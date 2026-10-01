Βασική επιδίωξη της αμερικανικής διπλωματίας είναι η επίσκεψη να επικεντρωθεί στενά στην στρατηγική σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ.

Με «βαριά» ατζέντα αλλά και στη σκιά των αποκαλύψεων της WSJ, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν και από τους FT και μισοδιαψεύσθηκαν από την κυβέρνηση, αναμένεται την προσεχή Τρίτη να προσγειωθεί στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Το διπλωματικό υπόβαθρο της επίσκεψης ήταν εκ προοιμίου δύσκολο, λόγω της κρίσιμης γεωπολιτικής συγκυρίας, με τις εξελίξεις σε Ουκρανία και Ιράν να βρίσκονται στο επίκεντρο της διεθνούς ατζέντας.

Βασική επιδίωξη της αμερικανικής διπλωματίας είναι η επίσκεψη να επικεντρωθεί στενά στην στρατηγική σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ. Στην Αθήνα αναμένεται να διεξαχθεί ο έκτος γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ, με τις δύο πλευρές να εξετάζουν το σύνολο των διμερών σχέσεων και ιδιαίτερα την αμυντική συνεργασία υπό το πρίσμα της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA). Άμυνα, εξοπλιστικά προγράμματα, ενεργειακή ασφάλεια και ο ρόλος της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή αποτελούν βασικούς άξονες των συνομιλιών.

Στο τραπέζι αναμένεται να βρεθούν και οι ελληνικοί σχεδιασμοί στην Ανατολική Μεσόγειο, μεταξύ των οποίων η προοπτική επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια νοτίως της Κρήτης, καθώς και οι εξελίξεις γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, Great Sea Interconnector. Ιδιαίτερο βάρος αποκτούν παράλληλα τα ενεργειακά, καθώς η Ουάσιγκτον αποδίδει στρατηγική σημασία στον ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου για τη διοχέτευση αμερικανικού LNG προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Ωστόσο, σε αυτό το σκηνικό προστίθεται και ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» που δεν είναι άλλος από τις αποκαλύψεις των αμερικανικών Μέσων ενημέρωσης, τα απόνερα των οποίων συνεχίζουν να απασχολούν την επικαιρότητα. Η συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με αφορμή το φερόμενο επεισόδιο με τον Σταύρο Παπασταύρου, φέρνει ήδη τον Μάρκο Ρούμπιο σε μια λεπτή θέση, καθώς ο ίδιος έχει εκφράσει δημόσια τη στήριξή του προς την Αμερικανίδα πρέσβειρα.

Τούτων δοθέντων, οι πληροφορίες που διακινούνται τις τελευταίες ημέρες σε πολιτικά και δημοσιογραφικά γραφεία και οι οποίες έχουν φθάσει και στη στήλη, πως επίκεινται νέα «επεισόδια» ως follow up στο ρεπορτάζ της WSJ, αν επιβεβαιωθούν, θα καταστήσουν ακόμα πιο δύσκολη την προσπάθεια να κρατηθεί το βάρος της επίσκεψης αποκλειστικά στη στρατηγική σχέση των δύο κρατών.

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