Το υφιστάμενο καθεστώς των 72 δόσεων είχε παρουσιαστεί με επιτόκιο 5,84%, ίδιο με εκείνο της πάγιας ρύθμισης για περισσότερες από 12 δόσεις.

Μόλις δύο μήνες χρειάστηκαν για να φανεί ότι η ρύθμιση των 72 δόσεων για τα παλαιά χρέη προς την εφορία δεν ήταν αρκετή για να δώσει ουσιαστική ανάσα σε μεγάλο μέρος των οφειλετών. Η κυβέρνηση προχωρά πλέον στη διεύρυνση του σχήματος έως τις 120 δόσεις, σε μια κίνηση που συνιστά ουσιαστικά παραδοχή δια στόματος πρωθυπουργού ότι ο αρχικός σχεδιασμός δεν ανταποκρίθηκε επαρκώς στην πραγματική δυνατότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων να εξυπηρετήσουν τα συσσωρευμένα χρέη τους.

Η χρονική απόσταση είναι ενδεικτική. Η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων άνοιξε τον Ιούλιο και, πριν συμπληρωθεί ουσιαστικά ένα τρίμηνο λειτουργίας της, η κυβέρνηση αναγκάζεται να αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των δόσεων, φτάνοντας στις 120. Αυτό έγινε διότι η συμμετοχή ήταν υποτονική και η παραγωγικοι φορείς υπογράμμιζαν ότι θα πρέπει να υπάρξει αύξηση του αριθμού των δόσεων.

Η ίδια η κυβέρνηση, όταν παρουσίασε τον Απρίλιο τη ρύθμιση, είχε υπολογίσει ότι δυνητικά αφορούσε περίπου 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα με αρρύθμιστες οφειλές 31,5 δισ. ευρώ, καθώς και περίπου 284.000 νομικά πρόσωπα με οφειλές 63,8 δισ. ευρώ. Συνολικά, δηλαδή, περίπου 95 δισ. ευρώ παλαιών οφειλών μπορούσαν δυνητικά να ενταχθούν στο σχήμα.

Η μετάβαση στις 120 δόσεις έρχεται συνεπώς να αντιμετωπίσει το βασικό πρόβλημα της προηγούμενης ρύθμισης: όχι την έλλειψη δυνατότητας ένταξης, αλλά το κατά πόσο ο οφειλέτης μπορούσε να παραμείνει συνεπής επί χρόνια χωρίς η δόση να απορροφά δυσανάλογο μέρος του μηνιαίου εισοδήματός του.

Ποιοι μπορούν να μπουν – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οφειλέτες

Η νέα απόφαση που θα εξειδικεύει τη μετάβαση στις 120 δόσεις, αναμένεται να παραπέμπει στην ενεργή διαδικασία της ΑΑΔΕ που αφορά τη ρύθμιση του άρθρου 19 του Ν. 5313/2026.

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Σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο, μπορούν να υπαχθούν βεβαιωμένες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Αν μία οφειλή είχε προηγουμένως ενταχθεί σε άλλη ρύθμιση, θα πρέπει η προηγούμενη ρύθμιση να έχει απολεσθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Κατά την υποβολή της αίτησης, οι οφειλές που πρόκειται να ενταχθούν δεν μπορούν να βρίσκονται σε άλλο ενεργό καθεστώς ρύθμισης. Ο φορολογούμενος θα πρέπει επίσης να έχει υποβάλει τις απαιτούμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας, έως και το φορολογικό έτος 2024, ενώ προβλέπονται προϋποθέσεις και για τυχόν νεότερες ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση πρόσωπα για τα οποία συντρέχουν τα προβλεπόμενα κωλύματα, μεταξύ των οποίων αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής είναι 30 ευρώ. Το υφιστάμενο καθεστώς των 72 δόσεων είχε παρουσιαστεί με επιτόκιο 5,84%, ίδιο με εκείνο της πάγιας ρύθμισης για περισσότερες από 12 δόσεις. Μέλλει να φανεί αν θα παραμείνει το ίδιο και για τις 120 δόσεις.

Βήμα προς βήμα η αίτηση στο myAADE

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE. Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet και από την αρχική σελίδα ακολουθεί τη διαδρομή «Ο Λογαριασμός μου», στη συνέχεια «Ρυθμίσεις Οφειλών» και κατόπιν επιλέγει την «Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών ν. 5313/2026». Στην εφαρμογή εμφανίζονται οι οφειλές που μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση και ο φορολογούμενος προχωρά στην υποβολή της σχετικής αίτησης, επιλέγοντας το πρόγραμμα αποπληρωμής που του παρέχει το σύστημα. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται μετά την οριστική υποβολή. Η αίτηση από μόνη της δεν αρκεί για να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση. Απαιτείται η εμπρόθεσμη καταβολή της πρώτης δόσης, η οποία, με βάση το ισχύον πλαίσιο, πρέπει να πληρωθεί μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Οι αιτήσεις για το υφιστάμενο σχήμα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Οι φορολογούμενοι που ενδιαφέρονται ειδικά για τη νέα δυνατότητα των 120 δόσεων θα πρέπει, ωστόσο, να περιμένουν την εξειδίκευση του μέτρου από το υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ. Εκεί θα αποσαφηνιστεί εάν οι ήδη ενταγμένοι στις 72 δόσεις θα μεταφέρονται αυτομάτως ή κατόπιν νέας αίτησης στις 120, ποιο θα είναι το επιτόκιο, εάν θα διατηρηθεί η ελάχιστη δόση των 30 ευρώ και ποιες ακριβώς κατηγορίες χρεών θα καλύπτει η διεύρυνση.