Πέντε χρόνια μετά την έναρξη της πρωτοβουλίας «Μπροστά για την Οικογένεια», η Eurobank ενισχύει τη στρατηγική της παρέμβαση για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, ανακοινώνοντας έξι νέες δράσεις στον Έβρο, με επίκεντρο τη στήριξη της στέγασης, της απασχόλησης, της υγείας και της εκπαίδευσης στις ακριτικές περιοχές.

Κεντρικός άξονας των νέων παρεμβάσεων αποτελεί η δημιουργία οικιστικού συγκροτήματος στην Ορεστιάδα, με στόχο τη στέγαση εκπαιδευτικών και γιατρών που εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή, αντιμετωπίζοντας ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την προσέλκυση και παραμονή ανθρώπινου δυναμικού στα ανατολικά σύνορα της χώρας.

Η πρωτοβουλία της τράπεζας καταγράφει ήδη μετρήσιμα αποτελέσματα, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, έχει συμβάλει σε 85 γεννήσεις, στη δημιουργία 64 νέων επιχειρήσεων και 75 θέσεων εργασίας. Παράλληλα, μελέτη της Deloitte καταδεικνύει ότι για κάθε 1 ευρώ που επενδύεται στο πρόγραμμα παράγονται 5,11 ευρώ κοινωνικής και οικονομικής αξίας.

Οι νέες δράσεις παρουσιάστηκαν στο συνέδριο «Δημογραφικό 2026», παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, κυβερνητικών στελεχών και εκπροσώπων της επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας, στο πλαίσιο της διοργάνωσης του εκδότη – διευθυντή της Realnews και προέδρου της ΕΙΗΕΑ, Νίκου Χατζηνικολάου.

Κατά την τοποθέτησή του, ο CEO της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, υπογράμμισε ότι το δημογραφικό αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής, επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπισή του απαιτεί ένα ολοκληρωμένο μοντέλο στήριξης που συνδέει τη στέγαση, την εργασία, την υγεία και την εκπαίδευση.

«Οι νέοι άνθρωποι δεν εγκαταλείπουν τον τόπο τους από επιλογή, αλλά λόγω έλλειψης πραγματικών προοπτικών. Γι’ αυτό υλοποιούμε ένα συνολικό πλαίσιο παρεμβάσεων που δημιουργεί συνθήκες ώστε οι νέες οικογένειες να μπορούν να ζουν και να δημιουργούν στον τόπο τους», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο Έβρος λειτουργεί ως πεδίο εφαρμογής ενός μοντέλου που μπορεί να επεκταθεί ευρύτερα στην ελληνική περιφέρεια.

Από την πλευρά της, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, χαρακτήρισε το δημογραφικό ως μια ήδη ορατή πρόκληση με επιπτώσεις στην εκπαίδευση, την αγορά εργασίας, το ασφαλιστικό και το σύστημα υγείας. Όπως σημείωσε, μέσω του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το Δημογραφικό έως το 2035, με περισσότερες από 100 δράσεις και προϋπολογισμό 20 δισ. ευρώ, η κυβέρνηση επιδιώκει τη διαμόρφωση ενός συνολικού πλαισίου στήριξης της οικογένειας και ενίσχυσης της περιφέρειας.