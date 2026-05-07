Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Eurobank θα αποκτήσει το 100% της Eurolife Life, ενώ θα διατηρήσει το 20% της συμμετοχής της στην εταιρεία γενικών ασφαλίσεων της Eurolife Holdings.

Η Eurobank ανακοίνωσε την υπογραφή οριστικής σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών (SPA) με εταιρείες που ελέγχονται από τη Fairfax Financial Holdings για την εξαγορά του 80% της Eurolife Life AEAZ, στο πλαίσιο της συμφωνίας που είχε γνωστοποιηθεί στις 13 Οκτωβρίου 2025. Το τίμημα για την εξαγορά της Eurolife Life ανέρχεται σε περίπου 813 εκατ. ευρώ.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Eurobank θα αποκτήσει το 100% της Eurolife Life, ενώ θα διατηρήσει το 20% της συμμετοχής της στην εταιρεία γενικών ασφαλίσεων της Eurolife Holdings.

Παράλληλα, η τράπεζα επιβεβαίωσε ότι η ήδη ανακοινωθείσα συμφωνία για την πώληση ποσοστού 45% στην ERB Asfalistiki Κύπρου αναμένεται να υπογραφεί τις επόμενες εβδομάδες, μετά τις απαραίτητες εταιρικές εγκρίσεις, με το τίμημα να διαμορφώνεται περίπου στα 55 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση της Eurobank ανέφερε ότι η εκτιμώμενη επίδραση της συναλλαγής τόσο στα αποτελέσματα χρήσης όσο και στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 του Ομίλου παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με όσα είχαν ανακοινωθεί προηγουμένως.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων και της πλήρωσης των συνήθων όρων ολοκλήρωσης, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του τρίτου τριμήνου του 2026.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη συναλλαγή, η Deutsche Bank λειτούργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Eurobank, η EY παρείχε υπηρεσίες due diligence, ενώ οι Milbank LLP και PotamitisVekris ανέλαβαν τον ρόλο των νομικών συμβούλων για τη συναλλαγή.