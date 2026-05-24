Κάνει λόγο για «αριστερά γιουσουφάκια».

Για «πιστόλια της διαπλοκής» εναντίον του και για «αριστερά γιουσουφάκια» κάνει λόγο ο Νίκος Κοτζιάς, απαντώντας όπως αναφέρει σε δημοσιεύματα που τον αφορούν.

«Τι μας λένε ότι ετοιμάζω κόμμα, ότι θα είμαι αρχηγός κόμματος, ότι εξαιτίας μου θα χάσουν τη νίκη στις εκλογές. Σάμπως με ρωτήσανε αν είναι αυτές οι προθέσεις μου ως κάνουν οι κανονικοί δημοσιογράφοι; αλλά τι ρωτώ και εγώ, αυτά κάνουν τα γιουσουφάκια», αναφέρει χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της Κίνησης «Πράττω».

Η ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης έχει ως εξής:

«Έγραφα χθες ότι τα σχέδια της διαπλοκής τα «βοηθάνε, ως συνήθως τα μπιστόλια της, αλλά και ένα νέο φρούτο «τα αριστερά γιουσουφάκια» τα οποία φροντίζουν να αμαυρώνουν την εικόνα, ακόμα και με fake-news, όσων δεν προσχωρούν σε αυτά τα σχέδια» της διαπλοκής. Και νάτοι σήμερα έσκασαν και πάλι μύτη τα γιουσουφάκια. Τι μας λένε ότι ετοιμάζω κόμμα, ότι θα είμαι αρχηγός κόμματος, ότι εξαιτίας μου θα χάσουν τη νίκη στις εκλογές.

Σάμπως με ρωτήσανε αν είναι αυτές οι προθέσεις μου ως κάνουν οι κανονικοί δημοσιογράφοι; αλλά τι ρωτώ και εγώ, αυτά κάνουν τα γιουσουφάκια. Αλλά το πιο αστείο είναι ότι συγγενείς και φίλοι που συνδέονται με τον χώρο που χρησιμοποιεί τα γιουσουφάκια άρχισαν να κάνουν σχόλια, να στάζουν φαρμάκι και να επιδίδονται σε καμπάνιες πάνω στην είδηση που μεταφέρει ένα «γιουσουφάκι» καθότι έπαψε να νοιώθει ως φαίνεται δημοσιογράφος και ανέλαβε να είναι βαποράκι.

Θα τα έλεγα όλα αυτά από την εκπομπή που είχα αύριο συνέντευξη στην τηλεόραση, αλλά αδυνατώ καθότι ο δημοσιογράφος που με κάλεσε απολύθηκε διότι έθεσε επίκαιρες ερωτήσεις σε μία κυρία που δεν ήταν σε θέση να τις απαντήσει επί της ουσίας. Τώρα δεν θα σας πω ποιος πήρε τηλέφωνο και ζητούσε την παύση του δημοσιογράφου, ούτε ποια είναι η κυρία. Υπόσχομαι, όμως, να επανέλθω.

ΥΓ1. Τον φόβο μου να έχουν.

ΥΓ2. Κατά βάθος αυτό που τους ενόχλησε είναι ότι απέδειξα ότι ο αντίπαλος δεν είναι μόνο ο Μητστοτάκης, αλλά όλο το συναιτερικό σύστημα που έχει με την Ολιγαρχία. Ως φαίνεται τους την ενόχλησα!

ΥΓ3. Τέλος ενοχλήθηκαν επειδή είπα το πασιφανές ότι ο Σύριζα δεν έχασε ως κυβέρνηση, αλλά ως αντιπολίτευση».

Αυτά αναφέρει στην ανάρτησή του ο Νίκος Κοτζιάς...

Β.Σκ.