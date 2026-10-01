Το πρώτο και πιο ακραίο σενάριο αφορά ένα ταυτόχρονο «κανόνι» από μεγάλες επιχειρήσεις. Τα άλλα δύο σενάρια και τι είναι πιθανότερο.

Τρία μεγάλα «σοκ» που θα μπορούσαν να δοκιμάσουν σοβαρά τις αντοχές των ελληνικών τραπεζών βάζει στο μικροσκόπιο η S&P, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι κανένα από αυτά δεν αποτελεί το βασικό της σενάριο. Ο οίκος παραμένει θετικός για τον κλάδο, επισημαίνοντας ότι οι τράπεζες έχουν πλέον ισχυρά κεφαλαιακά «μαξιλάρια», έχουν μειώσει δραστικά τα κόκκινα δάνεια και έχουν επιστρέψει σε σταθερή κερδοφορία.

Το ακραίο σενάριο

Το πρώτο και πιο ακραίο σενάριο αφορά ένα ταυτόχρονο «κανόνι» από μεγάλες επιχειρήσεις. Οι 20 μεγαλύτεροι δανειολήπτες αντιπροσωπεύουν το 12%-18% των συνολικών δανείων των ελληνικών τραπεζών, ποσοστό που είναι το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο επειδή πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις δανείζονται από περισσότερες από μία συστημικές τράπεζες.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της S&P, εάν τρεις επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους μεταξύ των δέκα μεγαλύτερων δανειοληπτών σταματούσαν ταυτόχρονα να εξυπηρετούν τα δάνειά τους, το πλήγμα θα μπορούσε να φτάσει περίπου τα 4 δισ. ευρώ. Σε ακόμη δυσμενέστερο σενάριο, με αθέτηση από τις τρεις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι δείκτες βασικών κεφαλαίων των τραπεζών θα μπορούσαν να μειωθούν κατά 2,7 έως 4 ποσοστιαίες μονάδες.

Δεύτερο «καμπανάκι»

Το δεύτερο «καμπανάκι» αφορά τη μεγάλη έκθεση σε ναυτιλία, τουρισμό και ενέργεια. Οι τρεις κλάδοι αντιπροσωπεύουν περίπου το 45% του εταιρικού δανεισμού των ελληνικών τραπεζών, έναντι περίπου 17% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια μέτρια ταυτόχρονη ύφεση στους συγκεκριμένους κλάδους θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές περίπου 1,5 δισ. ευρώ. Σε μια πολύ σοβαρότερη κρίση, αντίστοιχη με εκείνη που έπληξε τη ναυτιλία μετά το 2008, οι απώλειες θα μπορούσαν να φτάσουν τα 4,8 δισ. ευρώ.

Το πιθανότερο σενάριο

Το τρίτο και πιθανότερο σενάριο συνδέεται με το ακριβότερο χρήμα. Μια σημαντική άνοδος των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων ή η αναχρηματοδότηση φθηνού εταιρικού χρέους του 2021-2022 με τα σημερινά υψηλότερα επιτόκια θα αύξανε αισθητά το κόστος τόκων για τις επιχειρήσεις, πιέζοντας την οικονομική τους κατάσταση.

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Παρά τους κινδύνους, η S&P εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες μπορούν να αντέξουν ακόμη και σημαντικές ζημιές χάρη στα σημερινά κεφαλαιακά τους αποθέματα. Θετική είναι και η εικόνα των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν βελτιώσει αισθητά τα οικονομικά τους μεγέθη την τελευταία δεκαετία.

Τέλος, αναφέρεται πως η εξάρτηση των τραπεζών από λίγους μεγάλους εταιρικούς πελάτες αναμένεται να μειώνεται σταδιακά, καθώς αυξάνεται ο δανεισμός προς ιδιώτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αναπτύσσεται η αγορά εταιρικών ομολόγων.