ΟΦΗ και ΑΕΚ θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Ανακοινώθηκε και επίσημα η ημερομηνία διεξαγωγής του Superbet Super Cup ανάμεσα σε ΟΦΗ και ΑΕΚ, με τις δύο ομάδες να «μονομαχούν» την Τετάρτη 12 Αυγούστου στο Παγκρήτιο Στάδιο του Ηρακλείου.

Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, η οποία έχει κατακτήσει δύο φορές το Super Cup κοντράρεται με τον κυπελλούχο ΟΦΗ, ο οποίος έδωσε το παρόν και πέρυσι στον τελικό του θεσμού, γνωρίζοντας την ήττα από τον Ολυμπιακό στο ίδιο γήπεδο.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από τη νέα πλατφόρμα του ΣΚΑΙ.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Η αυλαία της νέας αγωνιστικής περιόδου ανοίγει με την ΑΕΚ και τον ΟΦΗ να διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026, στις 20:00, στο Παγκρήτιο Στάδιο, το Superbet Super Cup επιστρέφει για δεύτερη διαδοχική χρονιά!

Πολυνίκης του θεσμού είναι ο Ολυμπιακός με πέντε κατακτήσεις, ενώ ακολουθούν ο Παναθηναϊκός με τρεις και η ΑΕΚ με δύο.

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Το πρώτο Super Cup διεξήχθη στις 29 Μαΐου 1980, σε έναν συγκλονιστικό αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Καστοριά, που έληξε 4-3 υπέρ των Πειραιωτών.

Το πιο πρόσφατο, που αναβίωσε από την Ομοσπονδία ύστερα από 18 χρόνια, φιλοξενήθηκε στο Παγκρήτιο στις 3 Ιανουαρίου 2026 με νικητή τον Ολυμπιακό απέναντι στον ΟΦΗ (3-0)».