Το βίντεο προκάλεσε συζήτηση σχετικά με το αν οι επαναχρησιμοποιούμενες λύσεις είναι πράγματι πιο οικονομικές και οικολογικές.

Η μείωση των καθημερινών εξόδων δεν χρειάζεται απαραίτητα να σημαίνει μεγάλες στερήσεις ή αλλαγές που ανατρέπουν τη ζωή μιας οικογένειας. Μικρές συνήθειες, όπως η επαναχρησιμοποίηση προϊόντων και η καλύτερη αξιοποίηση όσων ήδη υπάρχουν στο σπίτι μπορούν, σύμφωνα με μια δημιουργό περιεχομένου στο TikTok, να περιορίσουν σημαντικά τα επαναλαμβανόμενα έξοδα.

Η Nicole Svenson, γνωστή στο TikTok ως @therealnicolesvenson, μοιράστηκε ένα βίντεο στο οποίο παρουσιάζει τον τρόπο ζωής της οικογένειάς της και εξηγεί πώς προσπαθεί να κρατά χαμηλό το κόστος διαβίωσης. Όπως ανέφερε, ο μηνιαίος προϋπολογισμός της για τα είδη παντοπωλείου ανέρχεται περίπου στα 300 δολάρια.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι ο στόχος της είναι να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε να μπορέσει να συνταξιοδοτηθεί άνετα στα 40 της, ακολουθώντας έναν πιο λιτό και βιώσιμο τρόπο ζωής.

Τα αντικείμενα που δεν αγοράζει ξανά και ξανά

Ένα σημαντικό μέρος της εξοικονόμησης βασίζεται στην αντικατάσταση των προϊόντων μίας χρήσης με επαναχρησιμοποιούμενες λύσεις.

Στο σπίτι της οικογένειας χρησιμοποιούνται υφασμάτινες χαρτοπετσέτες, επαναχρησιμοποιούμενα μπουκάλια νερού, μάλλινες μπάλες για το στεγνωτήριο, αλλά και επαναχρησιμοποιούμενο φίλτρο καφέ. Πρόκειται για προϊόντα που, όταν αγοράζονται συνεχώς σε αναλώσιμη μορφή, δημιουργούν ένα μικρό αλλά σταθερό κόστος.

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Η λογική της είναι απλή: ένα προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές περιορίζει την ανάγκη για συχνές αγορές και, ταυτόχρονα, μειώνει τα απορρίμματα.

{https://www.tiktok.com/@therealnicolesvenson/video/7690327601696525581?is_from_webapp=1&sender_device=pc}

Οι ηλιακοί συλλέκτες στο επίκεντρο της εξοικονόμησης

Η οικογένεια έχει προχωρήσει και σε μια μεγαλύτερη επένδυση για τον περιορισμό των ενεργειακών εξόδων.

«Έχω 28 ηλιακούς συλλέκτες στην οροφή μου», ανέφερε η Svenson, εξηγώντας ότι η οικογένεια τους αγόρασε απευθείας. Όπως είπε, η ενέργεια που παράγεται επιπλέον από τις ανάγκες του σπιτιού αξιοποιείται για την κάλυψη σχετικών χρεώσεων ή τελών σύνδεσης με το δίκτυο.

Η συγκεκριμένη επιλογή αποτελεί μεγαλύτερη αρχική δαπάνη σε σχέση με τις καθημερινές αλλαγές, όμως εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της οικογένειας να μειώσει τα επαναλαμβανόμενα έξοδα.

{https://www.tiktok.com/@therealnicolesvenson/video/7690327601696525581?is_from_webapp=1&sender_device=pc}

Από τις κουρτίνες μέχρι το χρονόμετρο στο ντους

Η εξοικονόμηση, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην κουζίνα ή στην ενέργεια.

Η δημιουργός χρησιμοποιεί κουρτίνες συσκότισης προκειμένου να περιορίζει τις απώλειες θερμότητας ή δροσερού αέρα, ενώ έχει βάλει χρονόμετρο στο ντους ώστε να περιορίζει τη διάρκεια χρήσης του νερού.

Ακόμη και η διαχείριση των σκουπιδιών αποτελεί μέρος της ίδιας φιλοσοφίας, με την οικογένεια να προσπαθεί να περιορίζει τη χρήση σακουλών απορριμμάτων όπου αυτό είναι δυνατό.

Ένας από τους θεατές μάλιστα μοιράστηκε μια δική του πρακτική. Συγκεντρώνει σε έναν κουβά το νερό που τρέχει μέχρι να ζεσταθεί το ντους και στη συνέχεια το χρησιμοποιεί για το πότισμα των φυτών ή για το καζανάκι της τουαλέτας.

Η συζήτηση για το κόστος των επαναχρησιμοποιούμενων προϊόντων

Το βίντεο προκάλεσε συζήτηση σχετικά με το αν οι επαναχρησιμοποιούμενες λύσεις είναι πράγματι πιο οικονομικές και οικολογικές.

Σε όσους υποστηρίζουν ότι το πλύσιμο των υφασμάτινων ειδών και των πιάτων καταναλώνει νερό και ενέργεια, η Svenson απάντησε ότι θα πρέπει να υπολογίζεται και το νερό και οι πόροι που απαιτούνται για την παραγωγή προϊόντων μίας χρήσης, όπως τα χάρτινα πιάτα και τα πλαστικά ποτήρια.

Αρκετοί χρήστες συμφώνησαν με τη συγκεκριμένη προσέγγιση, υποστηρίζοντας ότι η παραγωγή των προϊόντων μίας χρήσης έχει επίσης περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος, το οποίο συχνά δεν γίνεται αντιληπτό από τον καταναλωτή.

Οι μικρές αλλαγές που μπορούν να περιορίσουν τα έξοδα

Δεν χρειάζεται, πάντως, μια οικογένεια να υιοθετήσει συνολικά τον συγκεκριμένο τρόπο ζωής για να μειώσει τα έξοδά της.

Ένα πρώτο βήμα μπορεί να είναι η αντικατάσταση προϊόντων που αγοράζονται συχνά. Χαρτοπετσέτες, φίλτρα καφέ, εμφιαλωμένο νερό, πιάτα μίας χρήσης και φύλλα στεγνωτηρίου είναι μερικές από τις κατηγορίες όπου μια επαναχρησιμοποιούμενη εναλλακτική μπορεί να περιορίσει τις συχνές αγορές.

Αντίστοιχα, ο καλύτερος προγραμματισμός των γευμάτων, η σωστή αποθήκευση των τροφίμων και η αξιοποίηση της κατάψυξης μπορούν να βοηθήσουν ώστε λιγότερα τρόφιμα να καταλήγουν στα σκουπίδια.

Το βασικό μήνυμα πίσω από αυτές τις πρακτικές είναι ότι η λιτή διαβίωση δεν είναι απαραίτητα συνώνυμη με τη στέρηση. Για ορισμένα νοικοκυριά, μπορεί να σημαίνει απλώς ότι αγοράζουν λιγότερα αναλώσιμα, χρησιμοποιούν περισσότερο αυτά που ήδη διαθέτουν και περιορίζουν σταδιακά τα έξοδα που επαναλαμβάνονται κάθε μήνα.