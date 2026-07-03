Η αναγνώριση των ερωτήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας είναι εξίσου απλή διαδικασία, βασισμένη σε συγκεκριμένα λεκτικά «σημάδια».

Ο πιο προφανής τρόπος είναι όταν η ίδια η εκφώνηση ξεκινά ρητά με τη φράση «Σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας…». Ωστόσο, ακόμη και όταν αυτό δεν αναφέρεται ρητά, η ταυτότητα του γνωστικού αντικειμένου αποκαλύπτεται από την ορολογία που χρησιμοποιείται τόσο στο σώμα της ερώτηση όσο και στις υποψήφιες απαντήσεις.

Λέξεις-κλειδιά και νομικοί όροι όπως «αγωγή», «ενάγων», «εναγόμενος» και «έφεση» αποτελούν σαφείς δείκτες ότι θα αναζητήσετε την απάντηση στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Παράλληλα, η αναφορά σε έννοιες όπως η κατανομή αρμοδιότητας μεταξύ «Μονομελούς» και «Πολυμελούς Πρωτοδικείου» φωτογραφίζει αμέσως ότι κινούμαστε αποκλειστικά στον χώρο της πολιτικής δικονομίας.

Οι απαντήσεις που δίδονται στις ερωτήσεις των εξετάσεων είναι ενδεικτικές, καθώς η ΕΣΔι δεν αναρτά επίσημες απαντήσεις, μόνο τα θέματα, στην ιστοσελίδα της.

Ερώτηση 29η (ΠΕ Δ ΣΕΙΡΑ)

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ο Α κάτοικος Αθηνών, στις 29.1.2025 κατέθεσε στη Γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών διεκδικητική αγωγή κατά του Β, κατοίκου Γαλλίας και επιδόθηκε αντίγραφο της αγωγής στον Β στις 31.3.2025.

Α. Η αγωγή θεωρείται ως μη ασκηθείσα, διότι δεν επιδόθηκε εντός της νόμιμης προθεσμίας

Β. Ο Β έχει κλητευθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας των 30 ημερών

Γ. Η κλήτευση του Β έχει λάβει χώρα εντός της νόμιμης προθεσμίας των εξήντα ημερών και έχει λάβει χώρα νόμιμη άσκηση της αγωγής

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Άρθρο 215 παρ. 2 ΚΠολΔ «2. […] η αγωγή επιδίδεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της και αν αυτός ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί μέσα στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα»

Ερώτηση 30η (ΠΕ Δ ΣΕΙΡΑ)

Ο Α κάτοικος Περιστερίου Αττικής, άσκησε αγωγή κατά των Β και Γ, κατοίκων Θεσσαλονίκης, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία ζητούσε την αναγνώριση του κληρονομικού του δικαιώματος επί της κληρονομίας του Δ, μόνιμου κατοίκου εν ζωή Γερμανίας και ειδικότερα των αναλυτικά αναφερόμενων κληρονομιαίων ακινήτων που βρίσκονται στην Αθήνα. Το δικαστήριο:

Α. Κήρυξε εαυτό τοπικά αναρμόδιο και παρέπεμψε την υπόθεση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών

Β. Απέρριψε την αγωγή ως απαράδεκτη

Γ. Δέχθηκε την αγωγή ως ουσιαστικά βάσιμη

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 3 παρ. 2 ΚΠολΔ «2. Εξαιρούνται από τη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων οι αλλοδαποί που έχουν ετεροδικία, εκτός αν πρόκειται για διαφορές που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 29»

Άρθρο 29 παρ. 1 ΚΠολΔ «1. Διαφορές που αφορούν εμπράγματα δικαιώματα επάνω σε ακίνητα, τη νομή ή την κατοχή τους, διαίρεση κοινού, κανονισμό ορίων, απαιτήσεις κατά οποιουδήποτε, αποζημίωση για αναγκαστική απαλλοτρίωση, καθώς και διαφορές από μίσθωση ακινήτου ή δικαιώματος που συνδέεται με την εκμετάλλευσή του ή από επίμορτη αγροληψία υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του δικαστηρίου, στην επριφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο»

Άρθρο 46 ΚΠολΔ (εκτός ύλης άρθρο) «Αν το δικαστήριο δεν είναι καθ’ ύλην ή κατά τόπον αρμόδιο, αποφαίνεται γι’ αυτό αυτεπαγγέλτως και προσδιορίζει το αρμόδιο δικαστήριο, στο οποίο παραπέμπει την υπόθεση…»

Ποια είναι η σωστή απόφαση;

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης δεν είχε αρμοδιότητα, το αρμόδιο δικαστήριο ήταν το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, γιατί εκεί βρίσκονται τα ακίνητα. Η σωστή απόφαση είναι να παραπέμψει την υπόθεση στο αρμόδιο δικαστήριο.

Ερώτηση 31η (ΠΕ Δ ΣΕΙΡΑ)

Η Α άσκησε αγωγή κατά του Β ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και εκδόθηκε η με αριθμό 66/2025 απόφαση του Δικαστηρίου, με την οποία απορρίφθηκε η αγωγή. Κατά το χρόνο που μεσολάβησε μετά την συζήτηση της αγωγής και έως την έκδοση της απόφασης απεβίωσε η Α, την οποία είχε εκπροσωπεήσει ενώπιον του δικαστηρίου η δικηγόρος Αθηνών ΖΕ. Περαιτέρω, ο εναγόμενος έδωσε εντολή στην αρμόδια δικαστική επιμελήτρια Ω να επιδώσει ακριβώς αντίγραφο της απόφασης, οπότε και η δικαστική επιμελήτρια δυνάμει της υπ’ αριθμ. …/14-10-2025 έκθεσης επίδοσης επέδωσε αντίγραφο της απόφασης:

Α. στη δικηγόρο Αθηνών ΖΕ, που είχε εκπροσωπήσει την ενάγουσα ενώπιον του προαναφερόμενου δικαστηρίου

Β. στον Γ νόμιμο κληρονόμο της Α

Γ. στον Εισαγγελέα, λόγω του επισυμβάντος θανάτου της Α

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 100 ΚΠολΔ «Η πληρεξουσιότητα παύει: 1) όταν πεθάνει ο πληρεξούσιος ή μεταβληθεί η ικανότητά του για δικαστική παράσταση […]»

Άρθρο 101 ΚΠολΔ «Σε περίπτωση θανάτου εκείνου που έδωσε την πληρεξουσιότητα ή μεταβολής της ικανότητας για δικαστική παράσταση του ίδιου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του, η πληρεξουσιότητα εξακολουθεί και παύει μόνο όταν δικαστεί η δίκη για έναν παό τους λόγους αυτούς»

Ποια είναι η σωστή επίδοση;

Το άρθρο 101 λέει ότι η πληρεξουσιότητα (δηλαδή η δικαστική εκπροσώπηση) δεν παύει αυτοδικαίως με τον θάνατο του εντολέα αλλά συνεχίζεται μέχρι να δικαστεί η υπόθεση για το λόγο του θανάτου. Στην περίπτωσή μας η δίκη έχει ήδη συζητηθεί και η απόφαση εκδόθηκε μετά τον θάνατο της Α. Ωστόσο, η εκπροσώπηση της Α από τη δικηγόρο ΖΕ συνεχίζεται μέχρι και την έκδοση της απόφασης. Συνεπώς, η σωστή επίδοση της απόφασης είναι στην πληρεξούσια δικηγόρο ΖΕ, η οποία συνεχίζει να εκπροσωπεί την Α παρά το θάνατό της, σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο.

Ερώτηση 32η (ΤΕ Δ ΣΕΙΡΑ)

Ο στρατιωτικός ακόλουθος Α, μέλος διαπιστευμένης στην Ελλάδα διπλωματικής αποστολής ξένου Κράτους, ο οποίος κατοικεί στην Αθήνα μεταβαίνει στα Χανιά της Κρήτης για διακοπές. Κατά την βραδινή του έξοδο και μετά από κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί ζημιές στο κατάστημα του Β, που βρίσκεται στο παλιό λιμάνι της πόλης. Ο Β ασκεί αγωγή αποζημίωσης λόγω της αδικοπραξίας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χανίων με αίτημα να υποχρεωθεί να του αποκαταστήσει τις ζημιές ο εναγόμενος Α. Το δικαστήριο:

Α. Θα απορρίψει την αγωγή ως απαράδεκτη, λόγω έλλειψης διεθνούς δικαιοδοσίας

Β. θα κρατήσει και θα δικάσει την αγωγή, διότι έχει διεθνή δικαιοδοσία

Γ. Θα παραπέμψει την αγωγή στο έχον δικαιοδοσία και κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο των Αθηνών, ήτοι στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 4 ΚΠολΔ «Τα δικαστήρια ερευνούν την έλλει8ψη δικαιοδοσίας και αυτεπαγγέλτως στις περιπτώσεις των άρθρων 1 και 2. Στις περιπτώσεις του άρθρου 3 την ερευνούν αυτεπαγγέλτως, αν ο εναγόμενος δεν παρίσταται στην πρώτη συζήτηση ή αν πρόκειται για διαφορές που αφορούν ακίνητα που βρίσκονται στο εξωτερικό. Το δικαστήριο απορρίπτει την αγωγή ή την αίτηση, αν δεν έχει δικαιοδοσία»

Άρθρο 3 παρ. 2 ΚΠολΔ «2. Εξαιρούνται από τη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων οι αλλοδαποί που έχουν ετεροδικία…»

Ερώτηση 33η (ΤΕ Δ ΣΕΙΡΑ)

Ο Α, ασκούμενος δικηγόρος, προσέρχεται κατόπιν εντολής του δικηγόρου Θ.Σ., στη γραμματεία του πολιτικού Πρωτοδικείου Αθηνών για να καταθέσει αγωγή του ενάγοντος Β, εργολάβου δημόσιων έργων, κατά του εναγόμενου γείτονά του Γ, με αίτημα την καταβολή αποζημίωσης λόγω της προσβολής της προσωπικότητας του Β εκ μέρους του Γ. Ο δικηγόρος Θ.Σ. αναγράφει στην αρχή του δικογράφου «ΑΓΩΓΗ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, του ενάγοντος Α, κατοίκου Αθηνών, κατά του εναγόμενου Β, κατοίκου Αθηνών». Ο γραμματέας:

Α. παραλαμβάνει την αγωγή, συντάσσει έκθεση κατάθεσης και την εγγράφει στο πινάκιο

Β. ο γραμματέας δεν θα παραλάβει την αγωγή και τονίζει στον ασκούμενο δικηγόρο, ότι προσήλθε στη γραμματεία του πολιτικού πρωτοδικείου και ότι οφείλει να καταθέσει την αγωγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

Γ. ο γραμματέας παραλαμβάνει την αγωγή συντάσσει έκθεση κατάθεσης και ακολούθως σε συνεννόηση με τον προϊστάμενο της γραμματείας τη στέλνει υπηρεσιακά στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 1 ΚΠολΔ «Στη δικαιοδοσία των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων ανήκουν: α) οι διαφορές του ιδιωτικού δικαίου, εφόσον ο νόμος δεν τις έχει υπαγάγει σε άλλα δικαστήρια, β) οι υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας που ο νόμος έχει υπαγάγει σ’ αυτά, γ) οι υποθέσεις δημόσιου δικαίου που ο νόμος έχει υπάγάγει σ’ αυτά και δ) οι διοικητικές διαφορές που δεν υπάγονται στη δικαιοδοσία διοικητικών δικαστηρίων»

Άρθρο 226 παρ. 2 ΚΠολΔ «Αμέσως μετά την κατάθεση της αγωγής ο γραμματέας, με βάση τη σημείωση στο πρωτότυπο της αγωγής της ημέρας και ώρας συζήτησης της, την εγγράφει στο πινάκιο του δικαστηρίου […]»

Ερώτηση 34η (ΤΕ Δ ΣΕΙΡΑ)

Ο δικηγόρος Α για λογαριασμό του εντολέα του άσκησε έφεση ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών δικάζοντας κατά την τακτική διαδικασία και συμφώνησε με τον δικηγόρο Β του εφεσιβλήτου, να μην παραστούν κατά την εκφώνηση της υπόθεσης στο ακροατήριο. Για το λόγο αυτό συνέταξαν δήλωση, που υπογράφηκε από τους διαδίκους και το γνήσιο της υπογραφής αυτών βεβαιώθηκε από τους δικηγόρους Α και Β. Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών οφείλει κατά την συζήτηση της υπόθεσης:

Α. να συζητήσει την έφεση κατ’ αντιμωλίαν των διαδίκων

Β. να ματαιώσει τη συζήτηση της έφεσης

Γ. να αναβάλλει τη συζήτηση, ώστε να κληθούν και να προσέλθουν αυτοπροσώπως οι διάδικοι και οι δικηγόροι τους

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ «2. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, στις περιπτώσεις που η προφορική συζήτηση δεν είναι υποχρεωτική οι διάδικοι μπορούν να συμφωνήσουν με κοινή δήλωση, που υπογράφεται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους ότι δεν θα παραστούν κατά την εκφώνηση. Τέτοια δήλωση μπορεί να γίνει και από έναν ή ορισμένους μόνο πληρεξουσίους. Η δήλωση αυτή παραδίνεται στην περίπτωση της κοινής δήλωσης από έναν τουλάχιστον πληρεξούσιο δικηγγόρο και στην περίπτωση μονομερούς δήλωσης από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, στον αρμόδιο γραμματέα το αργότερο την παραμονή της δικασίμου και σημειώνεται αμέσως στο πινάκιο. Στις παραπάνω περιπτώσεις η συζήτηση περατώνεται με μόνη την εκφώνηση της υπόθεσης […]»

Ερώτηση 35η (ΤΕ Δ ΣΕΙΡΑ)

Οι ενάγοντες Α, Β και Γ άσκησαν αγωγή αποζημίωσης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά κατά των Δ και Ε, η οποία απορρίφθηκε ως ουσιαστικά αβάσιμη. Κατά της απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου άσκησαν έφεση οι Α, Β και Γ και μετά την κατάθεση πριν από τη συζήτησή της κατέθεσαν παράβολο ποσού εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Το Εφετείο Πειραιά πρέπει:

Α. να απορρίψει το ένδικο μέσο ως απαράδεκτο λόγω εκπρόθεσμης κατάθεσης του παραβόλου

Β. να απορρίψει το ένδικο μέσο ως απαράδεκτο διότι δεν κατατέθηκε ο προβλεπόμενος από το νόμο αριθμός παραβόλων

Γ. να κρίνει το ένδικο μέσο ως παραδεκτό και να προχωρήσει στην περαιτέρω εκδίκασή του

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 495 παρ. 1 & 3 ΚΠολΔ «1. Τα ένδικα μέσα της ανακοπής ερημοδικίας, της έφεσης […] ασκούνται με δικόγραφο που κατατίθεται στο πρωτότυπο στη γραμματεία του δικαστηρίου που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη απόφαση […] 3. Εκείνος που ασκεί το ένδικο μέσο της έφεσης […] υποχρεούται να καταθέσει παράβολο, που επισυνάπτεται στην έκθεση που συντάσσει ο γραμματέας, ως εξής: Α. Για το ένδικο μέσο της έφεσης […] γ) κατά απόφασης πολυμελούς πρωτοδικείου παράβολο ποσού εκατόν πενήντα (150) ευρώ […] Σε περίπτωση που ασκήθηκε ένα ένδικο μέσο από ή κατά περισσότερων διαδίκων κατατίθεται ένα παραάβολο από τους εκκαλούντες […]»

Ερώτηση 36η (ΔΕ Δ ΣΕΙΡΑ)

Ο Ευρωπαίος Δικαστής G.F., προϊστάμενος του δικαστηρίου ευρωπαϊκής πρωτεύουσας, διαβιβάζει αίτηση μέσω του Ελληνικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, στο Πρωτοδικείο Αθηνών με αίτημα να εξεταστεί από Έλληνα Δικαστή ο μάρτυρας Γ, ο οποίος κατοικεί στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Αθηνών, διότι έχει ασκηθεί αγωγή αποζημίωσης σε βάρος του Β, που εκκρεμεί στα δικαστήρια της πρωτεύουσας της χώρας του (δηλαδή στην αλλοδαπή), οπότε η μαρτυρία του Γ είναι αναγκαία. Ακολούθως δε, ο Ευρωπαίος Δικαστής G.F. καλεί στο τηλέφωνο τον Έλληνα Δικαστή Α, προϊστάμενο του Πρωτοδικείου Αθηνών και του εκθέτει τα γεγονότα. Με αυταρχικό τρόπο απαιτεί να εξεταστεί ο μάρτυρας Γ και να του αποσταλεί η κατάθεση του μάρτυρα. Ο Προϊστάμενος του Πρωτοδικείου Αθηνών εγκαλεί τον Ευρωπαίο Δικαστή G.F. για την απρεπή συμπεριφορά του και ακολουθεί διαπληκτισμός μεταξύ τους. Ερώτημα:

Α. ο Α πρέπει να αρνηθεί και να μην εκτελέσει την αυταρχική εντολή του Δικαστή G.F. λόγω αντίθεσης στην ελληνική δημόσια τάξη

Β. ο Α δεν υποχρεούται με βάση το νόμο να εκτελέσει την αυταρχική εντολή του Δικαστή G.F. και άρα καλώς αρνείται

Γ. ο Α υποχρεούται να εκτελέσει την εντολή και να αναθέσει σε Έλληνα Δικαστή την εξέταση του μάρτυρα Γ

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 6 παρ. 1 ΚΠολΔ «1. Τα ελληνικά δικαστήρια οφείλουν να ενεργούν ορισμένες διαδικαστικές πράξεις της δικαιοδοσίας τους που τους ζητούν αλλοδαπές αρχές, εκτός αν διεθνείς συμβάσεις ορίζουν διαφορετικά ή η εκτέλεσή τους είναι αντίθετη στη δημόσια τάξη»

Ερώτηση 37η (ΔΕ Δ ΣΕΙΡΑ)

Ο δικηγόρος Α συντάσσει αγωγή για λογαριασμό του εντολέα του Β. Στη συνέχεια υπογράφει το δικόγραφο ο ίδιος και δεν καλεί τον εντολέα του Β να συνυπογράψει. Ο ασκούμενος δικηγόρος Γ προσέρχεται στη γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών, για να την καταθέσει, ο δε γραμματέας μόλις αντικρίζει το δικόγραφο προβληματίζεται και υποστηρίζει, ότι το δικόγραφο πρέπει να έχει την υπογραφή και του Β.

Ι. Τι θα πράξει ο γραμματέας;

Α. ο γραμματέας θα αρνηθεί να παραλάβει την αγωγή, διότι το δικόγραφο έχει σφάλμα, αφού δεν υπογράφεται και από τον Β

Β. ο γραμματέας θα παραλάβει την αγωγή και θα προβεί στην απαιτούμενη διαδικαστική πράξη

Γ. ο γραμματέας θα παραλάβει την αγωγή, θα συντάξει έκθεση κατάθεσης και ακολούθως θα καλέσει τον Β, ο οποίος προσέρχεται την επόμενη ημέρα και συνυπογράφει το δικόγραφο

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 118 ΚΠολΔ «Τα δικόγραφα που επιδίδονται από έναν διάδικο σε άλλον ή υποβάλλονται στο δικαστήριο πρέπει να αναφέρουν: […] 5) τη χρονολογία και την υπογραφή του διαδίκου ή του νομίμου αντιπροσώπου ή του δικαστικού πληρεξουσίου του και, όταν είναι υποχρεωτική η παράσταση με δικηγόρο, την υπογραφή του δικηγόρου»

ΙΙ. Αν τελικά η αγωγή κατατεθεί, ποιες διαδικαστικές πράξεις διενεργεί ο γραμματέας;

Α. εγγράφει την αγωγή στο πινάκιο

Β. συντάσσει έκθεση και αποστέλλει το δικόγραφο στο δικαστή, που θα δικάσει

Γ. συντάσσει έκθεση κατάθεσης και εγγράφει την αγωγή στο πινάκιο

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 215 παρ. 1 ΚΠολΔ «1. Η αγωγή ασκείται με κατάθεση δικογράφου στη γραμματεία του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται και με επίδοση αντιγράφου της στον εναγόμενο […] Κάτω από το δικόγραφο που κατατέθηκε συντάσσεται έκθεση στην οποία αναφέρεται η ημέρα, ο μήνας και το έτος της κατάθεσης, καθώς και το ονοματεπώνυμο του καταθέτη […]» (άρθρο 226 παρ. 2 ΚΠολΔ) (τι γίνεται μετά την κατάθεση της αγωγής) «2. Αμέσως μετά την κατάθεση της αγωγής ο γραμματέας, με βάση τη σημείωση στο πρωτότυπο της αγωγής της ημέρας και ώρας συζήτησης της, την εγγράφει στο πινάκιο του δικαστηρίου, όπου σημειώνει το όνομα και το επώνυμο των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους, καθώς και το αντικείμενο της δίκης»

Ερώτηση 38η (ΔΕ Δ ΣΕΙΡΑ)

Η πτωχή Μ, μητέρα του πτωχού Αντώνη, ο οποίος γεννήθηκε στις 3-3-2005 ασκεί αγωγή κατά του πρώην συζύγου της Β και πατέρα του Αντώνη, στις 3-3-2020, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με αίτημα την καταβολή διατροφής του Αντώνη.

Ι. Ποιος νομιμοποιείται ενεργητικά ν’ ασκήσει την έφεση, στις 3-3-2025, κατά της πρωτόδικης απόφασης, που απορρίπτει κάποια αγωγικά αιτήματα και ενώπιον ποιου δικαστηρίου θα κατατεθεί το δικόγραφο της έφεσης;

Α. η Μ, μητέρα του Αντώνη, με κατάθεση δικογράφου στη γραμματεία του Εφετείου Αθηνών επισυνάπτοντας παράβολο

Β. ο Αντώνης με κατάθεση δικογράφου στη γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, χωρίς να επισυνάψει παράβολο

Γ. η Μ, μητέρα του Αντώνη, με κατάθεση δικογράφου στη γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, επισυνάπτοντας παράβολο

Δ. ο Αντώνης, με κατάθεση δικογράφου στη γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, επισυνάπτοντας παράβολο

Ενδεικτική απάντηση: Δ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 495 παρ. 1 & 3 ΚΠολΔ ««1. Τα ένδικα μέσα […] της έφεσης […] ασκούνται με δικόγραφο που κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη απόφαση […] 3. Εκείνος που ασκεί το ένδικο μέσο της έφεσης, […] υποχρεούται να καταθέσει παράβολο […]»

ΙΙ. Ποιο το ύψος του απαιτούμενου παραβόλου;

Α. ποσό 150 ευρώ

Β. ποσό 300 ευρώ

Γ. ποσό 100 ευρώ

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 495 παρ. 3 ΚΠολΔ «3. […] Για το ένδικο μέσο της έφεσης: […] β) κατά απόφασης μονομελούς πρωτοδικείου παράβολο ποσού εκατό (100) ευρώ, […]»

Ερώτηση 39η (ΔΕ Δ ΣΕΙΡΑ)

Ο Α, κάτοικος Αθηνών, οδός Θεμιστοκλέους, αρ. 42, ο οποίος έχει διορίσει αντίκλητο τον Σ, δικηγόρο Αθηνών, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Τρώων αρ. 1, ασκεί αγωγή κατά του Β, κατοίκου Περιστερίου, οδός Σκρα, αρ. 4 και ο τελευταίος έχει διορίσει αντίκλητό του τον Ζ, δικηγόρο Αθηνών, κάτοικο Αλίμου, οδός Θουκυδίδου, αρ. 19. Ο Α επισπεύδει τη συζήτηση της αγωγής και αναθέτει την επίδοσή της στο δικαστικό επιμελητή Ω. Ο τελευταίος, κατά την εκτέλεση της εντολής προς επίδοση διαπιστώνει ότι είναι άγνωστες οι διευθύνσεις του Β και του αντίκλητου δικηγόρου του Ζ. Για το λόγο αυτό επιδίδει:

Α. στη διεύθυνση κατοικίας του Β

Β. στην γραμματεία του δικαστηρίου ενώπιον του οπίου διεξάγεται η δίκη

Β. σε αμφότερες τις διευθύνσεις του Β και του αντίκλητου δικηγόρου του Ζ

Δ. στο κατάστημα του δήμου Περιστερίου

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 121 ΚΠολΔ «[…] Αν δεν υπάρχει αντίκλητος ή υπάρχει αλλά είναι άγνωστη η διεύθυνσή του, καθώς και του διαδίκου, οι επιδόσεις αυτές μπορεί να γίνουν στη γραμματεία του δικαστηρίου ενώπιον του οποίου διεξάγεται η δίκη […]»

Ερώτηση 40η (ΔΕ Δ ΣΕΙΡΑ)

Ο Α, κάτοικος Κηφισιάς, ασκεί αγωγή κατά του Β, κατοίκου Πετραλώνων, οδός Δημοφώντος, αρ. 33. Μετά τη συζήτηση της αγωγής και ενώ ο Β μετακομίζει από την παραπάνω διεύθυνση, εκδίδεται οριστική απόφαση που δέχεται την αγωγή. Με εντολή του Α ο αρμόδιος δικαστικός επιμελητής επιδίδει την απόφαση:

Α. στην διεύθυνση κατοικίας του Β που αναγράφεται στο δικόγραφο της αγωγής

Β. στη γραμματεία του δικαστηρίου ενώπιον του οποίου διεξήχθη η δίκη

Γ. στον εισαγγελέα του δικαστηρίου ενώπιον του οποίου διεξήχθη η δίκη

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 120 ΚΠολΔ «Η επίδοση εγγράφου που αφορά την εκκρεμή δίκη, καθώς και η επίδοση της οριστικής απόφασης, που γίνεται στη διεύθυνση της κατοικίας ή του γραφείου ή του καταστήματος, η οποία είχε αναφερθεί σύμφωνα με το άρθρο 119, είναι έγκυρη, ακόμη και αν ο παραλήπτης της επίδοσης δεν είχε ή δεν έχει πια εκεί την κατοικία ή το γραφείο ή το κατάστημά του» (άρθρο 119 παρ. 1 & 3 ΚΠολΔ) (τι περιέχουν τα δικόγραφα) «1. Τα δικόγραφα της αγωγής, […] πρέπει να περιέχουν, εκτός από τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 118, και ακριβή καθορισμό της διεύθυνσης, και ιδίως οδό και αριθμό της κατοικίας […] του διαδίκου που ενεργεί τη διαδικαστική πράξη, του νόμιμου αντιπροσώπου του και του δικαστικού πληρεξουσίου του […]3.Κάθε μεταβολή της διεύθυνσης πρέπει να γνωστοποιείται με τα δικόγραφα που κοινοποιεί ο ένας διάδικος στον άλλον ή με προτάσεις ή με χωριστό δικόγραφο που κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση, επισυνάπτεται στη δικογραφία και κοινοποιείται στον αντίδικο»

Ερώτηση 41η (ΔΕ Ε ΣΕΙΡΑ)

Ο Α άσκησε εναντίον του Β διεκδικητική αγωγή, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης το οποίο εξέδωσε οριστική απόφαση υπέρ του Α. Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης ο Α κατέθεσε στο ίδιο δικαστήριο αίτηση για τη διόρθωσή της, επειδή από παραδρομή αναγράφηκε λάθος, 42,50 μέτρα σαν πλευρική διάσταση του επιδίκου ακινήτου ενώ στην πραγματικότητα είναι 142,150 μέτρα.

Ερωτάται: Επιτρέπεται η διόρθωση αυτής της απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΠολΔ;

Ενδεικτική απάντηση: Ναι, επιτρέπεται η διόρθωση της απόφασης, διότι πρόκειται για προφανές γραφικό σφάλμα στη διατύπωση της πλευρικής διάστασης του ακινήτου. Το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση μπορεί, κατόπιν αιτήσεως διαδίκου ή και αυτεπαγγέλτως, να προβεί σε διόρθωση με νέα απόφαση (άρθρο 315 ΚΠολΔ).

Ερώτηση 42η (ΔΕ Ε ΣΕΙΡΑ)

Μια άτυπη ομάδα κατοίκων {χωρίς νομική προσωπικότητα μη σωματείο} στην περιοχή Ε η οποία επιδιώκει την προστασία του περιβάλλοντος, καταθέτει αγωγή κατά μιας κατασκευαστικής εταιρείας για την ακύρωση οικοδομικής άδειας. Η κατασκευαστική εταιρία προβάλλει ένσταση απαραδέκτου της αγωγής, ισχυριζόμενη ότι η <ομάδα κατοίκων> δεν έχει νομική προσωπικότητα και συνεπώς στερείται ικανότητας διαδίκου.

Ερωτάται: Έχει ικανότητα δικαίου η «άτυπη ομάδα κατοίκων»;

Ενδεικτική απάντηση: Ναι, η άτυπη ομάδα κατοίκων έχει ικανότητα διαδίκου, παρότι δεν διαθέτει νομική προσωπικότητα, διότι αποτελεί ένωση προσώπων που επιδιώκει κοινό σκοπό. Σύμφωνα με το άρθρο 62 ΚΠολΔ, ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα μπορούν να είναι διάδικοι.

Ερώτηση 43η (ΔΕ Ε ΣΕΙΡΑ)

Σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τα ένδικα μέσα της ανακοπής ερημοδικίας, της έφεσης, της αναψηλάφησης και της αναίρεσης:

Α. ασκούνται με δικόγραφο που κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται το ένδικο μέσο

Β. ασκούνται με δικόγραφο που κατατίθεται στη γραμματεία του Αρείου Πάγου

Γ. ασκούνται με δικόγραφο που κατατίθεται εναλλακτικά στη γραμματεία του Εφετείου ή του Αρείου Πάγου

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 495 παρ. 1 εδ. α’ ΚΠολΔ «1. Τα ένδικα μέσα της ανακοπής ερημοδικίας, της έφεσης, της αναψηλάφησης και της αναίρεσης ασκούνται με δικόγραφο που κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται το ένδικο μέσο. […]»

Ερώτηση 44η (ΔΕ Ε ΣΕΙΡΑ)

Σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ο ενάγων μπορεί να παραιτηθεί από το δικαίωμα που ασκείται με την αγωγή:

Α. χωρίς τη συναίνεση του εναγομένου

Β. με τη συναίνεση του εναγομένου

Γ. με τη συναίνεση του εναγομένου και του πληρεξουσίου δικηγόρου του

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 296 εδ. α’ ΚΠολΔ «Ο ενάγων μπορεί να παραιτηθεί από το δικαίωμα που ασκήθηκε με την αγωγή, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ουσιαστικού δικαίου, χωρίς συναίνεση του εναγομένου. […]»

Ερώτηση 45η (ΔΕ Ε ΣΕΙΡΑ)

Σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το σχέδιο των πρακτικών που συντάσσει ο γραμματέας κατά την προφορική συζήτηση, μετά από αίτηση των διαδίκων ή των πληρεξουσίων τους, διαβάζεται σε αυτούς υποχρεωτικά, αν περιλαμβάνει:

Α. υποβολή ενστάσεων

Β. συμβιβασμό των διαδίκων

Γ. αίτημα αναβολής

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 257 ΚΠολΔ «Το σχέδιο των πρακτικών διαβάζεται στους διαδίκους ή τους πληρεξουσίους τους ύστερα από αίτησή τους υποχρεωτικά αν περιλαμβάνουν αναγνώριση, συμβιβασμό, παραίτηση ή ομολογία και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την κρίση του δικαστηρίου. Η ανάγνωση αυτή αναφέρεται στα πρακτικά.»

Ερώτηση 46η (ΤΕ Ε ΣΕΙΡΑ)

Κατά τον ΚΠολΔ, η παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής, προϋποθέτει:

Α. συναίνεση του εναγομένου

Β. συζήτηση στην ουσία της υπόθεσης

Γ. ότι μπορεί να γίνει χωρίς συναίνεση του εναγομένου πριν αυτός προχωρήσει στη συζήτηση της ουσίας της υπόθεσης και στην περίπτωση των άρθρων 237 και 238 πριν την κατάθεση προτάσεων από τον εναγόμενο

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 294 εδ. α’ ΚΠολΔ «Ο ενάγων μπορεί να παραιτηθεί από το δικόγραφο της αγωγής χωρίς συναίνεση του εναγομένου πριν αυτός προχωρήσει στη συζήτηση της ουσίας της υπόθεσης και στην περίπτωση των άρθρων 237 και 238 πριν από την κατάθεση προτάσεων από τον εναγόμενο.»

Ερώτηση 47η (ΤΕ Ε ΣΕΙΡΑ)

Αν δεν τηρηθούν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 119, του Κ.Πολ.Δ. που επιτρέπεται να γίνουν οι επιδόσεις;

Ενδεικτική απάντηση: Άρθρο 121 εδ. α’ ΚΠολΔ «Αν δεν τηρηθούν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 119, επιτρέπεται να γίνουν όλες οι επιδόσεις στον αντίκλητο, ακόμη και εκείνες που πρέπει να γίνουν στον ίδιο το διάδικο.»

Ερώτηση 48η (ΤΕ Ε ΣΕΙΡΑ)

Σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τα ένδικα μέσα της ανακοπής ερημοδικίας, της έφεσης, της αναψηλάφησης και της αναίρεσης:

Α. ασκούνται με δικόγραφο που κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται το ένδικο μέσο

Β. ασκούνται με δικόγραφο που κατατίθεται στη γραμματεία του Δικαστηρίου που εξέδωσε τη Δικαστική απόφαση

Γ. ασκούνται με δικόγραφο που επιδίδεται στον αντίκλητο του αντιδίκου

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 495 παρ. 1 εδ. α’ ΚΠολΔ «1. Τα ένδικα μέσα της ανακοπής ερημοδικίας, της έφεσης, της αναψηλάφησης και της αναίρεσης ασκούνται με δικόγραφο που κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται το ένδικο μέσο. […]»

Ερώτηση 49η (ΤΕ Ε ΣΕΙΡΑ)

Ο Α άσκησε εναντίον του Β, κατοίκου Αθήνας, αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με αίτημα να καταδικαστεί ο τελευταίος να του καταβάλει 250.000 ευρώ, από υπόλοιπο τιμήματος αγοραπωλησίας διαμερίσματος που βρίσκεται στην Αθήνα. Με τις προτάσεις που νόμιμα και εμπρόθεσμα κατέθεσε το Β παραδέχθηκε την κατάρτιση της αγοραπωλησίας του ακινήτου και την υποχρέωσή του για την καταβολή του υπολοίπου τιμήματος των 250.000 ευρώ από την αγορά του διαμερίσματος. Το δικαστήριο καταδίκασε τον Β στην πληρωμή του ποσού των 250.000 ευρώ. Ερωτάται:

Α. ορθά αποφάσισε το δικαστήριο

Β. εσφαλμένως απεφάνθη το δικαστήριο

Γ. το δικαστήριο όφειλε να εξετάσει μάρτυρες από την πλευρά του εναγομένου Β

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 106 ΚΠολΔ «Το δικαστήριο ενεργεί μόνο ύστερα από αίτηση διαδίκου και αποφασίζει με βάση τους πραγματικούς ισχυρισμούς που προτείνουν και αποδεικνύουν οι διάδικοι και τις αιτήσεις που υποβάλλουν, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.»

Ερώτηση 50η (ΠΕ Ε ΣΕΙΡΑ)

Ιστορικό: Στο Μονομελές Πρωτοδικείο πρόκειται να συζητηθεί μια αγωγή του Α κατά της Β. Λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Γραμματέας της έδρας συνειδητοποιεί ότι η εναγόμενη είναι η ιδιοκτήτρια του σπιτιού στο οποίο κατοικεί ο ίδιος και με την οποία βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη για την καταβολή ενοικίων.

Ερωτήματα: 1α) Συντρέχει νόμιμος λόγος εξαίρεσης για τον παραπάνω Γραμματέα; 1β) Ποια είναι η υποχρέωση αυτού μόλις αντιληφθεί το λόγο εξαίρεσής του; 1γ) Σε ποιον οφείλει να το δηλώσει και ποιο όργανο αποφασίζει για την εξαίρεσή του;

Ενδεικτική απάντηση: 1α) Ναι. Σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 1 περ. στ) ΚΠολΔ, οι υπάλληλοι της γραμματείας μπορούν να εξαιρεθούν αν προκαλείται υπόνοια μεροληψίας, ιδίως αν έχουν έριδα ή έχθρα με κάποιον από τους διαδίκους. Η ενεργός δικαστική διαμάχη για ενοίκια στοιχειοθετεί σαφή λόγο εξαίρεσης. 1β) Σύμφωνα με το άρθρο 55 παρ. 3 ΚΠολΔ, οι υπάλληλοι της γραμματείας μονομελών πρωτοδικείων, «αν υπάρχει λόγος εξαίρεσής τους, οφείλουν να το δηλώσουν στον προϊστάμενο του πρωτοδικείου και να απόσχουν από τα καθήκοντά τους, εωσότου αυτός αποφασίσει». 1γ) Σύμφωνα με το άρθρο 54 εδ. γ’ ΚΠολΔ, σε περίπτωση εξαίρεσης υπαλλήλου γραμματείας, αρμόδιος να αποφανθεί για την εξαίρεση είναι ο προϊστάμενος του δικαστηρίου στο οποίο υπηρετεί ο εξαιρούμενος





Ερώτηση 51η (ΠΕ Ε ΣΕΙΡΑ)

Ιστορικό: Το Μονομελές Πρωτοδικείο εξέδωσε απόφαση με την οποία υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των 15.000 ευρώ. Ωστόσο, μετά τη δημοσίευση, παρατηρείται ότι ενώ στο σκεπτικό της απόφασης ο δικαστής δέχεται ότι το χρέος είναι 15.000 ευρώ, στο διατακτικό (στο τέλος της απόφασης), από παραδρομή κατά την πληκτρολόγηση, γράφτηκε το ποσό των 1.500 ευρώ.

Ερωτήματα: 2α) Μπορεί το δικαστήριο να διορθώσει αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτηση κάποιου από τους διαδίκους το λάθος στο ποσό; 2β) Πώς εισάγεται η υπόθεση της διόρθωσης στο δικαστήριο; Πρέπει να κλητευθούν οι διάδικοι της αρχικής δίκης και ποια είναι η προθεσμία κλήτευσης; 2γ) Αν το δικαστήριο εκδώσει διορθωτική απόφαση, ποια είναι η κρίσιμη ενέργεια στην οποία πρέπει να προβεί ο γραμματέας πάνω στο πρωτότυπο της απόφασης που διορθώθηκε;

Ενδεικτική απάντηση: 2α) Ναι, το δικαστήριο μπορεί να διορθώσει αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτηση κάποιου διαδίκου λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά τη σύνταξη της απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 315 ΚΠολΔ. Η αναντιστοιχία μεταξύ σκεπτικού και διατακτικού αποτελεί κλασική περίπτωση γραφικού λάθους που επιδέχεται διόρθωση. 2β) Σύμφωνα με το άρθρο 318 παρ. 1 ΚΠολΔ, «η συζήτηση γίνεται κατά τη διαδικασία με την οποία εκδόθηκε η απόφαση που διορθώνεται ή ερμηνεύεται, και αφού κληθούν οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συζήτηση όλοι οι διάδικοι που αναφέρονται στην απόφαση. Αν τη διόρθωση την προκαλεί το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως, η κλήση των διαδίκων γίνεται με την επιμέλεια της γραμματείας του δικαστηρίου.» 2γ) Μόλις δημοσιευθεί η διορθωτική απόφαση, ο γραμματέας οφείλει να σημειώσει στο περιθώριο της απόφασης που διορθώθηκε (το πρωτότυπο) ότι αυτή διορθώθηκε με την αριθμό τάδε νέα απόφαση, αναγράφοντας τη χρονολογία και τον αριθμό της, σύμφωνα με το άρθρο 320 ΚΠολΔ.





Ερώτηση 52η (ΠΕ Ε ΣΕΙΡΑ)

Ιστορικό: Στον πολίτη Α επιδίδεται μια δικαστική απόφαση την Παρασκευή 10 Μαΐου. Ο νόμος ορίζει ότι ο Α έχει προθεσμία 30 ημερών από την επίδοση για να ασκήσει έφεση. Ο δικηγόρος του Α θεωρεί ότι η καταμέτρηση των 30 ημερών ξεκινάει την ίδια ημέρα (Παρασκευή 10 Μαΐου), ενώ ο Α πιστεύει ότι η Παρασκευή δεν μετράται καθόλου. Τελικά, η 30η ημέρα μετά την επίδοση συμπίπτει με Σάββατο. Ο Α προσέρχεται στη γραμματεία του δικαστηρίου για να καταθέσει την έφεσή του τη Δευτέρα, δηλαδή την 32η ημέρα, ισχυριζόμενος ότι εφόσον η προθεσμία έληγε Σάββατο, μεταφέρεται αυτόματα στην επόμενη εργάσιμη. Επίσης, κατά τη διάρκεια της προθεσμίας των 30 ημερών, μεσολαβεί η εορτή του Αγίου Πνεύματος (που είναι αργία για τα δικαστήρια). Ο Α υποστηρίζει ότι η ημέρα αυτή πρέπει να αφαιρεθεί από το σύνολο των 30 ημερών και να προστεθεί μία επιπλέον ημέρα στο τέλος.

Ερωτήματα: 3α) Ποια ημέρα θεωρείται ως η «αφετηρία» της προθεσμίας σύμφωνα με τον ΚΠολΔ; Μετράμε την ημέρα της επίδοσης; 3β) Τι προβλέπει ο ΚΠολΔ για τις προθεσμίες που λήγουν σε Σάββατο, Κυριακή ή εξαιρετέα ημέρα; Είναι έγκυρη η έφεση που κατατέθηκε τη Δευτέρα; 3γ) Οι ενδιάμεσες αργίες (αυτές που μεσολαβούν από την αρχή έως τη λήξη), όπως εν προκειμένω η αργία του Αγίου Πνεύματος, επηρεάζουν τη διάρκεια της προθεσμίας;

Ενδεικτική απάντηση: 3α) Σύμφωνα με το άρθρο 144 παρ. 1 ΚΠολΔ, οι προθεσμίες που αρχίζουν με την επίδοση εγγράφου αρχίζουν από την επόμενη ημέρα της επίδοσης. Επομένως, η ημέρα της επίδοσης (Παρασκευή 10 Μαΐου) δεν υπολογίζεται στην 30ήμερη προθεσμία. Η καταμέτρηση ξεκινά από το Σάββατο 11 Μαΐου. 3β) Αν η τελευταία ημέρα της προθεσμίας (η 30ή ημέρα) είναι Σάββατο, Κυριακή ή εξαιρετέα ημέρα (αργία) τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως έως το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας (άρθρο 144 παρ. 1 & 3 ΚΠολΔ). Εφόσον η 30η ημέρα έληγε Σάββατο, η έφεση που κατατέθηκε τη Δευτέρα είναι απολύτως έγκυρη και εμπρόθεσμη. 3γ) Οι ενδιάμεσες αργίες (όπως η εορτή του Αγίου Πνεύματος) δεν επηρεάζουν τη διάρκεια της προθεσμίας. Σύμφωνα με τον γενικό κανόνα των προθεσμιών, οι ημέρες αυτές συνυπολογίζονται κανονικά στο σύνολο των 30 ημερών. Μόνο αν η τελευταία ημέρα συμπέσει με αργία μετατίθεται η λήξη. Συνεπώς, ο ισχυρισμός του Α για προσθήκη επιπλέον ημέρας λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος είναι νομικά εσφαλμένος.

Ερώτηση 53η (ΠΕ Ε ΣΕΙΡΑ)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, πότε επιτρέπεται να υπογράψει το πρωτότυπο της απόφασης μόνο ο γραμματέας;

Α. σε καμία περίπτωση, η απόφαση είναι άκυρη χωρίς υπογραφή δικαστή

Β. όταν κωλύονται όλοι οι δικαστές που έλαβαν μέρος στη συζήτηση, καθώς και ο προϊστάμενος του δικαστηρίου

Γ. όταν η απόφαση είναι ομόφωνη

Δ. όταν ο δικαστής διαφωνεί με το περιεχόμενο της απόφασης

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 306 παρ. 2 εδ. β’ ΚΠολΔ «2. […] Αν όλοι τους κωλύονται, υπογράφει ο προϊστάμενος του δικαστηρίου και, αν ούτε αυτός υπάρχει, υπογράφει μόνο ο γραμματέας.»

Ερώτηση 54η (ΠΕ Ε ΣΕΙΡΑ)

Σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τι συμβαίνει αν μια υπόθεση αναβληθεί από το πινάκιο σε μεταγενέστερη δικάσιμο;

Α. πρέπει να γίνει νέα επίδοση κλήσης προς συζήτηση σε κάθε περίπτωση

Β. η υπόθεση διαγράφεται οριστικά και πρέπει να κατατεθεί νέα αγωγή

Γ. η αναβολή επιτρέπεται μόνο μία φορά και μετά η υπόθεση καταργείται

Δ. η αναγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο της νέας δικασίμου επέχει θέση κλήτευσης για όλους τους διαδίκους

Ενδεικτική απάντηση: Δ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 226 παρ. 4 εδ. γ’ ΚΠολΔ «4. […] Κλήση του διαδίκου για εμφάνιση στη δικάσιμο αυτή δεν χρειάζεται και η αναγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων.»

Καλή επιτυχία στις εξετάσεις σας!