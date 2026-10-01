«Τα σχολεία κλείνουν με οργάνωση, όχι την ώρα που χτυπάει το κουδούνι» ξεσπά η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ιεράπετρας για το αλαλούμ εν μέσω καταιγίδων.

Η κακοκαιρία «σφυροκοπά» την Κρήτη από χθες την νύχτα με τα προβλήματα από τις τεράστιες ποσότητες νερού να είναι αυξημένα στις υποδομές του νησιού. Τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Χανιά και περιοχές του Ηρακλείου παραμένουν κλειστά ενώ νωρίς το πρωί αποφασίστηκε να ανασταλεί η λειτουργία και των σχολικών μονάδων σε Ιεράπετρα και Λασίθι λόγω της έκτασης και της έντασης των φαινομένων καθώς τίθεται ζήτημα ασφάλειας των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Έξαλλοι οι γονείς στην Ιεράπετρα για το αιφνιδιαστικό λουκέτο στα σχολεία και την καθυστερημένη ενημέρωση

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στην Ιεράπετρα η διαχείριση της απόφασης για το κλείσιμο των σχολείων λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Ιεράπετρας χαρακτηρίζει αναγκαία την απόφαση για την αναστολή λειτουργίας των σχολείων, με δεδομένες τις καιρικές συνθήκες, καταγγέλλει ωστόσο ότι η ενημέρωση έγινε με μεγάλη καθυστέρηση, προκαλώντας αναστάτωση σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και οικογένειες. Όπως αναφέρουν οι γονείς, η απόφαση για το κλείσιμο των σχολείων στον Δήμο Ιεράπετρας και συνολικά στο Λασίθι έγινε γνωστή την τελευταία στιγμή, όταν αρκετοί μαθητές και εκπαιδευτικοί είχαν ήδη ξεκινήσει τις μετακινήσεις τους μέσα στην κακοκαιρία. «Όταν οι ανακοινώσεις βγαίνουν την τελευταία στιγμή, το πρόβλημα μεγιστοποιείται, δεν αποφεύγεται», επισημαίνει η Ένωση Συλλόγων Γονέων Ιεράπετρας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dltcvxnvugg1?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Το να «τρέχουμε» να προλάβουμε τα αυτονόητα δημιουργεί μεγαλύτερο κίνδυνο και χάος στους δρόμους»

Όπως καταγγέλλουν οι γονείς σύμφωνα με το radiolasithi.gr «Όταν οι ανακοινώσεις βγαίνουν την τελευταία στιγμή, το πρόβλημα μεγιστοποιείται, δεν αποφεύγεται!Παιδιά και εκπαιδευτικοί βρέθηκαν στον δρόμο μέσα στην καταιγίδα. Γονείς εγκλωβίστηκαν ανάμεσα στις δουλειές τους και σε κλειστές σχολικές πόρτες. Ο οικογενειακός προγραμματισμός τινάχθηκε στον αέρα χωρίς κανένα περιθώριο αντίδρασης. Η προστασία των πολιτών απαιτεί πρόβλεψη, σοβαρό προγραμματισμό και έγκαιρη ενημέρωση — ιδανικά από το προηγούμενο βράδυ. Το να «τρέχουμε» να προλάβουμε τα αυτονόητα το πρωί, απλώς δημιουργεί μεγαλύτερο κίνδυνο και χάος στους δρόμους.» Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Ιεράπετρας ζητά από τον Δήμο Ιεράπετρας, την Περιφέρεια Κρήτης και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου να υπάρξει ένα σαφές και οργανωμένο πρωτόκολλο για τη διαχείριση αντίστοιχων περιστατικών. Όπως επισημαίνει, η προστασία μαθητών, εκπαιδευτικών και οικογενειών απαιτεί πρόβλεψη, συντονισμό και έγκαιρη ενημέρωση, ιδανικά από την προηγούμενη ημέρα, όταν τα προγνωστικά στοιχεία επιτρέπουν την εκτίμηση της κατάστασης. «Σεβαστείτε την ασφάλεια και την καθημερινότητά μας!», καταλήγει η Ένωση Συλλόγων Γονέων Ιεράπετρας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlt9yiioze5l?integrationId=40599y14juihe6ly}