Αν τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ κατά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση είναι μακριά, όχι από τις εξαγγελίες περί πρώτου κόμματος έστω και με μια ψήφο (αυτό σήμερα, ουδείς πλέον το πιστεύει), αλλά από την τρίτη θέση, είναι προφανές ότι οι εσωκομματικές εξελίξεις θα είναι αντίστοιχες του γεγονότος.

Και το νέο κύμα των δημοσκοπήσεων, το τελευταίο αυτής της περιόδου, καθώς το καλοκαίρι ως γνωστόν δεν πραγματοποιούνται δημοσκοπήσεις (ούτε με …viber!), κατέδειξε λίγο πολύ τα ίδια χαρακτηριστικά που είχε παρουσιάσει το πολιτικό σκηνικό αμέσως μετά την αναγγελία της ίδρυσης των κομμάτων του κ. Τσίπρα και της κ. Καρυστιανού. Πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, δεύτερο το κόμμα ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ και τέταρτο το κόμμα ΕΛΠΙΔΑ.

Παράλληλα ανιχνεύονται πέντε έως έξι παραδοχές, οι οποίες ωστόσο περιγράφουν μια κατάσταση, η οποία σαφώς ευνοεί τις επιδιώξεις του κ. Μητσοτάκη για την επίτευξη μίας ακόμη θητείας στη διακυβέρνηση της χώρας.

Η πρώτη παραδοχή είναι ότι το πρώτο κόμμα, η ΝΔ έχει απωλέσει πάνω από 15 ποσοστιαίες μονάδες, από το μνημειώδες 41% που επέτυχε στις εθνικές εκλογές του 2023. Κινείται σταθερά πέριξ του 25% στην πρόθεση ψήφου, και αυτό σημαίνει ότι για να πλησιάσει το 35 - 36% που απαιτείται για την επίτευξη αυτοδυναμίας, θα πρέπει ουσιαστικά να αφαιμάξει όχι μόνο χώρο που σήμερα κατέχει η ακροδεξιά, αλλά παράλληλα να πείσει και τους κεντρώους ψηφοφόρους οι οποίοι στέκονται επιφυλακτικοί απέναντι σε αυτόν που ψήφισαν σχεδόν ολοκληρωτικά στις προηγούμενες εκλογές. Θα τα καταφέρει ο κ. Μητσοτάκης να τους πείσει; Είναι το μεγάλο προσωπικό του στοίχημα.

Η δεύτερη παραδοχή αφορά το κόμμα του κ. Τσίπρα. Το κόμμα ΕΛΑΣ, παρά τα ενθουσιώδη συναισθήματα που προκάλεσε μεταξύ των οπαδών της αριστεράς και ενός τμήματος της κεντροαριστεράς, δείχνει να έχει πιάσει ταβάνι. Κινείται στην περιοχή του 14-15%, και δεν φαίνεται να έχει την δυναμική που θα περίμενε ο ηγέτης του κόμματος, έτσι ώστε να μπορεί να πραγματώσει την εξαγγελία του, περί πρώτου κόμματος. Η εξαγγελία έγινε στη διάρκεια μιας τηλεοπτικής συνέντευξης (στο δελτίο του Alpha) αλλά το crash test στην πρώτη τηλεοπτική του εμφάνιση, μετά την αναγγελία του νέου κόμματος, πήγε απρόσμενα άσχημα. Συγκέντρωσε τηλεθέαση 11,4%, τουλάχιστον 3 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον μέσο όρο τηλεθέασης του δελτίου ειδήσεων του καναλιού. Ταυτόχρονα, το κόμμα, αδυνατεί να προσελκύσει σοβαρές πολιτικές προσωπικότητες από τον χώρο της κεντροαριστεράς, κάτι που ενδεχομένως θα γέμιζε τις κορεσμένες με πρώην συριζαίους οπαδούς, δεξαμενές του κόμματος. Ο φτωχός απολογισμός σε μεσαία και κάτω, στελέχη του ΠΑΣΟΚ, προφανώς δεν μπορεί να δημιουργήσει εικόνα σοβαρής μετακίνησης τμημάτων του ΠΑΣΟΚ προς το κόμμα Τσίπρα. Αρα ο μόνος χώρος στον οποίο μοιραία θα στραφεί, επερχομένων των πολιτικών εξελίξεων, είναι ο όμορος προς αυτόν, χώρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλη επιλογή δεν έχει, παρά τα όσα διακηρύσσει. Αλλωστε αν προκηρυχθούν εκλογές, θα έχει εκλείψει και ο ταπεινωτικός όρος που έχει θέσει προς αυτά- της παραίτησης από το βουλευτικό αξίωμα.

Η τρίτη παραδοχή είναι πως με το ΠΑΣΟΚ 3ο ή και 4ο, περίπτωση συγκρότησης «προοδευτικής συγκυβέρνησης» στη χώρα, με επικεφαλής το κόμμα ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα, δεν υπάρχει. Ακόμη κι αν κατακτήσει, θεωρητικά πάντα, την πρώτη θέση, έστω με μια ψήφο, για το ΠΑΣΟΚ θα είναι μονόδρομος η συνέχιση της αυτόνομης πορείας, και η αποφυγή μιας συνεργασίας η οποία θα το οδηγήσει στη διάσπαση.

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Η τέταρτη παραδοχή αφορά το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Οσο το κόμμα και η ηγεσία του, επιχειρούν να δικαιωθούν στο θέμα των υποκλοπών, απομακρύνεται σταθερά η επιδίωξη να ακουστούν από ένα ευρύτερο ακροατήριο. Οχι γιατί η κοινωνία δεν έχει έχει καταλήξει στα συμπεράσματά της για το σκάνδαλο, αλλά γιατί έχει κουραστεί να ακούει έναν πολιτικό αρχηγό να αναφέρεται συνεχώς σε αυτό, αντί να προωθεί τις προτάσεις του κόμματος για την χώρα και τους πολίτες της.

Η πέμπτη παραδοχή αφορά και πάλι το ΠΑΣΟΚ. Αν τα ποσοστά του κόμματος κατά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση είναι μακριά, όχι από τις εξαγγελίες περί πρώτου κόμματος έστω και με μια ψήφο (αυτό σήμερα, ουδείς πλέον το πιστεύει), αλλά από την τρίτη θέση, είναι προφανές ότι οι εσωκομματικές εξελίξεις θα είναι αντίστοιχες του γεγονότος. Και από αυτές τις εξελίξεις, ασφαλώς δεν εξαιρείται ούτε ο σημερινός πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Οχι πως η ενδεχόμενη, εν κινήσει, αλλαγή του, περιμένει κανείς ότι θα έχει σοβαρές, θετικές, επιπτώσεις στα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, αλλά τουλάχιστον θα ανακόψει ή έστω θα διασκεδάσει, το καταστροφικό κλίμα εσωστρέφειας που θα επικρατήσει. Τόσο ο κ. Μητσοτάκης όσο και ο κ. Τσίπρας, επενδύουν πολλά σε αυτές τις εξελίξεις, για να επωφεληθούν από μια ενδεχόμενη διάσπαση του χώρου.

Παραδοχή έκτη, και τελευταία. Η εικόνα που προέκυψε από το νέο κύμα δημοσκοπήσεων, δυναμιτίζει την προοπτική της πρόωρης προσφυγής στις κάλπες. Ο κ. Μητσοτάκης που κρατάει στα χέρια του τα κλειδιά των εξελίξεων, προφανώς θα επιλέξει εκλογές την άνοιξη του ‘27, ελπίζοντας ο χρόνος να φθείρει τους αντιπάλους του, και να ενδυναμώσει περαιτέρω το δίλημμα «εγώ ή το χάος», που είναι το πιο δυνατό του χαρτί…

(Ο Γιώργος Παπαχρήστος είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας- Το άρθρο αποτελεί αναδημοσίευση από την εφημερίδα «Το Βήμα» της Κυριακής)