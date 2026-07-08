Η σύμβαση των 11,9 εκατ. ευρώ της ΗΔΥΚΑ με τις Netcompany, CCS και IKNOWHEALTH, η Metlen και οι «πονηροί» short sellers, η ΑΜΚ της Amazon Data Services Greece, η ΑΕΚ, η Allianz ΑΕΔΑΚ και η Κανάρη 23

Οι «πονηροί» short sellers

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος είχε ξεκαθαρίσει ήδη από το περασμένο καλοκαίρι ότι η Metlen δεν έχει κανέναν λόγο να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Με ισχυρή ρευστότητα και χωρίς να υπάρχει στον σχεδιασμό της κάποια εξαγορά ύψους 2 δισ. ευρώ που θα δικαιολογούσε προσφυγή στις αγορές για άντληση νέων κεφαλαίων, ο επικεφαλής της εταιρείας είχε αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Παρά ταύτα, οι φήμες που διακινήθηκαν χθες στην αγορά περί επικείμενης αύξησης κεφαλαίου προκάλεσαν πιέσεις στη μετοχή, αναγκάζοντας τη διοίκηση της Metlen να προχωρήσει σε κατηγορηματική διάψευση.

Πηγές προσκείμενες στην εταιρεία υπογράμμισαν ότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, επαναλαμβάνοντας ότι η προτεραιότητα παραμένει η υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και η επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

Στην αγορά, πάντως, αρκετοί βλέπουν πίσω από τη διακίνηση των συγκεκριμένων φημών και την έντονη δραστηριότητα των short funds, τα οποία διατηρούν σημαντικά στοιχήματα κατά της μετοχής. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, οι γνωστοποιημένες ανοικτές θέσεις πώλησης ανέρχονται συνολικά στο 5,75%, με την Kintbury Capital να κατέχει τη μεγαλύτερη θέση, ύψους 1,64%, ακολουθούμενη από την AKO Capital με 1,31%, την JPMorgan Asset Management με 0,80%, τη Marshall Wace και τη White Creek Capital με 0,69% έκαστη και την Eleva Capital με 0,62%. Η ισχυρή άνοδος που έχει καταγράψει η μετοχή της Metlen σε σχέση με τα επίπεδα στα οποία «χτίστηκαν» πολλές από αυτές τις θέσεις αυξάνει σημαντικά την πίεση προς τα συγκεκριμένα επενδυτικά σχήματα, καθώς ο κίνδυνος καταγραφής σημαντικών ζημιών γίνεται ολοένα και πιο ορατός. Υπό αυτό το πρίσμα, δεν είναι λίγοι εκείνοι στην αγορά που συνδέουν την αναζωπύρωση των σεναρίων για ΑΜΚ με κάποιους «πονηρούς» short sellers.

Σύμβαση ΗΔΥΚΑ – Netcompany, CCS και IKNOWHEALTH

Σύμβαση ύψους 11,9 εκατ. ευρώ για τη συντήρηση, υποστήριξη και επέκταση του Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος Επιχειρησιακών Λειτουργιών των Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ υπέγραψε η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΥΚΑ), με ανάδοχο την ένωση εταιρειών Netcompany – CCS – IKNOWHEALTH. Το έργο έχει διάρκεια τριών ετών και χρηματοδοτείται από το υπουργείο Υγείας, με το συμβατικό τίμημα να ανέρχεται σε 9,6 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ και σε 11,9 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου του φόρου.

Η σύμβαση αφορά κρίσιμα πληροφοριακά συστήματα που υποστηρίζουν τη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας, ωστόσο ορισμένα από τα οικονομικά της στοιχεία εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τη μεθοδολογία διαμόρφωσης των επιμέρους προϋπολογισμών.

Ειδικότερα, προβλέπεται δαπάνη 2,916 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ για τη συντήρηση του εργαστηριακού συστήματος Medilab LIS, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 81 χιλιάδες ευρώ μηνιαίως για την επόμενη τριετία. Παράλληλα, για το σύστημα διαχείρισης ιατρικών εικόνων Evorad RIS/PACS προβλέπεται δαπάνη 1,413 εκατ. ευρώ ή περίπου 39 χιλιάδες ευρώ τον μήνα. Από το δημοσιοποιημένο κείμενο της σύμβασης δεν προκύπτει αναλυτικά ο τρόπος κοστολόγησης των συγκεκριμένων δαπανών, καθώς δεν περιλαμβάνονται στοιχεία για τον αριθμό των εγκαταστάσεων που καλύπτονται, το προσωπικό που θα απασχοληθεί, τα ακριβή επίπεδα παρεχόμενων υπηρεσιών (SLAs), ούτε διευκρινίζεται εάν στο συνολικό κόστος περιλαμβάνονται άδειες χρήσης λογισμικού τρίτων κατασκευαστών ή δικαιώματα συντήρησης των εφαρμογών.

Επιπλέον, δεν αποτυπώνεται η στελέχωση ανά υπηρεσία. Ενώ για τις υπηρεσίες ανάπτυξης νέων λειτουργιών προσδιορίζονται 289,13 ανθρωπομήνες με τιμή 5.800 ευρώ ανά ανθρωπομήνα, για τις υπηρεσίες συντήρησης των συστημάτων Medilab LIS και Evorad RIS/PACS, καθώς και για το Help Desk, τη διαχείριση του Data Center και τη διοίκηση του έργου, η τιμολόγηση γίνεται αποκλειστικά σε μηνιαία βάση, χωρίς αναφορά στον αριθμό των μηχανικών, αναλυτών ή τεχνικών που θα απασχοληθούν.

Παράλληλα, δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ του κόστους αδειών λογισμικού και των υπηρεσιών υποστήριξης. Το συμβατικό κείμενο αναφέρει ότι το τίμημα περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες του αναδόχου και τις αμοιβές τρίτων, χωρίς περαιτέρω ανάλυση. Ως αποτέλεσμα, δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί ποιο μέρος των 2,916 εκατ. ευρώ για το Medilab LIS και των 1,413 εκατ. ευρώ για το Evorad RIS/PACS αφορά δικαιώματα χρήσης λογισμικού, αμοιβές κατασκευαστών, υπηρεσίες συντήρησης ή ανθρώπινο δυναμικό.

Ερωτήματα προκύπτουν και ως προς τη συγκριτική αξιολόγηση του κόστους, καθώς η σύμβαση δεν περιλαμβάνει στοιχεία σύγκρισης με προηγούμενες συμβάσεις της ΗΔΥΚΑ για τα ίδια πληροφοριακά συστήματα. Αν και γίνεται αναφορά στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, στον διεθνή διαγωνισμό και στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δεν παρατίθενται δεδομένα που να επιτρέπουν τη σύγκριση των νέων τιμών με εκείνες προηγούμενων συμβάσεων ή την αξιολόγηση πιθανών αναπροσαρμογών λόγω πληθωρισμού ή μεταβολής του εύρους των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σε κάθε περίπτωση, εάν ο Χρήστος Κοντέλλης, Country Managing Partner της Netcompany, ο Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος της Computer Control Systems ή ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IKNOWHOW, Γρηγόρης Κοτσικάρης, επιθυμούν να παράσχουν πρόσθετες διευκρινίσεις για τα ζητήματα που ανακύπτουν από τη σύμβαση, η στήλη παραμένει στη διάθεσή τους.

Ο όμιλος IKNOWHOW

Ο Γρηγόρης Κοτσικάρης και ο όμιλος IKNOWHOW έχουν γνωρίσει μια τεράστιά άνθηση τα τελευταία επτά χρόνια σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων. Η μητρική εταιρεία IKNOWHOW έχει υπογράψει, από τον Νοέμβριο του 2019 έως σήμερα, συνολικά 129 δημόσιες συμβάσεις, με τη συνολική αξία τους να ανέρχεται σε 36,6 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Ιδιαίτερα έντονη είναι η δραστηριότητα της IKNOWHEALTH, θυγατρικής της IKNOWHOW, η οποία προέκυψε από εταιρική απόσχιση το 2023. Από τον Μάρτιο του 2024 έως και σήμερα, η εταιρεία έχει υπογράψει 46 δημόσιες συμβάσεις, συνολικής αξίας 21,2 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ενισχύοντας περαιτέρω το αποτύπωμα του ομίλου στον τομέα των δημοσίων έργων και προμηθειών. Η IKNOWHOW και ο ίδιος ο κ. Κοτσικάρης έχουν δραστηριότητα και στον αμυντικό τομέα, η οποία δεν είναι της παρούσης να την αναλύσουμε.

Amazon Data Services Greece

Η Amazon Data Services Greece προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 6 εκατ. ευρώ. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε μέσω της έκδοσης 60.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η καθεμία. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται πλέον στα 18.014.000 ευρώ και διαιρείται σε 180.140 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστη. Η Amazon Data Services Greece παρέχει υπηρεσίες τόσο προς την Amazon Web Services (AWS), η οποία προσφέρει υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud), όσο και προς τρίτους πελάτες της εταιρείας. Η νέα κεφαλαιακή ενίσχυση, η τρίτη κατά σειρά, εκτιμάται ότι θα ενισχύσει περαιτέρω τη χρηματοοικονομική της θέση και θα στηρίξει την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στην ελληνική αγορά.

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου από την ΑΕΚ

Σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 13,49 εκατ. ευρώ προχώρησε η ΠΑΕ ΑΕΚ, στο πλαίσιο εξυγίανσης της κεφαλαιακής της διάρθρωσης και συμψηφισμού συσσωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε μέσω της ακύρωσης κοινών και προνομιούχων μετοχών συνολικής αξίας 9,63 εκατ. ευρώ, με στόχο την κάλυψη ισόποσων ζημιών που είχαν καταγραφεί στις προηγούμενες οικονομικές χρήσεις της εταιρείας. Μετά την ολοκλήρωση της μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της ΠΑΕ ΑΕΚ διαμορφώνεται πλέον στα 1.000.020 ευρώ και διαιρείται σε 714.300 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,40 ευρώ η καθεμία.

Η Allianz ΑΕΔΑΚ

Αύξηση της κερδοφορίας και ενίσχυση των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατέγραψε η Allianz ΑΕΔΑΚ το 2025. Η εταιρεία εμφάνισε καθαρά κέρδη μετά από φόρους ύψους 856.557 ευρώ, έναντι 706.523 ευρώ το 2024, ενώ τα έσοδα από τη διαχείριση κεφαλαίων αυξήθηκαν στα 4,96 εκατ. ευρώ από 4,43 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 1,15 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας σημαντική βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ενισχύθηκαν στα 3,08 εκατ. ευρώ από 2,71 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ το σύνολο του ενεργητικού αυξήθηκε στα 4,15 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, τα υπό διαχείριση κεφάλαια ανήλθαν σε 188,24 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, με την Allianz ΑΕΔΑΚ να διαχειρίζεται συνολικά 14 αμοιβαία κεφάλαια και να εκπροσωπεί στην ελληνική αγορά τα αμοιβαία κεφάλαια των AGI και PIMCO, δραστηριότητα που απέφερε έσοδα 707.161 ευρώ κατά τη διάρκεια της χρήσης. Παρά τη θετική πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών, οι οικονομικές καταστάσεις αναδεικνύουν και ορισμένα σημεία που προκαλούν προβληματισμό. Ειδικότερα, το μερίδιο αγοράς της Allianz ΑΕΔΑΚ υποχώρησε στο 0,64% από 0,67% το 2024, παρά την αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων, γεγονός που υποδηλώνει ότι η συνολική αγορά αναπτύχθηκε με ταχύτερους ρυθμούς από την εταιρεία. Την ίδια στιγμή, τα συνολικά έξοδα αυξήθηκαν στα 3,87 εκατ. ευρώ από 3,68 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, στοιχείο που δείχνει ότι η ανάπτυξη συνοδεύεται από υψηλότερο λειτουργικό κόστος. Επιπλέον, ορισμένα αμοιβαία κεφάλαια της εταιρείας υποαπέδωσαν έναντι της μέσης απόδοσης των κατηγοριών τους. Ενδεικτικά, το Allianz Α/Κ Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας σημείωσε απόδοση 1,58% έναντι μέσης απόδοσης 2,19%, ενώ το Ευρωπαϊκή Πίστη European Value Fund κατέγραψε απόδοση 27,08% έναντι 34,68% της κατηγορίας του.

Η Resolute Cepal Greece

Η Resolute Cepal Greece συνέχισε την αναπτυξιακή της πορεία το 2025, καταγράφοντας αύξηση τόσο των εσόδων όσο και της κερδοφορίας, ενώ παράλληλα προχώρησε σε περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων της στον τομέα του real estate και των επενδυτικών υπηρεσιών. Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 12 εκατ. ευρώ, έναντι 11,3 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ σε επίπεδο ομίλου ανήλθαν σε 13,3 εκατ. ευρώ από 11,5 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 3,5 εκατ. ευρώ, από 3,2 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 2,9 εκατ. ευρώ για την εταιρεία και στα 2,8 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου. Σημαντική ενίσχυση κατέγραψε και η καθαρή θέση της εταιρείας, με τα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται σε 7,2 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2025, έναντι 4,2 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν. Παράλληλα, το σύνολο του ενεργητικού αυξήθηκε στα 16,8 εκατ. ευρώ για την εταιρεία και στα 17,1 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου. Προσφάτως, η εταιρεία υπέγραψε συμφωνία για την εξαγορά του 100% της Resolute Hellas, εταιρείας που δραστηριοποιείται στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής να τελεί υπό την αίρεση των απαιτούμενων εγκρίσεων και αποπλήρωσε το σύνολο του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της ύψους 2,2 εκατ. ευρώ.

Κανάρη 23

Την έναρξη της διαδικασίας εκμίσθωσης διαμερίσματος στο Κολωνάκι ανακοίνωσε η Διαχειριστική Επιτροπή του Μουστάκειου Άνδρου Κληροδοτήματος Π.Λ. Μουστάκα, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν κλειστές προσφορές έως και τις 27 Ιουλίου 2026. Η εκμίσθωση αφορά στο διαμέρισμα Α3 του πρώτου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Κανάρη 23 στην Αθήνα. Το ακίνητο έχει συνολική επιφάνεια 99 τετραγωνικών μέτρων, ενώ η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία έτη. Ως ελάχιστο όριο προσφοράς έχει καθοριστεί μηνιαίο μίσθωμα 1.800 ευρώ για χρήση κατοικίας και 2.000 ευρώ για επαγγελματική χρήση. Με βάση τα στοιχεία αυτά, το ελάχιστο ζητούμενο μίσθωμα αντιστοιχεί σε 18,18 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κατοικία και σε 20,20 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για επαγγελματική στέγη. Σύμφωνα με τα δεδομένα της αγοράς ακινήτων, οι μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης κατοικιών στην περιοχή του Κολωνακίου διαμορφώνονται περίπου στα 19 έως 20 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ τα ανακαινισμένα ή υψηλής προβολής ακίνητα σε κεντρικούς δρόμους συχνά ξεπερνούν τα 22 έως 25 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Υπό αυτά τα δεδομένα, το ζητούμενο μίσθωμα κινείται εντός των τρεχουσών τιμών της αγοράς και εμφανίζεται ελαφρώς ανταγωνιστικό για την περιοχή του Κολωνακίου.

Η Γαλακτοκομική Τριπόλεως

Προχωρώντας σε ένα νέο επιχειρηματικό βήμα, η οικογένεια Παπαδόπουλου της Γαλακτοκομικής Τριπόλεως προχώρησε στη σύσταση της Συμμετοχών και Επενδύσεων Παπαδόπουλος Μονοπρόσωπη ΑΕ, μιας νέας εταιρείας συμμετοχών και επενδύσεων. Η εταιρεία ιδρύθηκε με αρχικό κεφάλαιο 13,74 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 14.768 ευρώ καταβλήθηκαν σε μετρητά, ενώ το μεγαλύτερο μέρος, ύψους 13,725 εκατ. ευρώ, προήλθε από εισφορές σε είδος. Σκοπός της Συμμετοχών και Επενδύσεων Παπαδόπουλος Μονοπρόσωπη ΑΕ είναι η δραστηριοποίηση στον τομέα των εταιρειών χαρτοφυλακίου και των επενδύσεων, η παροχή υπηρεσιών χρηματοδοτικών φορέων, καθώς και η αγορά, εκμετάλλευση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, γεγονός που αναδεικνύει τον επενδυτικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα της νέας επιχειρηματικής οντότητας.

Μοναδικός μέτοχος της εταιρείας είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος αποτελεί την τρίτη γενιά της οικογένειας που δραστηριοποιείται στην τυροκομία από το 1945, όταν ο Γιώργος Παπαδόπουλος και η σύζυγός του Αγγελική ίδρυσαν ένα μικρό τυροκομείο στη Χωτούσα Αρκαδίας, αξιοποιώντας την πλούσια κτηνοτροφική παραγωγή της περιοχής. Παρά τις δυσκολίες της μεταπολεμικής περιόδου, η επιχείρηση κατάφερε σταδιακά να αναπτυχθεί, με την παραδοσιακή φέτα Παπαδόπουλου να αποκτά παρουσία στα καταστήματα της Αρκαδίας και στη συνέχεια να εξελίσσεται σε μία από τις σημαντικότερες γαλακτοβιομηχανίες της περιοχής, διατηρώντας παράλληλα τον οικογενειακό της χαρακτήρα. Το 1998 η επιχείρηση μετέφερε τις εγκαταστάσεις της σε σύγχρονο εργοστάσιο στο Κάψια Μαντινείας, σηματοδοτώντας μια νέα αναπτυξιακή φάση για τη Γαλακτοκομική Τριπόλεως, η οποία σήμερα συνεχίζει να επενδύει στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της μέσω της νέας εταιρείας συμμετοχών και επενδύσεων.

Dotsoft: Το τίμημα της εισόδου της DECA

Με καθυστέρηση σχεδόν δύο εβδομάδων και μετά από σειρά δημοσιευμάτων που έκαναν λόγο για ελλιπή ενημέρωση και έλλειψη διαφάνειας γύρω από την είσοδο της DECA Investments στο μετοχικό κεφάλαιο της Dotsoft, η εισηγμένη προχώρησε χθες, 7 Ιουλίου, στη δημοσιοποίηση του πρώτου οικονομικού στοιχείου που αφορά τη συναλλαγή. Υπενθυμίζεται ότι η στήλη είχε επισημάνει ήδη από τις 25 Ιουνίου ότι, παρά την απόκτηση ποσοστού 40% της Dotsoft από τη DIORAMA Investments II RAIF S.C.A., επενδυτικό όχημα που διαχειρίζεται η DECA Investments, παρέμεναν άγνωστα τόσο το τίμημα της συναλλαγής όσο και οι μέτοχοι που διέθεσαν τις μετοχές τους, ενώ δεν είχε δημοσιοποιηθεί ούτε η νέα μετοχική σύνθεση της εταιρείας. Μία ημέρα αργότερα, στις 26 Ιουνίου, η Dotsoft εξέδωσε συμπληρωματική ανακοίνωση, αποκαλύπτοντας τελικά τη νέα μετοχική εικόνα. Σύμφωνα με αυτή, οι Αναστάσιος Μάνος και Giuseppe Giano συνέστησαν κοινή επενδυτική μερίδα (ΚΕΜ), η οποία κατέχει πλέον ποσοστό 40,03% της εταιρείας, ενώ η DIORAMA Investments II RAIF S.C.A. απέκτησε ακριβώς το 40% της Dotsoft μέσω εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών. Οι μετοχές αποκτήθηκαν από τους Αναστάσιο Μάνο και Giuseppe Giano, οι οποίοι διέθεσαν από 443.600 μετοχές έκαστος, από την Castellano Properties Limited, που πώλησε 105.800 μετοχές, από τον Αθανάσιο Κουλουτμπάνη, ο οποίος μεταβίβασε 160.000 μετοχές, καθώς και από την EFG Bank AG Zurich, η οποία διέθεσε το σύνολο της συμμετοχής της, ήτοι 95.000 μετοχές. Ωστόσο, το κρίσιμο στοιχείο του τιμήματος παρέμενε άγνωστο, παρά το γεγονός ότι η χρηματιστηριακή αξία του πακέτου του 40% προσέγγιζε τα 36 εκατ. ευρώ με βάση την τότε κεφαλαιοποίηση της εταιρείας. Η εικόνα ξεκαθάρισε τελικά χθες, όταν η Dotsoft, μέσω ανακοίνωσης περί συναλλαγής προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα, γνωστοποίησε ότι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αναστάσιος Μάνος, προχώρησε στις 23 Ιουνίου σε εξωχρηματιστηριακή πώληση 443.600 μετοχών στην τιμή των 19,23 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 8,53 εκατ. ευρώ. Η γνωστοποίηση αυτή αποτελεί την πρώτη επίσημη αποκάλυψη της τιμής στην οποία πραγματοποιήθηκε μέρος της συναλλαγής με τη DECA Investments. Εφόσον η ίδια τιμή εφαρμόστηκε και στις υπόλοιπες μεταβιβάσεις προς τη DIORAMA Investments II RAIF S.C.A., η συνολική αξία του πακέτου του 40% ανέρχεται σε περίπου 24 εκατ. ευρώ, σημαντικά χαμηλότερα από την χρηματιστηριακή αποτίμηση του συγκεκριμένου ποσοστού.