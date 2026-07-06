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Ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα εξετάσεων της ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων στη Καλαμαριά Θεσσαλονίκης όπου οι υποψήφιοι εξετάστηκαν στο Θέμα Γενικής Παιδείας το πρωί και στους κώδικες ΚΔΥ-ΚΟΔ-ΕλΣυν το απογευματάκι. Τα θέματα ήταν εντός εξεταστέας ύλης και σήμερα παραθέτουμε τις ενδεικτικές απαντήσεις στις κατηγορίες ΠΕ και ΔΕ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

Θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών που περιλαμβάνει στοιχεία του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν.4798/2021, Α’ 68) και του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν.4938/2022, Α’ 109)

1. Ως δικαστικοί υπάλληλοι διορίζονται και πολίτες κρατών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Α. Ναι

Β. Όχι

Γ. Ναι, υπό προϋποθέσεις

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Άρθρο 3 παρ. 3 ν.4798/2021 «3. Ο διορισμός πολιτών κρατών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις»

2. Στον φυσικό γονέα δικαστικό υπάλληλο που έχει τέκνο ηλικίας έως έξι (6) ετών, χορηγείται υποχρεωτικά, ύστερα από αίτησή του, γονική άδεια ανατροφής του τέκνου χωρίς αποδοχές:

Α. Έως ένα (1) έτος

Β. Έως δύο (2) έτη

Γ. Έως τρία (3) έτη

Άρθρο 104 παρ. 1 ν.4798/2021 «1. Στον φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα δικαστικό υπάλληλο, που έχει τέκνο ηλικίας έως έξι (6) ετών, ή έως οκτώ (8) ετών εφόσον η υιοθεσία ή η αναδοχή δεν έχει ολοκληρωθεί έως τα έξι (6) έτη, χορηγείται υποχρεωτικά, ύστερα από αίτησή του, γονική άδεια ανατροφής του τέκνου έως δύο (2) έτη, χωρίς αποδοχές»

3. Ο δικαστικός υπάλληλος, δεσμεύεται από το δικαστικό απόρρητο για τις διαδικαστικές πράξεις στις οποίες συμμετέχει.

Α. Ναι

Β. Όχι

Γ. Ανάλογα με τις περιστάσεις, κατά την κρίση του

Άρθρο 115 παρ. 1 ν.4798/2021 «1. Ο δικαστικός υπάλληλος τηρεί εχεμύθεια για γεγονότα ή πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και δεσμεύεται από το δικαστικό απόρρητο για τις διαδικαστικές πράξεις στις οποίες συμμετέχει»

4. Δικαστικός υπάλληλος επιθυμεί να συμμετάσχει στη διοίκηση αγροτικού συνεταιρισμού του τόπου καταγωγής του. Αυτή η συμμετοχή:

Α. Απαγορεύεται

Β. Επιτρέπεται με προϋποθέσεις

Γ. Επιτρέπεται

Άρθρο 119 παρ. 2 ν.4798/2021 «2. […] Ο δικαστικός υπάλληλος επιτρέπεται να συμμετέχει σε συνεταιρισμό ή στη διοίκησή του, ύστερα από άδεια που χορηγείται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 118»

5. Δικαστικός υπάλληλος κατηγορίας ΥΕ, ο οποίος έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο στον βαθμό Γ, για να προαχθεί στον βαθμό Β, πρέπει, ως προς τα ουσιαστικά του προσόντα, να χαρακτηρίζεται:

Α. Καλός

Β. Μέτριος

Γ. Πολύ καλός

Άρθρο 141 παρ. 1 ν.4798/2021 «1. […] Ειδικά για την προαγωγή στον βαθμό Α’ των δικαστικών υπαλλήλων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ και στον βαθμό Β’ των δικαστικών υπαλλήλων της κατηγορίας ΥΕ οι δικαστικοί υπάλληλοι πρέπει να χαρακτηρίζονται τουλάχιστον πολύ καλοί ως προς τα ανωτέρω προσόντα»

6. Κατόπιν αποφάσεως των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Δικαιοσύνης αποσπάται ένας δικαστικός υπάλληλος προϊστάμενος τμήματος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών σε βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Η απόφαση αυτή:

Α. Επιτρέπεται

Β. Δεν Επιτρέπεται

Γ. Επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις

Άρθρο 156 παρ. 14 περ. β) ν.4798/2021«14. […] β) Σε κάθε μέλος της Κυβέρνησης, υφυπουργό, βουλευτή ή Έλληνα βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιτρέπεται η διάθεση ή απόσπαση, κατά περίπτωση, κατ’ εφαρμογή της περ. α), ενός (1) μόνον δικαστικού υπαλλήλου. Δεν επιτρέπεται η απόσπαση ή διάθεση προϊσταμένων διεύθυνσης ή τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου ή δικαστικού υπαλλήλου που είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον κλάδο ή στην ειδικότητα […]»

7. Η θέση δικαστικού υπαλλήλου σε αυτοδίκαιη αργία λόγω επιβολής σε βάρος του της ποινής της οριστικής παύσης από το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο λήγει, εφόσον άσκησε εμπρόθεσμα προσφυγή στο δευτεροβάθμιο πειθαρχικό όργανο:

Α. Την ημέρα κατά την οποία άσκησε την προσφυγή

Β. Τριάντα ημέρες μετά την άσκηση της προσφυγής

Γ. Την ημέρα έκδοσης της απόφασης του δευτεροβάθμιου πειθαρχικού οργάνου

Άρθρο 161 παρ. 2 ν.4798/2021 «2. Στην περ. γ’ της παρ. 1 η αργία αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού οργάνου και λήγει αυτοδικαίως την ημέρα συμπλήρωσης της προθεσμίας άσκησης προσφυγής στο δευτεροβάθμιο πειθαρχικό όργανο ή, εφόσον ασκηθεί προσφυγή, την ημέρα κατά την οποία εκδίδεται η απόφαση του δευτεροβάθμιου πειθαρχικού οργάνου»

8. Σε βάρος δικαστικού υπαλλήλου ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη για το πειθαρχικό παράπτωμα της ιδιαιτέρως σοβαρής απείθειας. Το παράπτωμα αυτό παραγράφεται:

Α. Πέντε (5) έτη από την ημέρα που διαπράχθηκε, αν κατά το χρονικό αυτό διάστημα δεν έχει εκδοθεί πειθαρχική απόφαση σε πρώτο βαθμό

Β. Επτά (7) έτη από την ημέρα που διαπράχθηκε, αν κατά το χρονικό αυτό διάστημα δεν έχει εκδοθεί πειθαρχική απόφαση σε πρώτο βαθμό

Γ. Τρία (3) έτη από την ημέρα που διαπράχθηκε, αν κατά το χρονικό αυτό διάστημα δεν έχει εκδοθεί πειθαρχική απόφαση σε πρώτο βαθμό

Άρθρο 176 παρ. 2 ν.4798/2021 «2. Η άσκηση πειθαρχικής δίωξης αναστέλλει την παραγραφή. Στην περίπτωση αυτή, τα πειθαρχικά παραπτώματα που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 166 παραγράφονται μετά επτά (7) έτη και τα λοιπά μετά τρία (3) έτη από την ημέρα που διαπράχθηκαν, αν κατά το χρονικό αυτό διάστημα δεν εκδοθεί πειθαρχική απόφαση σε πρώτο βαθμό» συνδυαστικά με Άρθρο 166 παρ. 2 περ. στ) ν.4798/2021 «2. Η ποινή της οριστικής παύσης μπορεί να επιβληθεί μόνο για τα ακόλουθα παραπτώματα: […] στ) ιδιαιτέρως σοβαρή απείθεια»

9. Σε βάρος δικαστικού υπαλλήλου ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη για το πειθαρχικό παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από την άσκηση των καθηκόντων του. Αργότερα, ο δικαστικός υπάλληλος απέβαλε την υπαλληλική του ιδιότητα και στη συνέχεια εκδόθηκε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση, η οποία:

Α. Λόγω της λύσης της υπαλληλικής σχέσης δεν μπορεί να εκτελεστεί

Β. Εκτελείται πάντοτε

Γ. Εκτελείται υπό προϋποθέσεις

Άρθρο 177 παρ. 1 ν.4798/2021 «1. […] Σε περίπτωση κατά την οποία συνεχίζεται η πειθαρχική διαδικασία, αν εκδοθεί καταδικαστική απόφαση, παραμένει ανεκτέλεστη. Κατ’ εξαίρεση εκτελείται απόφαση, με την οποία επιβάλλεται: α) ποινή υποβιβασμού κατά μισθολογικά κλιμάκια, η οποία συνεπάγεται, υποχρεωτικώς, αναμόρφωση της απόφασης κανονισμού σύνταξης του δικαστικού υπαλλήλου που τιμωρήθηκε και β) ποινή προστίμου, το ποσό του οποίου εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα για την Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) αποκλειστικά από τον δικαστικό υπάλληλο που τιμωρήθηκε και όχι από τους κληρονόμους του»

10. Αν το πειθαρχικό όργανο επιλαμβάνεται για περισσότερα πειθαρχικά παραπτώματα:

Α. Με την πειθαρχική απόφαση επιβάλλεται μία μόνο ποινή σε κάθε δικαστικό υπάλληλο για την επιμέτρηση της οποία λαμβάνονται υπόψη όλα τα παραπτώματα του διωκόμενου

Β. Με την πειθαρχική απόφαση επιβάλλεται ποινή για κάθε παράπτωμα ξεχωριστά

Γ. Στην πειθαρχική απόφαση λαμβάνεται υπόψη μόνο το σοβαρότερο παράπτωμα για την επιβολή της ποινής

Άρθρο 172 παρ. 3 ν.4798/2021 «3. Αν το πειθαρχικό όργανο επιλαμβάνεται για περισσότερα πειθαρχικά παραπτώματα, με την πειθαρχική απόφαση επιβάλλεται μία μόνο ποινή σε κάθε δικαστικό υπάλληλο, για την επιμέτρηση της οποίας λαμβάνονται υπόψη όλα τα παραπτώματα του διωκόμενου»

11. Το δικαστικό έτος αρχίζει:

Α. Την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 30 Αυγούστου του επόμενου έτους

Β. Στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 10 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους

Γ. Στις 16 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους

Άρθρο 12 παρ. 1 ν.4938/2022 «1. Το δικαστικό έτος αρχίζει στις 16 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους»

12. Ο Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά της δίκης:

Α. Με ευθύνη του Δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση

Β. Με ευθύνη δική του και του Δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση

Γ. Με ευθύνη δική του

Άρθρο 11 παρ. 3 περ. ε) ν.4938/2022 «3. Ο προϊστάμενος της γραμματείας, δικαστικός υπάλληλος: […] ε) συντάσσει, με ευθύνη δική του και του δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση, τα πρακτικά […]»

13. Οι έμμισθοι επιμελητές των Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών:

Α. Επιμελούνται της έκδοσης των αποφάσεων

Β. Επιδίδουν τα έγγραφα και εκτελούν τις υπηρεσίες του Δικαστηρίου που τους ανατίθενται

Γ. Εκδίδουν τις μισθολογικές καταστάσεις των υπηρετούντων στα Δικαστήρια

Άρθρο 11 παρ. 7 ν.4938/2022 «7. Οι έμμισθοι επιμελητές των δικαστηρίων και των εισαγγελιών φροντίζουν για την ευταξία των ακροατηρίων, επιδίδουν τα έγγραφα και εκτελούν τις υπηρεσίες του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας, που ανατίθενται σε αυτούς από τον δικαστή ή τον πρόεδρο του τριμελούς συμβουλίου που διευθύνει το δικαστήριο ή τον εισαγγελέα που διευθύνει την εισαγγελία ή τον γραμματέα που διευθύνει τις υπηρεσίες της γραμματείας»

14. Η Εισαγγελία είναι:

Α. Ενιαία δικαστική αρχή με τα Δικαστήρια

Β. Εξαρτημένη δικαστική αρχή από τα Δικαστήρια

Γ. Ανεξάρτητη δικαστική αρχή από τα Δικαστήρια

Άρθρο 28 παρ. 1 ν.4938/2022 «1. Η εισαγγελία είναι δικαστική αρχή, ανεξάρτητη από τα δικαστήρια και την εκτελεστική εξουσία»

15. Σε περίπτωση απεργίας των δικαστικών υπαλλήλων:

Α. Δεν λειτουργεί η Γραμματεία των Δικαστηρίων

Β. Διατίθενται οι απολύτως αναγκαίοι υπάλληλοι για τις εξαιρετικώς επείγουσες υποθέσεις

Γ. Οι δίκες διεξάγονται και χωρίς γραμματέα

Άρθρο 11 παρ. 6 ν.4938/2022 «6. Σε περίπτωση απεργίας των δικαστικών υπαλλήλων, η διοίκηση της συνδικαλιστικής τους οργάνωσης, που έχει κηρύξει την απεργία, οφείλει να διαθέτει σε κάθε γραμματεία δικαστηρίου και εισαγγελίας τον απολύτως αναγκαίο αριθμό υπαλλήλων για την αντιμετώπιση εξαιρετικώς επειγουσών υποθέσεων»

ΜΑΘΗΜΑ: Οργάνωση και λειτουργία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών που περιλαμβάνει στοιχεία του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και του Οργανικού Νομού του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

Είναι απαραίτητη η παράθεση των οικείων διατάξεων των νόμων, προκειμένου να κριθούν ορθές οι απαντήσεις

ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο: Ο Α δικαστικός υπάλληλος, ο οποίος υπηρετεί στη γραμματεία του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και έχει ορισθεί γραμματέας στο υπηρεσιακό συμβούλιο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, τίθεται σε διαθεσιμότητα 2 ετών. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητάς του, ο ανωτέρω:

Α. Εξακολουθεί να ασκεί μόνο τα καθήκοντα του γραμματέα στο υπηρεσιακό συμβούλιο

Β. Παύει να ασκεί τα πιο πάνω καθήκοντα και αυτά στη γραμματεία του δικαστηρίου όπου υπηρετεί

Γ. Παύει να ασκεί μόνο τα καθήκοντά του στο υπηρεσιακό συμβούλιο

Άρθρο 160 παρ. 2 ν.4798/2021;«2. Η θέση σε διαθεσιμότητα συνεπάγεται την παύση κάθε παρεπόμενης απασχόλησης την οποία έχει ο δικαστικός υπάλληλος λόγω της ιδιότητάς του»

ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο: Ο Α δικαστικός υπάλληλος είναι παντρεμένος με δικηγόρο. Μπορεί να είναι γραμματέας σε δίκη, όπου παρίσταται η ως άνω δικηγόρος;

Α. Όχι

Β. Ναι

Γ. Ναι, υπό προϋποθέσεις

Άρθρο 9 παρ. 1 ν.4938/2022 «1. Δικαστικοί λειτουργοί, ένορκοι, δικαστικοί υπάλληλοι και δικηγόροι δεν επιτρέπεται να συμπράττουν στην ίδια διαδικαστική πράξη ή ενέργεια, αν είναι σύζυγοι ή συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης ή με συγγένεια αίματος ή αγχιστείας μέχρι και τον τρίτο βαθμό. Για τους δικηγόρους η απαγόρευση ισχύει και όταν εκπροσωπούν αντίδικα μέρη»

ΕΡΩΤΗΜΑ 3ο: Με πράξη του αρμόδιου για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης οργάνου επιβάλλεται στο δικαστικό υπάλληλο αναστολή της άσκησης των καθηκόντων του. Στην εν λόγω περίπτωση, ο ανωτέρω:

Α. μπορεί να τεθεί σε αργία κατόπιν απόφασης του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου

Β. τίθεται υποχρεωτικώς σε αργία με απόφαση του πιο πάνω συμβουλίου

Γ. τίθεται σε διαθεσιμότητα

Άρθρο 164 ν.4798/2021 «Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, κατά τις οποίες διακυβεύεται το συμφέρον της υπηρεσίας, μπορεί να επιβληθεί στον δικαστικό υπάλληλο, με αιτιολογημένη πράξη του αρμόδιου για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης οργάνου, το μέτρο της αναστολής της άσκησης των καθηκόντων του. Η πράξη αυτή με τα υφιστάμενα σχετικά στοιχεία αποστέλλεται αμελλητί στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο συνέρχεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη λήψη της πράξης και αποφασίζει αν θα τεθεί ο δικαστικός υπάλληλος σε αργία σύμφωνα με το άρθρο 162 […]»

ΕΡΩΤΗΜΑ 4ο: Δικαστικός υπάλληλος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών συλλαμβάνεται για κατοχή μικρής ποσότητας κάνναβης εντός του γραφείου του και εκτός από την ποινική δίωξη, ασκείται παράλληλα και πειθαρχική. Το ποινικό δικαστήριο κρίνει τελικώς τον υπάλληλο «ατιμώρητο ως περιστασιακό χρήστη» κατά το άρθρο 29 παρ. 2 του ν.4139/2013. Μετά από αυτό το υπηρεσιακό συμβούλιο:

Α. είναι υποχρεωμένο να κρίνει ατιμώρητο τον διωκόμενο δικαστικό υπάλληλο

Β. πρέπει να παραπέμψει τον διωκόμενο δικαστικό υπάλληλο στο πενταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο στο Συμβούλιο Επικρατείας

Γ. μπορεί να τιμωρήσει τον δικαστικό υπάλληλο με τις προβλεπόμενες ποινές

Άρθρο 171 παρ. 3 ν.4798/2021 «3. Τα πειθαρχικά όργανα δεσμεύονται από την κρίση που περιέχεται σε αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή σε αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα μόνο ως προς την ύπαρξη ή την ανυπαρξία πραγματικών περιστατικών που στοιχειοθετούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του πειθαρχικού παραπτώματος»

ΕΡΩΤΗΜΑ 5ο: Δικαστικός υπάλληλος έχει αναρτημένη την σημαία του πολιτικού κόμματος Π τόσο στο γραφείο του όσο και στην πόρτα της οικίας του. Τι από τα δύο είναι πειθαρχικό παράπτωμα;

Α. Η ανάρτηση της σημαίας στην οικία του

Β. Η ανάρτηση της σημαίας στο γραφείο του

Γ. Τίποτα από τα παραπάνω

Άρθρο 94 παρ. 3 ν.4798/2021 «3. Οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν εκδηλώνουν ή διαδίδουν τις πολιτικές, φιλοσοφικές ή θρησκευτικές τους πεποιθήσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή χρησιμοποιώντας την ιδιότητά τους»

ΕΡΩΤΗΜΑ 6ο: Ποιο όργανο επιλαμβάνεται να εξετάσει την προσφυγή υπαλλήλου κατά αποφάσεως του πενταμελούς υπηρεσιακού συμβουλίου του Αρείου Πάγου:

Α. Το επταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο του Αρείου Πάγου

Β. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου

Γ. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης

Άρθρο 88 παρ. 7 ν.4798/2021 «7. Το επταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο αποφασίζει σε δεύτερο βαθμό επί διαφωνίας του Υπουργού Δικαιοσύνης ή προσφυγής δικαστικού υπαλλήλου κατά των αποφάσεων των πενταμελών υπηρεσιακών συμβουλίων των ανώτατων δικαστηρίων του ίδιου κλάδου δικαιοδοσίας»

ΕΡΩΤΗΜΑ 7ο: Η μονιμοποίηση δικαστικού υπαλλήλου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών γίνεται από:

Α. Το πενταμελές δικαστικό συμβούλιο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

Β. Από το Υπηρεσιακό συμβούλιο του Συμβουλίου της Επικρατείας

Γ. Από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας

Άρθρο 88 παρ. 1Α ν.4798/2021 «1Α. Το πενταμελές δικαστικό συμβούλιο του εφετείου και του διοικητικού εφετείου αποφασίζει σε πρώτο βαθμό για τη μονιμοποίηση των δικαστικών υπαλλήλων που υπηρετούν στα δικαστήρια και στις εισαγγελίες της περιφέρειάς τους και στη Γενική Επιτροπεία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και για την παύση τους για βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα, ασθένεια, αναπηρία ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια»

ΕΡΩΤΗΜΑ 8ο: Το δικαστικό έτος αρχίζει:

Α. Την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 30 Αυγούστου του επόμενου έτους

Β. Την 11η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 10 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους

Γ. Την 16η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους

Άρθρο 12 παρ. 1 ν.4938/2022 «1. Το δικαστικό έτος αρχίζει στις 16 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους»

ΕΡΩΤΗΜΑ 9ο: Αρμοδιότητα να αποφασίσει για τη μετάθεση δικαστικού υπαλλήλου από το Εφετείο Αθηνών στο Εφετείο Λάρισας έχει:

Α. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης

Β. Το πενταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο του Αρείου Πάγου

Γ. Το Δικαστικό Συμβούλιο του Εφετείου Αθηνών

Άρθρο 88 παρ. 5 περ. β) ν.4798/2021 «5. Στην αρμοδιότητα του πενταμελούς υπηρεσιακού συμβουλίου του Αρείου Πάγου υπάγονται: […] β) Η μετάθεση και η απόσπαση υπαλλήλων του δικαστηρίου αυτού και της γραμματείας της εισαγγελίας του, των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών τους από την περιφέρεια ενός εφετείου σε άλλη ή στη γραμματεία του Αρείου Πάγου ή της εισαγγελίας του»

ΕΡΩΤΗΜΑ 10ο: Στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών υπηρετούν συνολικά 100 εισαγγελικοί λειτουργοί, εκ των οποίων 15 αιτούνται σύγκλιση οικείας ολομέλειας, το εν λόγω αίτημα:

Α. Είναι νόμιμο

Β. Δεν είναι νόμιμο

Γ. Είναι νόμιμο υπό προϋποθέσεις

Άρθρο 16 παρ. 2 περ. α) ν.4938/2022 «2. Την ολομέλεια συγκαλεί αυτός που διευθύνει την εισαγγελία και προεδρεύει αυτής. Η σύγκληση της ολομέλειας είναι υποχρεωτική εντός δεκαπέντε (15) ημερών, όταν ζητηθεί: α) εγγράφως από τα δύο πέμπτα (2/5) των εισαγγελικών λειτουργών που κατά τον χρόνο της αίτησης υπηρετούν στην εισαγγελία […]»

ΕΡΩΤΗΜΑ 11ο: Η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών διευθύνεται:

Α. Από τον αρχαιότερο εισαγγελέα

Β. Από τριμελές συμβούλιο διεύθυνσης που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από την ολομέλεια της εισαγγελίας

Γ. Από τον εισαγγελέα που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από την ολομέλεια της εισαγγελίας

Άρθρο 18 παρ. 2 ν.4938/2022 «2. Η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και οι Εισαγγελίες Πρωτοδικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης διευθύνονται από τον εισαγγελέα που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τις ολομέλειες των οικείων εισαγγελιών, οι οποίες συνέρχονται αυτοδικαίως για τον σκοπό αυτόν ανά δύο (2) έτη την 11η πρωινή ώρα του τρίτου Σαββάτου του μηνός Σεπτεμβρίου. […]»

ΕΡΩΤΗΜΑ 12ο: Ο Γενικός Συντονιστής Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι αρμόδιος:

Α. Για να παρακολουθεί τις εργασίες των Υπηρεσιών Επιτρόπου

Β. Για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Γ. Για την άσκηση αιτήσεων καταλογισμού κατά δημοσίων υπαλλήλων

Άρθρο 44 παρ. 2 ν.4820/2021 «2. Τα καθήκοντα των Γενικών Συντονιστών Επιτρόπων συνίστανται στον συντονισμό και την εποπτεία του ελεγκτικού έργου των Υπηρεσιών Επιτρόπων. […]»

ΕΡΩΤΗΜΑ 13ο: Ιδιωτική επιχείρηση, που λειτουργεί εργοστάσιο παρασκευής φαρμάκων, συνάπτει σύμβαση με ανώνυμη εταιρεία παροχής υπηρεσιών φύλαξης (security), με αντικείμενο τη φύλαξη και ασφάλεια των εγκαταστάσεών της. Η σύμβαση αυτή υπάγεται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου;

Α. Υπάγεται μόνον εάν το συμβατικό τίμημα είναι ιδιαιτέρως υψηλό

Β. Ναι, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, ανεξαρτήτως του ύψους του τιμήματος

Γ. Όχι, δεν υπάγεται

Άρθρο 9 παρ. 9 ν.4820/2021 «9. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 98 του Συντάγματος, διενεργεί έλεγχο συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο που εξομοιώνεται με αυτό […]»

ΕΡΩΤΗΜΑ 14ο: Όταν τον Ελεγκτικό Συνέδριο ασκεί την ελεγκτική αρμοδιότητά του.

Α. Εξετάζει οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά τον έλεγχο, χωρίς να υπόκεινται σε κανέναν περιορισμό

Β. Εξετάζει κάθε ζήτημα, με την επιφύλαξη του δεδικασμένου που απορρέει από δικαστική απόφαση

Γ. Εξετάζει αποκλειστικά τα αριθμητικά δεδομένα των ελεγχόμενων λογαριασμών

Άρθρο 73 παρ. 1 ν.4820/2021 «1. Κατά τον έλεγχο που ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο επιτρέπεται η εξέταση των ζητημάτων που αναφύονται παρεμπιπτόντως, με την επιφύλαξη των διατάξεων για το δεδικασμένο»

ΕΡΩΤΗΜΑ 15ο: Ο Δ., δημόσιος υπόλογος, παρέλειψε να υποβάλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο λογαριασμό της διαχείρισής του εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Ποια είναι η συνέπεια της παραπάνω παράλειψης;

Α. Εκδίδεται πράξη καταλογισμού κατά του υπολόγου για το σύνολο του ποσού της διαχείρισης

Β. Ασκείται αίτηση καταλογισμού κατά του υπολόγου από τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Γ. επιβάλλεται στον υπόλογο χρηματική κύρωση

Άρθρο 9 παρ. 4 ν.4820/2021 «4. Το Ελεγκτικό Συνέδριο επιτηρεί τους δημόσιους υπολόγους ως προς την τήρηση από αυτούς των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού και της εν γένει δημοσιονομικής νομοθεσίας και επιβάλλει σ’ αυτούς χρηματική κύρωση αν δεν υποβάλουν ή υποβάλουν εκπρόθεσμα τους λογαριασμούς τους»