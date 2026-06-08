Ανακοίνωση Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ για την παραίτηση του Ευθύμη Μπακογιάννη από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος.

«Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα εμπλέκονται συγγενικά πρόσωπα του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ για την παραίτηση που υπέβαλλε νωρίτερα σήμερα ο Ευθύμης Μπακογιάννης.

«Η παραίτηση με την επίκληση «προσωπικών λόγων» και «επιστροφής σε ακαδημαϊκά καθήκοντα» και η παραπομπή εκ μέρους του Κυβερνητικού Εκπροσώπου σε αυτήν για να αποφύγει τη βάσανο των απαντήσεων, δεν κλείνει το θέμα ούτε θα το βάλει κάτω από το χαλί», προσθέτει η Χαριλάου Τρικούπη.