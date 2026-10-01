Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι τα κενά στα πυρομαχικά θα αναπληρωθούν γρήγορα, ενώ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο επιθέσεων κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Σε δημόσια παραδοχή ότι τα αποθέματα των ΗΠΑ σε ορισμένα είδη πυρομαχικών έχουν μειωθεί λόγω του πολέμου με το Ιραν προχώρησε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η χώρα θα προχωρήσει σε μαζική αναπλήρωσή τους.

Σε συνέντευξή του στο TIME, ο Τραμπ τόνισε ότι παρά τη μείωση, οι ΗΠΑ βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση.

Ο πόλεμος απέναντι στο Ιράν, ο οποίος συνεχίζεται εδώ και 7 μήνες, έχει οδηγήσει τις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιοήσουν μεγάλες ποσότητες πυραύλων και άλλων οπλικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς, αλλά και συστημάτων αεράμυνας για την αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων.

Σύμφωνα με αναλύσεις, μείωση παρουσιάζουν, μεταξύ άλλων, οι Patriot και τα συστήματα THAAD.

Τον Ιούλιο, έκθεση του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας είχε εξετάσειζητήματα που αφορούν την παραγωγική δυνατότητα και την επάρκεια πυρομαχικών, ενώ μεταγενέστερες αξιολογήσεις για την επιχείρηση κατά του Ιράν έχουν επίσης καταγράψει τις ανάγκες ανεφοδιασμού.

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Κατά το παρελθόν πάντως, ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τις αναφορές σε ελλείψεις πυρομαχικών fake news.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων στο Ιράν

Ο Τραμπ άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθούν ξανά οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Ερωτηθείς εάν είναι πιθανή μια νέα κλιμάκωση μετά τις εκλογές, απάντησε ότι «είναι πιθανό». Παράλληλα, απέρριψε πρόταση του Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντάς την ανεπαρκή.

Η τοποθέτηση αυτή διαφοροποιείται από προηγούμενες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος στις αρχές Σεπτεμβρίου είχε εκτιμήσει ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει αμέσως μετά τις εκλογές.

Η μάχη των ενδιάμεσων εκλογών

Η συνέντευξη του Τραμπ πραγματοποιείται λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, στις οποίες θα κριθεί ο έλεγχος του Κογκρέσου.

Δημοσκοπήσεις που αναφέρονται στο δημοσίευμα καταγράφουν σημαντική δυσαρέσκεια Αμερικανών για την οικονομία και το κόστος ζωής, με μέρος των πολιτών να συνδέει την κατάσταση και με τις πολιτικές της κυβέρνησης.

Σε δημοσκόπηση του Associated Press-NORC, μόλις το 17% των ενηλίκων Αμερικανών δήλωσε ότι εγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ διαχειρίζεται το κόστος ζωής, ενώ το 26% ενέκρινε την οικονομική του πολιτική.

Ο Τραμπ, πάντως, απέρριψε τις αρνητικές δημοσκοπήσεις ως «ψεύτικους αριθμούς» και εξέφρασε την πρόθεσή του να συμμετάσχει ενεργά στην προεκλογική εκστρατεία υποψηφίων του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Με πληροφορίες ΤΙΜΕ, BBC