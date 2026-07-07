Το 32% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το κίνητρο του Αντώνη Σαμαρά για τη δημιουργία κόμματος είναι «να αμφισβητήσει την ηγεσία Μητσοτάκη».

Πρώτη με ποσοστό 26,8% ανιχνεύεται η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της Interview, για την εφημερίδα Political, με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα να βρίσκεται σταθερά στη δεύτερη θέση με ποσοστό 15,3%. Πίσω της, με 4,2 μονάδες, βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, ενώ ακολουθεί η Ελληνική Λύση και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Σε έντονα πτωτική πορεία βρίσκονται η Πλεύση Ελευθερίας, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Στην ερώτηση «αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;», τα αποτελέσματα είναι τα εξής:

ΝΔ: 26,8%

ΕΛΑΣ: 15,3%

ΠΑΣΟΚ: 11,1%

Ελληνική Λύση: 7,6%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 6,6%

ΚΚΕ: 4,9%

Φωνή Λογικής: 3%

Πλεύση Ελευθερίας: 2,8%

ΜέΡΑ25: 2,3%

Δημοκράτες: 1,8%

ΣΥΡΙΖΑ: 0,6%

Νίκη: 0,5%

Νέα Αριστερά: 0,5%

«Άλλο»: 4,5%

Αναποφάσιστοι: 11,7%.

Ίδια είναι η εικόνα σε ό,τι αφορά στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, με τη ΝΔ να βρίσκεται πάνω από τον ψυχολογικό πήχη του 30% και συγκεκριμένα στο 30,1%, η ΕΛΑΣ στη δεύτερη θέση με 17,4%, το ΠΑΣΟΚ με 12,3%, η Ελληνική Λύση με 8,8%, η Ελπίδα με 7,4%, το ΚΚΕ με 5,5%, η Φωνή Λογικής με 3,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3%, το ΜέΡΑ25 με 2,9%, οι Δημοκράτες με 2,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 0,7%, η Νίκη με 0,6%, η Νέα Αριστερά με 0,6% και «άλλο» το 5,1%.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Από τη σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα της Interview προκύπτουν μια μικρή μείωση των ποσοστών της ΝΔ, κατά 1,1%, μια αύξηση των ποσοστών της ΕΛΑΣ κατά 1,45%, μείωση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ κατά 2,4 μονάδες, διατήρηση της Ελληνικής Λύσης στα ίδια επίπεδα με 0,2% αύξηση, μείωση των ποσοστών της Ελπίδας της κ. Καρυστιανού κατά μισή μονάδα, αύξηση των ποσοστών του ΚΚΕ κατά 0,9%, μείωση των ποσοστών της Πλεύσης Ελευθερίας κατά 0,3%, ενώ στα υπόλοιπα κόμματα η εικόνα είναι περίπου η ίδια.

Ο καταλληλότερος πρωθυπουργός

Στην ερώτηση «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας;», στην κορυφή παραμένει σταθερά ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 29,5% και ακολουθούν ο «Κανένας» με 17,1%, ο Αλέξης Τσίπρας με 15,5%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 9,4%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 9%, η Μαρία Καρυστιανού με 6,1%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 3,2%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 2,2%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2,1%, ο Γιάννης Βαρουφάκης με 1,9%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 1,8%, ο Αλέξης Χαρίτσης με 1,2%, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης με 0,6%, ο Σωκράτης Φάμελλος με 0,2% και ο Δημήτρης Νατσιός με 0,2%.

Η γνώμη των πολιτών για τον Σαμαρά

Όταν οι πολίτες ερωτώνται ποιο κατά τη γνώμη τους είναι το κίνητρο του Αντώνη Σαμαρά για τη δημιουργία κόμματος, το συνολικό πρόσημο είναι αρνητικό. Συγκεκριμένα, το 32% απαντά «να αμφισβητήσει την ηγεσία Μητσοτάκη», το 24% «να αποτρέψει μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη», το 21% «να επαναφέρει τη ΝΔ στις ιδρυτικές της αξίες», το 17% «να μπλοκάρει την αυτοδυναμία της ΝΔ», ενώ το 6% απαντά ΔΓ/ΔΑ. Στην επόμενη ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά;», το 6% απαντά πολύ πιθανό, το 6% αρκετά πιθανό, το 8% λίγο πιθανό, το 79% καθόλου πιθανό, ενώ 1% απαντά ΔΓ/ΔΑ. Όταν η παραπάνω ερώτηση απευθύνεται μόνο στους ψηφοφόρους της ΝΔ, οι απαντήσεις δείχνουν την πολύ ισχνή διεισδυτικότητα ενός νέου φορέα υπό τον πρώην πρωθυπουργό. Συγκεκριμένα, το 1% απαντά πολύ πιθανό, το 1% αρκετά πιθανό, το 3% λίγο πιθανό, το 94% καθόλου πιθανό και το 1% ΔΓ/ΔΑ.

Αυτοδύναμη κυβέρνηση θέλει το 49%

Τέλος, στην έρευνα που διενεργήθηκε από τις 2 έως τις 6 Ιουλίου και στην ερώτηση «Τι είναι καλύτερο για τη χώρα να προκύψει μετά τις εκλογές;», το 49% απαντά αυτοδύναμη κυβέρνηση, το 44% κυβέρνηση συνεργασίας, ενώ 7% ΔΓ/ΔΑ.