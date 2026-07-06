Μάχη για την τρίτη θέση μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία που συγκεντρώνουν 8,5% σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Prorata.

Κάτω από όριο των δέκα μονάδων δείχνει άλλη μία δημοσκόπησητη διαφορά μεταξύ της ΕΛΑΣ και της Νέας Δημοκρατίας. Η έρευνα της Prorata για την «Εφημερίδα των Συντακτών» αποτυπώνει διαφορά 9,5 μονάδων σε ό,τι αφορά στην πρόθεση ψήφου. Τα δύο κόμματα είναι επίσης αυξημένα κατά μια μονάδα σε σχέση με τη μέτρηση του Ιουνίου.

Μάχη για την τρίτη θέση δίνουν ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,5%.

Αναλυτικά, τα ποσοστά για την πρόθεση ψήφου χωρίς αποχή (σε παρένθεση τα ποσοστά του Ιουνίου):

Νέα Δημοκρατία 25% (24%)

ΕΛΑΣ 15,5% (14,5%)

ΠΑΣΟΚ 8,5% (8,5%)

Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5% (9,5%)

Ελληνική Λύση 7% (8%)

ΚΚΕ 5,5% (6%)

Φωνή Λογικής 4% (3,5%)

Πλεύση Ελευθερίας 3,5% (3,5%)

ΜεΡΑ25 3% (3%)

ΣΥΡΙΖΑ 2% (2%)

Νέα Αριστερά 1% (1%)

Δημοκράτες 1% (1%)

Νίκη 0,5% (0,5%)

Άλλα κόμματα 3% (2,5%)

Δεν έχω αποφασίσει 12% (12,5%)

Ο Μητσοτάκης προηγείται δέκα μονάδες του Τσίπρα στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός

Στο ερώτημα για το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για πρωθυπουργό της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στην πρώτη θέση (28%) με 10 μονάδες διαφορά από τον Αλέξη Τσίπρα (18%). Σε χαμηλότερα ποσοστά (6%) είναι η Μαρία Καρυστιανού, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 5%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 4%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 3%.

Ως κανέναν από τους πολιτικούς αρχηγούς ψηφίζει το 21%.