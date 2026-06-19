Μια ποδοσφαιρική φανέλα που παραπέμπει στην… ΕΛΑΣ δέχθηκε ως δώρο ο Αλέξης Τσίπρας από τη Νατάσσα Λοΐζου.

Ο Αλέξης Τσίπρας είναι γνωστό πως είναι οπαδός του Παναθηναϊκού, αλλά και φίλος του ποδοσφαίρου, γενικά. Προφανώς, αυτή τη μη πολιτική πτυχή του, τη γνώριζε και η Νατάσα Λοΐζου, μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του Ινστιτούτου του.

Η κ. Λοΐζου, έχει κυπριακή καταγωγή και διαμένει μόνιμα στην Αργεντινή. Έφτασε από το Μπουένος Άιρες στη Λευκωσία για τη 3η Διεθνή Διάσκεψη για την Ειρήνη, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη. Μάλιστα, φρόντισε στις αποσκευές της να έχει ένα δώρο για τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ.

Πιο συγκεκριμένα, μια εμφάνιση ποδοσφαιρικής ομάδας. Όχι όμως κάποιας εκ των δύο «γιγάντων» του αργεντίνικου ποδοσφαίρου, της Μπόκα Τζούνιορς ή της Ρίβερ Πλέιτ. Επέλεξε να του δωρίσει εκείνη της Τίγκρε, διότι τα χρώματα της είναι κόκκινο και γαλάζιο, όπως τα χρώματα της ΕΛΑΣ.

Α.Γ.