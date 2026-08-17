Ο ηθοποιός είναι ανοιχτός στο να υποδυθεί ξανά τον θρυλικό ρόλο αρκεί να του αρέσει το σενάριο.

Έτοιμος να φορέσει ξανά το κοστούμι του Jack Sparrow εμφανίζεται ο Τζόνι Ντεπ, ο οποίος βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές για το έκτο φιλμ των «Πειρατών της Καραϊβικής».

Σε δηλώσεις του στο Deadline, στο πλαίσιο του συνεδρίου D23 που πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 16 Αυγούστου στο Άναχαϊμ της Καλιφόρνιας ο παραγωγός του franchise Τζέρι Μπρουκχάιμερ, επιβεβαίωσε την πρόθεση της Disney να ανανεώσει τη συνεργασία της με τον δημοφιλή ηθοποιό.

«Μιλάμε με τον Τζόνι, δουλεύουμε πάνω σε ένα σενάριο και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μπρουκχάιμερ, ο οποίος υποστηρίζει σταθερά την επιστροφή του Ντεπ στο καστ είχε δηλώσει τον περασμένο χρόνο στο EW ότι ο ηθοποιός είναι ανοιχτός στο να υποδυθεί ξανά τον θρυλικό ρόλο αρκεί να του αρέσει το σενάριο.

Η πλοκή της ταινίας

Σύμφωνα με το World of Reel, η πλοκή της νέας ταινίας φέρεται πως εστιάζει στον γιο του Jack Sparrow αλλά και σε έναν νέο χαρακτήρα, τον οποίο θα υποδυθεί η Μάργκοτ Ρόμπι (Margot Robbie). Το σενάριο έχει αναλάβει η Κρίστι Ουίλσον-Κερνς (Krysty Wilson-Cairns) γνωστή από την ταινία «1917».

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Εφόσον η επιστροφή οριστικοποιηθεί η νέα παραγωγή θα πάρει την σκυτάλη από το «Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales», το οποίο κυκλοφόρησε στις αίθουσες το 2017 και σημείωσε τις χαμηλότερες εισπράξεις της σειράς, αγγίζοντας τα 795,9 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Συνολικά, μέσα από τις πέντε ταινίες το franchise έχει αποφέρει περισσότερα από 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.