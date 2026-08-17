Η συσκευή μπορεί να εντοπίζει στόχους μεγέθους από 2 έως 20 χιλιοστά.

Ένα βήμα που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας γίνεται πλέον πραγματικότητα, καθώς το Photon Matrix, ένα σύστημα λέιζερ που εντοπίζει και εξουδετερώνει κουνούπια στον αέρα, είναι πλέον διαθέσιμο προς αγορά.

Η συσκευή, η οποία είχε αρχικά παρουσιαστεί μέσω crowdfunding στην πλατφόρμα Indiegogo, πέρασε πλέον στο στάδιο της μαζικής παραγωγής. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της εταιρείας, οι πρώτες αποστολές αναμένονται μέσα στον μήνα, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να αγοράσουν το σύστημα απευθείας από την ιστοσελίδα της κατασκευάστριας εταιρείας.

Εντοπίζει τα κουνούπια με τεχνητή νοημοσύνη

Το Photon Matrix λειτουργεί σαν ένα μικροσκοπικό σύστημα αεράμυνας, μόνο που αντί για μεγαλύτερους στόχους έχει ως «εχθρούς» τα κουνούπια και άλλα μικρά έντομα.

Η συσκευή μπορεί να εντοπίζει στόχους μεγέθους από 2 έως 20 χιλιοστά, οι οποίοι κινούνται με ταχύτητα έως περίπου 1 μέτρο το δευτερόλεπτο. Για τον εντοπισμό τους αξιοποιεί συνδυασμό τεχνολογιών, μεταξύ των οποίων LiDAR, ραντάρ mmWave και σύστημα όρασης με τεχνητή νοημοσύνη.

Αφού εντοπίσει τον στόχο, χρησιμοποιεί δέσμη λέιζερ για να τον εξουδετερώσει. Το σύστημα έχει οριζόντιο πεδίο σάρωσης 90 μοιρών και μπορεί να καλύψει απόσταση έως περίπου 6 μέτρα.

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Βίντεο δοκιμών που έχει δημοσιεύσει ο κατασκευαστής δείχνουν το Photon Matrix να εντοπίζει και να εξουδετερώνει κουνούπια, παρουσιάζοντας εντυπωσιακές δυνατότητες.

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Ωστόσο, παραμένει να αποδειχθεί πόσο αποτελεσματική είναι η συσκευή σε πραγματικές συνθήκες. Η απόδοσή της θα μπορούσε να αξιολογηθεί καλύτερα μέσα από ανεξάρτητες δοκιμές και κριτικές, ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα όπου υπάρχουν μεγάλες συγκεντρώσεις κουνουπιών.

Εφόσον λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές της, η τεχνολογία θα μπορούσε να αποτελέσει ενδιαφέρουσα εναλλακτική για σπίτια, επαγγελματικούς χώρους αλλά και νοσοκομεία, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου τα κουνούπια αποτελούν σημαντικό παράγοντα μετάδοσης ασθενειών.

Η τιμή αγγίζει τα 1.100 δολάρια

Η συγκεκριμένη τεχνολογία, πάντως, δεν είναι φθηνή. Η έκδοση Photon Matrix Infrared Laser Mosquito Air Defense, η οποία προορίζεται κυρίως για οικιακή χρήση, κοστίζει περίπου 988 δολάρια.

Υπάρχει επίσης έκδοση με μπλε λέιζερ, που απευθύνεται περισσότερο σε βιομηχανικές εφαρμογές και κοστίζει περίπου 1.088 δολάρια.

Ερωτήματα για την ασφάλεια

Όπως είναι αναμενόμενο, μια συσκευή που χρησιμοποιεί λέιζερ για την εξουδετέρωση εντόμων προκαλεί ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται σε χώρους όπου βρίσκονται άνθρωποι ή κατοικίδια.

Η κατασκευάστρια εταιρεία υποστηρίζει ότι το Photon Matrix έχει υποβληθεί στις απαραίτητες διαδικασίες πιστοποίησης και διαθέτει συστήματα ασφαλείας, ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση βλάβης σε ανθρώπους, κατοικίδια και άλλα ζώα που μπορεί να βρεθούν στο πεδίο λειτουργίας του.

Μια εναλλακτική χωρίς χημικά

Η ιδέα πίσω από το Photon Matrix βασίζεται στην απομάκρυνση των κουνουπιών χωρίς τη χρήση χημικών εντομοκτόνων. Τα κουνούπια αποτελούν εδώ και δεκαετίες αντικείμενο, καθώς είναι φορείς ασθενειών που έχουν προκαλέσει εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως.

Σε αντίθεση με τα χημικά, το σύστημα λέιζερ επιχειρεί να στοχεύει αποκλειστικά τα έντομα που εντοπίζει μέσα στην περιοχή κάλυψής του.

Το Photon Matrix δεν είναι, πάντως, η μοναδική προσπάθεια αξιοποίησης τεχνητής νοημοσύνης και λέιζερ για την καταπολέμηση των κουνουπιών. Έχουν παρουσιαστεί και άλλα συστήματα που συνδυάζουν κάμερες, λέιζερ και μοντέλα AI για τον εντοπισμό των εντόμων, ενώ έχουν αναπτυχθεί ακόμη και μικρά αυτόνομα drones που επιχειρούν να εντοπίζουν και να εξουδετερώνουν κουνούπια.

Για την ώρα, όμως, το Photon Matrix ξεχωρίζει επειδή είναι ένα από τα συστήματα αυτής της κατηγορίας που έχει περάσει από το στάδιο του πρωτοτύπου στην εμπορική διάθεση.