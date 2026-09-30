Τα αναψυκτικά διαίτης είναι εξίσου αποτελεσματικά με το νερό στη μακροπρόθεσμη διαχείριση του σωματικού βάρους, σύμφωνα με μελέτη.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ πραγματοποίησαν τη μεγαλύτερη σε διάρκεια και πιο ολοκληρωμένη μέχρι σήμερα τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη για αναψυκτικά με μη θρεπτικά γλυκαντικά (NNS).

Τα μη θρεπτικά γλυκαντικά είναι ουσίες με λίγες ή καθόλου θερμίδες, που χρησιμοποιούνται αντί της ζάχαρης για τη γλύκανση τροφίμων και ποτών. Η κλινική μελέτη διάρκειας 104 εβδομάδων δείχνει ότι τα αναψυκτικά με NNS, δηλαδή τα αναψυκτικά διαίτης, είναι εξίσου αποτελεσματικά με το νερό στη μακροπρόθεσμη διαχείριση του σωματικού βάρους.

Η Τζο Χάρολντ, κοσμήτορας της Σχολής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ, και ο Τζέισον Χάλφορντ, καθηγητής Βιολογικής Ψυχολογίας και Συμπεριφορών Υγείας στο Πανεπιστήμιο του Λιντς και πρώην καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ, διεξήγαγαν τη μελέτη, η οποία αξιολογήθηκε από ανεξάρτητους επιστήμονες πριν τη δημοσίευσή της και χρηματοδοτήθηκε από την American Beverage Association. Η ερευνητική ομάδα ήταν ανεξάρτητη από τον χρηματοδότη και είχε τον πλήρη έλεγχο της ανάλυσης και της παρουσίασης των ευρημάτων της.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο British Journal of Nutrition και παρέχει μακροχρόνια κλινικά δεδομένα που δείχνουν ότι τα αναψυκτικά με μη θρεπτικά γλυκαντικά - συγκεκριμένα όσα περιέχουν ασπαρτάμη, ακεσουλφάμη-Κ και σουκραλόζη - είναι εξίσου αποτελεσματικά με το νερό στην απώλεια και τη μακροχρόνια διατήρηση του σωματικού βάρους.

Στη μελέτη SWITCH συμμετείχαν 493 ενήλικες, υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, οι οποίοι ακολούθησαν οργανωμένο πρόγραμμα διαχείρισης βάρους με αλλαγές στη συμπεριφορά. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες: η μία κατανάλωνε καθημερινά νερό και η άλλη αναψυκτικά διαίτης. Η πρόσληψη των γλυκαντικών ήταν πολύ χαμηλότερη από τα καθορισμένα από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) όρια ασφαλούς κατανάλωσης.

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Συνολικά, τα αποτελέσματα δεν επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες ότι τα αναψυκτικά με μη θρεπτικά γλυκαντικά διαταράσσουν τη ρύθμιση της όρεξης ή προκαλούν μακροπρόθεσμες μεταβολικές επιβαρύνσεις.

Τα βασικά ευρήματα

Η απώλεια βάρους στις δύο ομάδες ήταν παρόμοια μετά από 104 εβδομάδες: 4,8 κιλά στην ομάδα των αναψυκτικών με NNS και 3,7 κιλά στην ομάδα του νερού. Η διαφορά δεν ήταν στατιστικά σημαντική.

Η μείωση του σωματικού βάρους διατηρήθηκε και στις δύο ομάδες για δύο χρόνια, ακόμη και κατά τον τελευταίο χρόνο, όταν οι συμμετέχοντες δεν είχαν πλέον υποστήριξη.

Και στις δύο ομάδες καταγράφηκαν μειώσεις στην περίμετρο της μέσης και των γοφών, καθώς και βελτιώσεις στη σύσταση του σώματος και σε αρκετούς μεταβολικούς δείκτες.

Δεν καταγράφηκαν κλινικά σημαντικές διαφορές στην αρτηριακή πίεση και τη χοληστερόλη μετά τη μακροχρόνια κατανάλωση αναψυκτικών με ασπαρτάμη, ακεσουλφάμη-Κ ή σουκραλόζη, σε σύγκριση με το νερό.

Η κατανάλωση ζάχαρης μειώθηκε και στις δύο ομάδες, με ελαφρώς μεγαλύτερη μείωση στην ομάδα των αναψυκτικών με NNS.

Τα ευρήματα έρχονται σε συνέχεια των πρόσφατων οδηγιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ο οποίος είχε συστήσει να μην χρησιμοποιούνται γλυκαντικά χωρίς ζάχαρη για τον έλεγχο του βάρους, λόγω αβεβαιότητας που προέκυπτε από μελέτες παρατήρησης.

Με πληροφορίες από medicalxpress.com