλλά και υψηλότερη προσδοκώμενη απόδοση.

Η συναλλαγή με την Prodea Investments οδήγησε την Quadrivium Digital Hellas, σε εκτεταμένη τροποποίηση του καταστατικού της λίγο πριν την ολοκλήρωση της συμφωνίας χρηματοδότησης. Το νέο καταστατικό εισάγει εκτενείς προβλέψεις για δικαιώματα μειοψηφίας, περιορισμούς μεταβίβασης μετοχών, δικαιώματα tag along και drag along, καθώς και ειδικά call options μεταξύ των μετόχων, αποτυπώνοντας τη νέα μετοχική και επενδυτική δομή της εταιρείας.

Η Bright και η Milos Luxury Resort

Η Bright Business Solution προχώρησε στην παροχή εταιρικής εγγύησης για ομολογιακό δάνειο ύψους περίπου 4,9 εκατ. ευρώ που λαμβάνει η συνδεδεμένη εταιρεία Milos Luxury Resort, με εκπρόσωπο των ομολογιούχων την Τράπεζα Πειραιώς. Η απόφαση εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ, με τη διοίκηση να επισημαίνει ότι η συναλλαγή εξυπηρετεί το εταιρικό συμφέρον και ενισχύει οικονομικά τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις του ομίλου. Με βάση τους όρους της συμφωνίας, η Bright Business Solution αναλαμβάνει την ευθύνη κάλυψης των υποχρεώσεων του δανείου σε περίπτωση αδυναμίας αποπληρωμής από την εκδότρια εταιρεία, λειτουργώντας ως εγγυήτρια μέχρι την πλήρη εξόφληση του ομολογιακού δανείου. Η Milos Luxury Resort αποτελεί τη νέα εταιρική μορφή της Kea Luxury Resort Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, η οποία μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία με αποτίμηση περιουσιακής αξίας περίπου 2,6 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση εκτιμάται ότι θα υποστηρίξει την ανάπτυξη της εταιρείας στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας.

Η Milos Luxury Resort προ μηνών απέκτησε τρία αγροτεμάχια στη Μήλο, συνολικής αξίας 950 χιλ. ευρώ, τα οποία συνδέονται με σχέδιο ανάπτυξης νέας ξενοδοχειακής μονάδας πέντε αστέρων στην περιοχή «Βόλια – Παρασπόρος». Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, το πρώτο ακίνητο αφορά αγροτεμάχιο 1.766 τ.μ. στον Τριοβασάλο Μήλου, επί της επαρχιακής οδού Πλάκας – Πολλωνίων, το οποίο χαρακτηρίζεται άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση και αποκτήθηκε έναντι 350 χιλ. ευρώ. Το δεύτερο αγροτεμάχιο βρίσκεται επίσης στην περιοχή «Παρασπόρος» της Μήλου, εκτός των ορίων της Χώρας, έχει έκταση 4.063 τ.μ., είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση και αποκτήθηκε έναντι 550 χιλ. ευρώ. Η τρίτη έκταση, επιφάνειας 2.723 τ.μ., βρίσκεται στην ίδια περιοχή και αποκτήθηκε έναντι 50 χιλ. ευρώ, ωστόσο χαρακτηρίζεται μη άρτια και μη οικοδομήσιμη. Οι εκτάσεις συνδέονται με οικοδομική άδεια που εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 από την ΥΔΟΜ Μήλου και αφορά την ανέγερση ξενοδοχείου πέντε αστέρων δυναμικότητας 31 δωματίων και 99 κλινών. Η άδεια έχει ισχύ έως τον Σεπτέμβριο του 2029.

Δυναμική εκκίνηση με προκλήσεις

Η εικόνα του Ομίλου Titan στο πρώτο τρίμηνο του 2026 επιβεβαιώνει τη διατήρηση ισχυρής λειτουργικής κερδοφορίας και υψηλής ανθεκτικότητας, παρά το πιο απαιτητικό διεθνές περιβάλλον. Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 636,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA ανήλθαν στα 137,8 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 16% σε συγκρίσιμη βάση, γεγονός που υποδηλώνει βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και διατήρηση ισχυρών περιθωρίων κέρδους. Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η πορεία των καθαρών κερδών μετά από φόρους, τα οποία ανήλθαν στα 64,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 46,5% σε ετήσια βάση, στοιχείο που αποτυπώνει τόσο την ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας όσο και τη θετική επίδραση από το μείγμα δραστηριοτήτων του Ομίλου. Σε επίπεδο κεφαλαιακής διάρθρωσης, η βασική μεταβολή αφορά την αισθητή αύξηση του καθαρού δανεισμού. Στο τέλος του 2025 ο καθαρός δανεισμός διαμορφωνόταν στα 214 εκατ. ευρώ, με δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA στο ιδιαίτερα χαμηλό 0,4x. Μετά την ολοκλήρωση σημαντικών εξαγορών, ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε στα 676 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, οδηγώντας τον δείκτη μόχλευσης στο 1,1x EBITDA. Παρά τη σημαντική αύξηση, το επίπεδο δανεισμού εξακολουθεί να θεωρείται διαχειρίσιμο για τα δεδομένα του κλάδου, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή παραγωγή λειτουργικών ταμειακών ροών και τη διατηρήσιμη κερδοφορία του Ομίλου. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η μεγαλύτερη εστία προβληματισμού εντοπίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, που αποτελούν τη σημαντικότερη αγορά της Titan. Οι πωλήσεις στην περιοχή υποχώρησαν κατά 8,3%, ενώ τα EBITDA μειώθηκαν κατά 7,6% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας την επιβράδυνση της αγοράς κατοικίας. Η διοίκηση αποδίδει την αρνητική αυτή εξέλιξη κυρίως στα υψηλά επιτόκια στεγαστικών δανείων, στην περιορισμένη οικοδομική δραστηριότητα και στη γενικότερη οικονομική αβεβαιότητα. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η εταιρεία μεταθέτει πλέον την ουσιαστική ανάκαμψη της αμερικανικής αγοράς κατοικίας για το 2027, ένδειξη ότι η πίεση στη ζήτηση εκτιμάται πως θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια από ό,τι αρχικά αναμενόταν. Παράλληλα, η διοίκηση αναγνωρίζει ότι η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή συνιστά σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την εξέλιξη των μεγεθών κατά το 2026. Ήδη από τον Μάρτιο καταγράφηκε επιβράδυνση των εξαγωγών από την Αίγυπτο λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στην περιοχή, με την εταιρεία να παραδέχεται ότι τόσο η διάρκεια όσο και οι επιπτώσεις της κρίσης παραμένουν δύσκολο να προβλεφθούν.

Η AKTOR και η ΕΚΟ

Η AKTOR ενισχύει περαιτέρω τη συνεργασία της με την ΕΚΟ, επεκτείνοντας το πλαίσιο κάλυψης εμπορικών συμφωνιών που αφορούν την προμήθεια καυσίμων και ενεργειακών προϊόντων για μεγάλα έργα υποδομής σε όλη τη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Συνέλευση της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ενέκρινε την τροποποίηση εγγυητικής επιστολής της Alpha Bank, με στόχο την επέκταση της ισχύος της υπέρ της AKTOR Κατασκευές, αλλά και της κοινοπραξίας AKTOR Κατασκευές – ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΒΟΑΚ ΣΔΙΤ Νεάπολη. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με σειρά συμφωνιών μεταξύ της ΕΚΟ και εταιρειών του ομίλου AKTOR για την προμήθεια καυσίμων και άλλων ενεργειακών προϊόντων, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από την υλοποίηση σημαντικών δημόσιων και ιδιωτικών έργων. Ανάμεσα στα έργα που εντάσσονται στη συνεργασία περιλαμβάνεται και η κατασκευή του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, ειδικότερα στο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος. Η τροποποιημένη εγγυητική επιστολή καλύπτει πλέον συμβάσεις προμήθειας πετρελαίου κίνησης, υγραερίου, μαζούτ, ασφάλτου και λιπαντικών, ενώ επεκτείνεται και στη χρήση της υπηρεσίας ΕΚΟΚΑΡΤΑ από εταιρείες και κοινοπραξίες του ομίλου AKTOR σε ολόκληρη την Ελλάδα.

«Μεταβατικό» το 2025 για την APIVITA

Η APIVITA έκλεισε τη χρήση του 2025 με κύκλο εργασιών 56,8 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 3,9% σε σύγκριση με τα 59,1 εκατ. ευρώ του 2024, εξέλιξη που η διοίκηση απέδωσε στη μετάβαση στο νέο πληροφοριακό σύστημα ERP. Το μικτό αποτέλεσμα υποχώρησε το 2025 κατά 6,7%, στα 32,1 εκατ. ευρώ από 34,4 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT) μειώθηκαν σημαντικά κατά 84,3%, περιοριζόμενα σε 168 χιλ. ευρώ έναντι 1,07 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Σε επίπεδο καθαρής κερδοφορίας, η εταιρεία πέρασε σε ζημιές μετά φόρων ύψους 659,6 χιλ. ευρώ, έναντι καθαρών κερδών 81 χιλ. ευρώ το 2024. Παράλληλα, οι ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 315 χιλ. ευρώ, έναντι κερδών 567 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Το κόστος πωλήσεων παρέμεινε ουσιαστικά σταθερό, καταγράφοντας οριακή μείωση 0,04% στα 24,67 εκατ. ευρώ, ενώ τα έξοδα διοίκησης αυξήθηκαν κατά 4%, στα 6,78 εκατ. ευρώ. Τα έξοδα διάθεσης υποχώρησαν κατά 1,6%, στα 25 εκατ. ευρώ, ενώ τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης μειώθηκαν κατά 1,6%, στα 918,5 χιλ. ευρώ. Αξιοσημείωτη ήταν η μείωση των λοιπών εξόδων και ζημιών κατά 87,4%, στις 106,7 χιλ. ευρώ από 849,5 χιλ. ευρώ το 2024. Σε επίπεδο ισολογισμού, το σύνολο του ενεργητικού αυξήθηκε κατά 3%, φτάνοντας τα 60,3 εκατ. ευρώ από 58,6 εκατ. ευρώ το 2024. Τα αποθέματα ενισχύθηκαν σημαντικά κατά 16,5%, στα 19,9 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω αύξησης στις πρώτες ύλες και τα έτοιμα προϊόντα. Οι εμπορικές απαιτήσεις αυξήθηκαν οριακά κατά 1,2%, στα 17 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν κατά 25,5%, στα 4 εκατ. ευρώ από 5,36 εκατ. ευρώ το 2024. Οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 11,7%, στα 28,75 εκατ. ευρώ, ενώ οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις ενισχύθηκαν οριακά κατά 1,3%, στα 12,8 εκατ. ευρώ. Οι λοιπές υποχρεώσεις αυξήθηκαν σημαντικά κατά 45,3%, φτάνοντας τα 7,7 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, οι εμπορικές υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 13%, στα 3,47 εκατ. ευρώ. Η καθαρή θέση διαμορφώθηκε σε 31,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 2,1% σε σχέση με το 2024.

Τέλος, σημαντική ήταν η επενδυτική δραστηριότητα το 2025, με την APIVITA να πραγματοποιεί επενδύσεις άνω των 2 εκατ. ευρώ σε πάγια στοιχεία. Οι επενδύσεις αφορούσαν κυρίως την επέκταση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων στο ΒΙ.ΠΑ. Μαρκοπούλου, νέες γραμμές παραγωγής και συσκευασίας, εξοπλισμό ποιοτικού ελέγχου, έργα αυτοματισμού, αλλά και πληροφοριακά συστήματα.