Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ συνεχίζει την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της, προχωρώντας σε αποεπενδύσεις από παλαιότερα ακίνητα και σε νέες στρατηγικές τοποθετήσεις.

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ εστιάζει πλέον τη στρατηγική της στους τομείς της επένδυσης και διαχείρισης ακινήτων, καθώς και της φιλοξενίας και του τουρισμού, με αιχμή την ανάπλαση της μαρίνας Αλίμου, επένδυση άνω των 70 εκατ. ευρώ.

Η αδειοδοτική διαδικασία για το έργο προχωρά, ενώ η έναρξη των εργασιών αναμένεται εντός του 2026, με τον χρόνο ολοκλήρωσης να υπολογίζεται σε 2 έως 2,5 χρόνια. Το σχέδιο περιλαμβάνει την αξιοποίηση της χερσαίας ζώνης με ήπιες εμπορικές και τουριστικές χρήσεις, όπως καταστήματα, εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης σκαφών, χώρους εστίασης και τη δημιουργία boutique ξενοδοχείου.

Παράλληλα, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ συνεχίζει την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της, προχωρώντας σε αποεπενδύσεις από παλαιότερα ακίνητα και σε νέες στρατηγικές τοποθετήσεις. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η πώληση των πρώην κεντρικών γραφείων του εκδοτικού ομίλου «Πήγασος» στο Χαλάνδρι, συνολικής επιφάνειας 12.300 τ.μ., στο ΤΑΙΠΕΔ έναντι 18,95 εκατ. ευρώ. Το ακίνητο προορίζεται να στεγάσει το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά».

Είχαν προηγηθεί οι πωλήσεις των πρώην Κτημάτων Καμπά και του δικαιώματος αξιοποίησης της πρώην αμερικανικής βάσης στις Γούρνες Ηρακλείου, με συνολικό τίμημα 85 εκατ. ευρώ και αγοραστή τη Dimand Real Estate.

Στον αντίποδα, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ενίσχυσε το χαρτοφυλάκιό της αποκτώντας από την Prodea Investments κτίριο γραφείων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας 15, έναντι 44 εκατ. ευρώ. Η εξαγορά χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από ίδια κεφάλαια, αξιοποιώντας τη σημαντική ρευστότητα που δημιούργησαν οι προηγούμενες αποεπενδύσεις.

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Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Ευθύμιο Μπουλούτα, στο τέλος του 2025 η εταιρεία διέθετε καθαρή ταμειακή θέση 280,5 εκατ. ευρώ και ίδια κεφάλαια 486 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα της ΕΛΛΑΚΤΩΡ προέρχονται κυρίως από την εκμετάλλευση ακινήτων και τη λειτουργία της μαρίνας Αλίμου, η οποία το 2025 απέφερε έσοδα 13,8 εκατ. ευρώ, έναντι 3,7 εκατ. ευρώ το 2024. Επιπλέον, η Athens Properties συνεισέφερε 4,3 εκατ. ευρώ από χαρτοφυλάκιο 10 κτιρίων στο κέντρο της Αθήνας.

Στο πλαίσιο της επέκτασής της στον κλάδο της φιλοξενίας, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ εγκαινίασε πριν από τρεις μήνες το πρώτο της ξενοδοχείο, το «The Fiction Athens», στη λεωφόρο Κηφισίας στο Μαρούσι, το οποίο λειτουργεί σε συνεργασία με τη Swot Hospitality σε ακίνητο που έχει μισθωθεί από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.