Παρέμβαση για τη Συμφωνία των Πρεσπών και τη συζήτηση γύρω από τη διαχείριση των εθνικών θεμάτων έκανε ο Νίκος Κοτζιάς, ασκώντας κριτική σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Κοτζιάς κάνει λόγο για «μύθους» που, όπως υποστηρίζει, αναπαράγονται σχετικά με τη στάση της Ελλάδας στο Βουκουρέστι και τη διαχείριση του ζητήματος της ονομασίας της Βόρειας Μακεδονίας, επισημαίνοντας ότι δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα. Παράλληλα, υπερασπίζεται τη Συμφωνία των Πρεσπών, την οποία χαρακτηρίζει ως χαρακτηριστικό παράδειγμα επίλυσης μιας πολυετούς διπλωματικής διαφοράς μέσω διαπραγματεύσεων και όχι στρατιωτικών μέσων.

Η ανάρτηση του Νίκου Κοτζιά

Περί Διπλωματίας, ΠΑΣΟΚ, Πρέσπες και Βέτο. Όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας αντιλαμβάνονται τα θετικά της Συμφωνίας των Πρεσπών. Σε μια εποχή, τα πρώτα 26 χρόνια του 21ου αιώνα, όπου από τις 32 σημαντικές διαφορές οι 31 αντιμετωπίστηκαν με ένοπλα μέσα, οι Πρέσπες παραμένουν το φωτεινό παράδειγμα και η εξαίρεση λύσης πολυετών διαφορών με διπλωματικά μέσα.

Ορισμένα, όμως, στελέχη του ΠΑΣΟΚ αρέσκονται να λειτουργούν ως πλασιέ των μύθων της ΝΔ περί «βέτο» στο Βουκουρέστι, που ουδέποτε τέθηκε και για erga omnes στις αποφάσεις του που ουδέποτε υπήρξε. Που υπερασπιζόμενα τη ΝΔ χρεώνουν τον προσδιορισμό της γλώσσας στην Βόρεια Μακεδονία στη Συμφωνία των Πρεσπών και όχι όπως είναι η αλήθεια στις συμφωνίες του 1977 που έκανε η κυβέρνηση Καραμανλή στον ΟΗΕ.

Σημειώνω ότι το μόνο που αποδεικνύουν με σαφήνεια τα ντοκουμέντα, είναι ότι ο Σημίτης είχε αποδεχτεί την σκέτη ονομασία «Μακεδονία» για εσωτερική χρήση στη γείτονα χώρα (βλ. το βιβλίο «Λογική της Λύσης», σελ.554-563). Ναι! Νέτο σκέτο «Μακεδονία». Και επ’ ευκαιρίας, δεν μας λένε εκεί από το ΠΑΣΟΚ, μετά τους πρόσφατους πολέμους, παραμένουν στη πρόταση του Προέδρου τους που προσβλέπει στον αφοπλισμό της ελληνικής διπλωματίας και υποστήριξης της γερμανικής θέσης για κατάργηση του Βέτο στις αμυντικές πολιτικές και στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ ή έγινε κάποιο θαύμα και αρχίσαν να το ξανασκέφτονται;

