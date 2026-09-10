Εάν τα κεφάλαια αυτά διοχετεύονταν σε διαφοροποιημένα επενδυτικά προϊόντα της κεφαλαιαγοράς, θα μπορούσαν να δημιουργούν έως 8,7 δισ. ευρώ αναπτυξιακού κεφαλαίου ετησίως, σύμφωνα με τη Revolut.

Μεγάλο μέρος του πλούτου των ελληνικών νοικοκυριών παραμένει σε τραπεζικούς λογαριασμούς χαμηλής απόδοσης, με αποτέλεσμα ο πληθωρισμός να περιορίζει την πραγματική αξία των αποταμιεύσεων και δισεκατομμύρια ευρώ να μένουν εκτός επενδυτικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Απώλειας Πλούτου (European Wealth Drain Index) της Revolut, τα ελληνικά νοικοκυριά διατηρούν 120,9 δισ. ευρώ σε παθητικές τραπεζικές καταθέσεις. Η εταιρεία εκτιμά ότι, εάν τα κεφάλαια αυτά διοχετεύονταν σε διαφοροποιημένα επενδυτικά προϊόντα της κεφαλαιαγοράς, θα μπορούσαν να δημιουργούν έως 8,7 δισ. ευρώ αναπτυξιακού κεφαλαίου ετησίως.

Το κόστος για τους αποταμιευτές είναι επίσης σημαντικό. Για ποσό 10.000 ευρώ, ο πληθωρισμός 2,9% μεταφράζεται σε απώλεια αγοραστικής δύναμης περίπου 290 ευρώ τον χρόνο. Ακόμη και στις προθεσμιακές καταθέσεις, το μέσο επιτόκιο ενός έτους, που σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας διαμορφώνεται στο 1,85%, παραμένει χαμηλότερο από τον πληθωρισμό.

Η Revolut υπολογίζει παράλληλα ότι η διατήρηση πλεονάζουσας ρευστότητας σε καταθέσεις αντί της επένδυσής της μπορεί να αντιστοιχεί σε δυνητικές χαμένες αποδόσεις 721 ευρώ ετησίως για κάθε 10.000 ευρώ. Ο υπολογισμός βασίζεται στη μέση ετήσια απόδοση δεκαετίας του MSCI Europe ETF, στο 9,06%, και αφορά δυνητικές και όχι εγγυημένες αποδόσεις.

Αποταμιευτική αδράνεια

Η έρευνα σε δείγμα 1.000 Ελλήνων καταγράφει υψηλό βαθμό αποταμιευτικής αδράνειας. Παρότι το 18,3% δηλώνει ότι δεν διαθέτει καθόλου παραδοσιακές αποταμιεύσεις, το 78,4% όσων αποταμιεύουν δεν έχει αλλάξει ποτέ τράπεζα για να εξασφαλίσει καλύτερο επιτόκιο. Το 31% θεωρεί ότι οι διαφορές στις αποδόσεις είναι μικρές, ενώ το 27% προτιμά να παραμένει σε τράπεζα που εμπιστεύεται.

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Παράλληλα, το 35% είτε δεν γνωρίζει είτε εκτιμά λανθασμένα τη σχέση μεταξύ επιτοκίων και πληθωρισμού. Εμπόδια για τη μετάβαση στις επενδύσεις αποτελούν επίσης ο επενδυτικός κίνδυνος και η έλλειψη γνώσεων.

Ωστόσο, το 46% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα ήταν πιθανότερο να επενδύσει εάν μπορούσε να ξεκινήσει με μικρά ποσά, ενώ το 33% ζητά πιο διαφανή ενημέρωση για τους κινδύνους.

Το ελληνικό φαινόμενο εντάσσεται σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή πρόκληση, καθώς περίπου 6,3 τρισ. ευρώ παραμένουν, σύμφωνα με τη Revolut, σε αδρανή κεφάλαια. Το ζητούμενο είναι η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των αποταμιεύσεων, με τρόπο που να ενισχύει τόσο την οικονομική θέση των νοικοκυριών όσο και τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.