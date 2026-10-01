Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και η κυβέρνησή του εξετάζουν μια σειρά από επιλογές για τη μείωση του κόστους των καυσίμων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε από τη Γερμανία και τη Γαλλία να αποδεσμεύσουν μέρος των έκτακτων αποθεμάτων τους ντίζελ, προκειμένου να συμβάλουν στη μείωση των διεθνών τιμών καυσίμων, διαφορετικά ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών πετρελαίου κίνησης προς την Ευρώπη, σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται το Reuters.

Γαλλία και Γερμανία διαθέτουν από κοινού περισσότερο από το ένα τρίτο των στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ της ΕΕ. Αμερικανοί αξιωματούχοι είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι με τις δύο χώρες, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διέθεταν περίπου 39 εκατομμύρια μετρικούς τόνους έκτακτων αποθεμάτων ντίζελ, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat, για τον Μάιο του 2025.

Η Γερμανία διέθετε 5,6 εκατ. τόνους και η Γαλλία 8,2 εκατ. τόνους, γεγονός που σημαίνει ότι οι δύο χώρες μαζί αντιπροσώπευαν περίπου το 35% των στρατηγικών αποθεμάτων της ΕΕ.

Οι κανόνες της ΕΕ απαιτούν από τα κράτη-μέλη να διατηρούν έκτακτα αποθέματα πετρελαίου που να καλύπτουν τουλάχιστον 90 ημέρες καθαρών εισαγωγών ή 61 ημέρες εγχώριας κατανάλωσης, ανάλογα με το ποια από τις δύο ποσότητες είναι μεγαλύτερη.

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Η ΕΕ στο σύνολό της συμμορφώνεται με τους κανόνες αυτούς.

Πίεση προς την Ευρώπη

Η πίεση προς την Ευρώπη είχε ήδη δημοσιοποιηθεί τις προηγούμενες ημέρες.

Ο Λευκός Οίκος παρότρυνε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεσμεύσει μέρος των έκτακτων αποθεμάτων ντίζελ, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και η κυβέρνησή του εξετάζουν μια σειρά από επιλογές για τη μείωση του κόστους των καυσίμων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, σύμφωνα με πηγές που είχε επικαλεστεί σε άλλο δημοσίευμα το Reuters.

Ο Τραμπ είναι απογοητευμένος επειδή ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν νωρίτερα φέτος να χρησιμοποιήσουν τα έκτακτα αποθέματα πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων τους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι διαταραχές στην προσφορά και οι απότομες αυξήσεις των τιμών που προκλήθηκαν από τη σύγκρουση με το Ιράν και τις διαταραχές στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με τις πηγές.

Αμερικανοί αξιωματούχοι είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι με τη Γαλλία και τη Γερμανία, οι οποίες, κατά την άποψή τους, δεν έχουν ανταποκριθεί πλήρως στις δεσμεύσεις τους. Έχουν μάλιστα θέσει τις ανησυχίες τους στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), η οποία συντονίζει τις αποδεσμεύσεις έκτακτων αποθεμάτων πετρελαίου μεταξύ των κρατών-μελών, σύμφωνα με τις πηγές.

Τον Μάρτιο, οι ΗΠΑ συμφώνησαν να διαθέσουν 172 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου (SPR), στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας με περίπου 30 χώρες του ΙΕΑ για την αποδέσμευση συνολικά 400 εκατομμυρίων βαρελιών από κρατικά αποθέματα σε όλο τον κόσμο. Οι χώρες της ΕΕ συμφώνησαν να συνεισφέρουν από κοινού το 20% της συνολικής ποσότητας πετρελαίου που θα αποδεσμευόταν.

Η εκτόξευση των τιμών του ντίζελ έχει εξελιχθεί σε πολιτικό πονοκέφαλο για τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικανούς, ιδιαίτερα στις αγροτικές πολιτείες, όπου το καύσιμο είναι κρίσιμο για τη γεωργία, τις μεταφορές και τη βιομηχανία.

Πονοκέφαλος το κόστος ζωής

Καθώς οι Ρεπουμπλικανοί δέχονται πιέσεις να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της αύξησης του κόστους ζωής πριν από τις εκλογές, η κυβέρνηση εξετάζει μια σειρά μέτρων για να μειώσει τις τιμές. Σε αυτά περιλαμβάνονται η ενθάρρυνση ξένων χωρών να αποδεσμεύσουν αποθέματα, ο περιορισμός των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ και η συνεργασία με τα διυλιστήρια για την αύξηση της εγχώριας προσφοράς.

Ο Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ Νταν Γιόργκενσεν δήλωσε την Τρίτη ότι η Ένωση είχε συζητήσει με τον εκτελεστικό διευθυντή του ΙΕΑ, Φατίχ Μπιρόλ, το ενδεχόμενο να αποδεσμευτούν περισσότερα έκτακτα αποθέματα πετρελαίου, αλλά δεν είχε αποφασίσει ακόμη εάν θα ζητήσει από τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο.

«Πρέπει ακόμη να γίνουν συζητήσεις μεταξύ των κρατών-μελών και της IEA για αυτά τα ζητήματα», δήλωσε ο Γιόργκενσεν στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι η ΕΕ πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη να περιορίσει τις απότομες αυξήσεις των τιμών και στη διατήρηση επαρκών έκτακτων αποθεμάτων για την περίπτωση ακόμη σοβαρότερων διαταραχών στην προσφορά.

Η ΕΕ δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο σχετικά με τις αμερικανικές κατηγορίες ότι τα κράτη-μέλη δεν τηρούν τις δεσμεύσεις τους.

Η ΕΕ δεν έχει δημοσιοποιήσει τις συνολικές ποσότητες που έχουν μέχρι στιγμής αποδεσμεύσει τα κράτη-μέλη της, αν και ο IEA έχει αναφέρει ότι η ευρωπαϊκή συνεισφορά θα αφορά κυρίως διυλισμένα πετρελαϊκά προϊόντα και όχι αργό πετρέλαιο.