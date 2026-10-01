Οι ΗΠΑ χαλαρώνουν σημαντικά τις απαιτήσεις οικονομίας καυσίμου για τα νέα αυτοκίνητα, δίνοντας μεγαλύτερη ελευθερία στις αυτοκινητοβιομηχανίες, αλλά με πιθανές επιπτώσεις στην κατανάλωση και τις εκπομπές.

Η αμερικανική κυβέρνηση οριστικοποίησε τη νέα ρύθμιση για την οικονομία καυσίμου των καινούργιων αυτοκινήτων, προχωρώντας σε σημαντική χαλάρωση των απαιτήσεων που είχαν θεσπιστεί τα προηγούμενα χρόνια.

Η αλλαγή αφορά τα πρότυπα Corporate Average Fuel Economy (CAFE), τα οποία καθορίζουν πόσο αποδοτικό ως προς την κατανάλωση καυσίμου πρέπει να είναι, κατά μέσο όρο, το σύνολο των οχημάτων που διαθέτει κάθε κατασκευαστής στην αμερικανική αγορά.

Με βάση τον νέο κανονισμό της National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), ο μέσος όρος οικονομίας καυσίμου για τον στόλο των επιβατικών αυτοκινήτων και των ελαφρών φορτηγών θα διαμορφωθεί περίπου στα 34,9 mpg έως το 2031, έναντι 50,4 mpg που προέβλεπαν οι αυστηρότερες απαιτήσεις της προηγούμενης περιόδου. Σε ευρωπαϊκές μονάδες, η νέα απαίτηση αντιστοιχεί σε περίπου 14,7 km ανά λίτρο.

Γιατί συνέβη αυτό;

Η μεταβολή ουσιαστικά μειώνει την πίεση προς τις αυτοκινητοβιομηχανίες να περιορίζουν την κατανάλωση καυσίμου μέσω μικρότερων κινητήρων, εξηλεκτρισμένων συστημάτων και άλλων τεχνολογιών αύξησης της αποδοτικότητας. Παράλληλα, δημιουργεί μεγαλύτερη ευελιξία για τη διατήρηση στην αγορά μοντέλων με θερμικούς κινητήρες, συμπεριλαμβανομένων μεγαλύτερων SUV και pickup, κατηγορίες ιδιαίτερα σημαντικές για την αμερικανική αγορά.

Το αμερικανικό υπουργείο Μεταφορών υποστηρίζει ότι η χαλάρωση των κανόνων θα μειώσει το κόστος παραγωγής και, κατά συνέπεια, την τιμή των νέων αυτοκινήτων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της NHTSA, η νέα ρύθμιση θα μπορούσε να μειώσει το μέσο κόστος ενός καινούργιου οχήματος κατά περίπου 1.300 δολάρια και να οδηγήσει σε συνολική εξοικονόμηση περίπου 138 δισ. δολαρίων για τους Αμερικανούς μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Η ίδια υπηρεσία εκτιμά ότι η ευκολότερη πρόσβαση σε νεότερα αυτοκίνητα θα μπορούσε να έχει θετικές επιπτώσεις και στην οδική ασφάλεια.

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Η νέα ρύθμιση δεν περιορίζεται μόνο στους αριθμούς της κατανάλωσης. Από το 2028 προβλέπεται επίσης η κατάργηση του συστήματος διαπραγμάτευσης πιστώσεων μεταξύ διαφορετικών κατασκευαστών, ενώ από το 2030 αλλάζει και ο τρόπος ταξινόμησης ορισμένων οχημάτων, με στόχο η κατηγοριοποίηση επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών να βασίζεται περισσότερο στα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητές τους.

Από την άλλη πλευρά, η αλλαγή έχει προκαλέσει συζήτηση σχετικά με τις μακροπρόθεσμες συνέπειές της. Η ίδια η NHTSA αναγνωρίζει ότι τα χαμηλότερα πρότυπα οικονομίας καυσίμου συνδέονται με υψηλότερη κατανάλωση, ενώ ανεξάρτητες αναλύσεις επισημαίνουν ότι οι οικονομίες στην τιμή αγοράς θα πρέπει να εξεταστούν σε συνδυασμό με το κόστος χρήσης ενός αυτοκινήτου και τις τιμές των καυσίμων.

Όλα... τούμπα!

Η αλλαγή αποτελεί, επομένως, μια σαφή μετατόπιση της αμερικανικής πολιτικής για τα αυτοκίνητα, οι κατασκευαστές αποκτούν μεγαλύτερη ελευθερία ως προς τα συστήματα κίνησης και τα μοντέλα που θα προσφέρουν, ενώ οι απαιτήσεις για την κατανάλωση καυσίμου γίνονται αισθητά λιγότερο αυστηρές.

Το αποτέλεσμα αναμένεται να επηρεάσει τον σχεδιασμό των νέων μοντέλων που θα διατίθενται στην αμερικανική αγορά τα επόμενα χρόνια, σε μια περίοδο κατά την οποία η αυτοκινητοβιομηχανία εξακολουθεί να διαχειρίζεται τη μετάβαση από τους κινητήρες εσωτερικής καύσης προς τα ηλεκτροκίνητα και υβριδικά συστήματα.