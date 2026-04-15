Η Eurobank Equities Eurobank Equities εμφανίζεται ιδιαίτερα θετική για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, εκτιμώντας ότι ο γεωπολιτικός θόρυβος συνεχίζει να αποκρύπτει την ουσιαστική βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών και το σημαντικό περιθώριο επαναξιολόγησης των αποτιμήσεων. Ο οίκος διατηρεί σύσταση αγοράς για όλες τις βασικές τραπεζικές μετοχές που καλύπτει, θεωρώντας ότι η κερδοφορία του κλάδου έχει πλέον σταθεροποιηθεί και ότι το επόμενο στάδιο θα είναι η σταδιακή αναβάθμιση των αποτιμήσεων προς πιο συμβατά επίπεδα με τα θεμελιώδη.

Για την Alpha Bank, η Eurobank Equities δίνει σύσταση Buy με τιμή-στόχο €4,50, σημειώνοντας ότι η τράπεζα εμφανίζει βελτιωμένο προφίλ κερδοφορίας και πλέον προσφέρει πιο ελκυστικό risk/reward μετά την αναθεώρηση προς τα πάνω των εκτιμήσεων για τα κέρδη της. Η τράπεζα αναμένεται να επωφεληθεί από τη σταδιακή ανάκαμψη των περιθωρίων και τη συνεχιζόμενη πιστωτική επέκταση.

Για την National Bank of Greece, η σύσταση παραμένει Buy με τιμή-στόχο €17,45, με την ανάλυση να υπογραμμίζει τη σταθερή δυναμική οργανικής κερδοφορίας, την ισχυρή κεφαλαιακή βάση και τη δυνατότητα διατήρησης υψηλών αποδόσεων ιδίων κεφαλαίων σε βάθος χρόνου.

Για την Piraeus Bank, η Eurobank Equities τοποθετεί τιμή-στόχο €10,30 και διατηρεί τη σύσταση Buy, χαρακτηρίζοντάς την ως την κορυφαία επιλογή του κλάδου. Ο οίκος θεωρεί ότι η τράπεζα προσφέρει το πιο ελκυστικό μείγμα αποτίμησης και αναπτυξιακής προοπτικής, με σημαντικό περιθώριο rerating καθώς συνεχίζεται η αύξηση της κερδοφορίας και περιορίζεται το discount έναντι των ανταγωνιστών.

Για την Optima Bank, η σύσταση αναβαθμίζεται σε Buy με τιμή-στόχο €11,20, καθώς η τράπεζα συνεχίζει να καταγράφει υπεραπόδοση σε επίπεδο ανάπτυξης δανείων και αποδοτικότητας κεφαλαίων, παρά το γεγονός ότι η μετοχή της εμφανίζει μεγαλύτερη ευαισθησία σε δυσμενή μακροοικονομικά σενάρια.

Τέλος, για την Bank of Cyprus, η Eurobank Equities διατηρεί σύσταση Buy με τιμή-στόχο €11,10, ξεχωρίζοντας την τράπεζα για την ισχυρή δημιουργία κεφαλαίου και τη δυνατότητα πολύ υψηλών διανομών προς τους μετόχους, με payout που δυνητικά μπορεί να προσεγγίσει το 90%-100%.

Συνολικά, η Eurobank Equities εκτιμά ότι οι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με αδικαιολόγητο discount, παρά την ισχυρή κερδοφορία, τους καθαρούς ισολογισμούς και τις υψηλές αποδόσεις κεφαλαίου, θεωρώντας ότι ο κλάδος διατηρεί σημαντικό περιθώριο περαιτέρω ανόδου καθώς η αγορά επαναξιολογεί τα θεμελιώδη του δεδομένα.