Σοκαριστικό ατύχημα στην περιοχή Δισκούρι, κοντά στα Ζωνιανά, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας.

Στιγμές τρόμου έζησε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στον Μυλοπόταμο Ρεθύμνου, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε βρέθηκε ξαφνικά εγκλωβισμένο σε τεράστια «τρύπα» που δημιουργήθηκε στο οδόστρωμα λόγω πτώσης γεφυριού.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Δισκούρι, κοντά στα Ζωνιανά, όταν εξαιτίας της καθίζησης του δρόμου από τις έντονες βροχοπτώσεις το γεφυράκι υποχώρησε την ώρα που περνούσε το όχημα.

Αμέσως στο σημείο έσπευσαν οι οικείοι τους, με τον γιο του ζευγαριού να παραλαμβάνει τους γονείς του και να τους μεταφέρει προληπτικά στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη διενέργεια εξετάσεων. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο, παρά το σοκ που υπέστησαν από την αιφνίδια πτώση.

Στο σημείο επικρατεί μεγάλη κινητοποίηση για τη σήμανση του δρόμου και την απομάκρυνση του οχήματος, ενώ οι αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στους οδηγούς που κινούνται στο οδικό δίκτυο της περιοχής, καθώς τα καιρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει σοβαρές φθορές και καθιζήσεις.

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Πηγή: Neakriti.gr

Βίντεο: @TVCretaOfficial