Το πρόβλημα αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες σε ολόκληρη τη χώρα.

Τέλος στις διεκδικήσεις του Δημοσίου για χιλιάδες παραχωρημένα αγροτικά ακίνητα βάζει η εφαρμογή του νόμου 5293/2026, με τον οποίο το κράτος παύει να προβάλλει αξιώσεις σε εκτάσεις που το ίδιο είχε παραχωρήσει σε πολίτες στο παρελθόν. Η νέα ρύθμιση επιχειρεί να δώσει οριστική λύση σε μια πολυετή εκκρεμότητα, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις παρέμενε άλυτη για σχεδόν έναν αιώνα.

Το πρόβλημα αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίοι καλλιεργούν και κατέχουν επί δεκαετίες αγροτικές εκτάσεις που τους είχαν παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο, χωρίς όμως να έχει ολοκληρωθεί η τυπική μεταβίβαση της κυριότητας. Ως αποτέλεσμα, όταν επιχειρούσαν να μεταβιβάσουν, να κληροδοτήσουν ή να κατοχυρώσουν τα ακίνητά τους στο Κτηματολόγιο, βρίσκονταν αντιμέτωποι με διεκδικήσεις από το ίδιο το κράτος.

Η διάταξη του άρθρου 12 του νόμου 5293/2026 προβλέπει ότι το Δημόσιο δεν προβάλλει πλέον δικαιώματα και απέχει από δικαστικές ενέργειες κατά πολιτών που κατέχουν ακίνητα βάσει παραχωρητηρίων, αγροτικών διανομών, κλήρων ή υποδείξεων εγκατάστασης από δημόσιες αρχές.

Εγκύκλιος από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Σε εφαρμογή της νέας νομοθεσίας, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε εγκύκλιο προς τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων, καθορίζοντας τις περιπτώσεις που καλύπτονται από τη ρύθμιση, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τη διαδικασία που θα ακολουθείται για την αναγνώριση των δικαιωμάτων των πολιτών.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου, οι υπηρεσίες καλούνται να χορηγούν χωρίς καθυστερήσεις τις απαιτούμενες βεβαιώσεις και έγγραφα. Παράλληλα, οι πολίτες που διαθέτουν προσωρινούς τίτλους, διοικητικές πράξεις παραχώρησης, πίνακες διανομής ή σχετικές βεβαιώσεις θα μπορούν πλέον να κατοχυρώνουν την περιουσία τους χωρίς να εμπλέκονται σε χρονοβόρες δικαστικές διαμάχες.

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Η νέα ρύθμιση προβλέπει ακόμη την κατάργηση των εκκρεμών δικών, καθώς και τη διόρθωση των εσφαλμένων πρώτων εγγραφών στο Κτηματολόγιο, όπου ως ιδιοκτήτης εμφανιζόταν το Δημόσιο.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε ότι η παρέμβαση δίνει πρακτικές λύσεις σε καθημερινά προβλήματα των πολιτών και βάζει τέλος σε παράλογες διεκδικήσεις ακινήτων από το Δημόσιο, επισημαίνοντας ότι δεν είναι δυνατόν να αμφισβητούνται σήμερα παραχωρητήρια που είχαν εκδοθεί ακόμη και από την εποχή του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, χαρακτήρισε τη ρύθμιση σημαντική μεταρρύθμιση που αποκαθιστά την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι ένα δημόσιο που επιλύει προβλήματα, προστατεύει την αγροτική περιουσία και διασφαλίζει την ασφάλεια δικαίου.