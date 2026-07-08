11 ημέρες κάτω από τα ερείπια.

Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης αναδύθηκε μέσα από τα συντρίμμια που άφησαν πίσω τους οι δύο ισχυροί σεισμοί που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου.

Μια μητέρα και τα τρία παιδιά της διασώθηκαν ζωντανοί έπειτα από 11 ημέρες εγκλωβισμού κάτω από τα ερείπια κτιρίου στη Λα Γκουάιρα, προσφέροντας μια αχτίδα ελπίδας την ώρα που η χώρα εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της.

Η οικογένεια εντοπίστηκε κάτω από τα συντρίμμια του κτιρίου OPP, όπου είχε παγιδευτεί μετά τους φονικούς σεισμούς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μητέρα κατάφερε να κρατήσει στη ζωή τα τρία παιδιά της, θηλάζοντάς τα καθ' όλη τη διάρκεια του εγκλωβισμού τους, μέχρι τη στιγμή που τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να τους προσεγγίσουν.

Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε χάρη στις αδιάκοπες προσπάθειες διασωστών από διάφορες χώρες, καθώς και εθελοντών που συνεχίζουν να επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα ερείπια.

{https://x.com/AnonimoSV503/status/2074519419200397738}

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Αυξάνονται οι νεκροί

Την ίδια ώρα, ο απολογισμός της τραγωδίας γίνεται ολοένα και πιο βαρύς. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση της Βενεζουέλας, οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 3.685, ενώ οι τραυματίες έχουν φτάσει τους 16.740. Στον προηγούμενο επίσημο απολογισμό, οι αρχές είχαν ανακοινώσει 3.535 νεκρούς.

Παράλληλα, εξακολουθεί να επικρατεί αβεβαιότητα σχετικά με τον αριθμό των αγνοουμένων, καθώς οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει επίσημα στοιχεία. Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι οι αγνοούμενοι ενδέχεται να φτάνουν ακόμη και τις 50.000, ενώ άλλες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 10.000 ανθρώπους, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης..