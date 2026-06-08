Η επιστολή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη.

Την αποχώρησή του από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε ο Ευθύμιος Μπακογιάννης, καταθέτοντας την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παραίτησή του συνδέεται με το κύκλωμα με τις πολεοδομίες που εντοπίστηκε τις προηγούμενες ημέρες. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο κύκλωμα εμπλέκονται συγγενικά πρόσωπα του κ. Μπακογιάννη.

Στην επιστολή που απέστειλε στις 7 Ιουνίου προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, ο κ. Μπακογιάννης αναφέρει ότι η απόφασή του ελήφθη για προσωπικούς λόγους, καθώς θεωρεί ότι ολοκληρώθηκε ένας σημαντικός κύκλος της πολυετούς θητείας του και πλέον επιθυμεί να επιστρέψει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα.

Παράλληλα, δηλώνει ότι θα παραμείνει στη διάθεση της πολιτικής ηγεσίας για τη διευκόλυνση της μετάβασης και της ανάληψης καθηκόντων από τον νέο γενικό γραμματέα, καθώς και για τη διασφάλιση της συνέχειας του έργου της Γενικής Γραμματείας.

Ο απερχόμενος γενικός γραμματέας ευχαριστεί τον πρωθυπουργό, την πολιτική ηγεσία του υπουργείου, τους συνεργάτες του γραφείου του και το προσωπικό του ΥΠΕΝ για τη συνεργασία και τη στήριξη που, όπως αναφέρει, συνέβαλαν στην υλοποίηση των στόχων και των έργων που είχαν αναληφθεί στους τομείς της χωροταξίας και της πολεοδομίας.