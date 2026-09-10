Η εικόνα στις διεθνείς αγορές ενέργειας δημιουργεί πλέον συνθήκες για διατήρηση των πληθωριστικών πιέσεων και πιθανή περαιτέρω ενίσχυσή τους τον Σεπτέμβριο.

Διπλό πλήγμα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς προκαλεί η νέα εκτίναξη των τιμών της ενέργειας, καθώς όχι μόνο αναζωπυρώνει τον πληθωρισμό, αλλά απειλεί να εξουδετερώσει στην πράξη τόσο την κρατική στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης όσο και τις μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα.

Νέα άνοδος στις τιμές ενέργειας

Η εικόνα στις διεθνείς αγορές ενέργειας δημιουργεί πλέον συνθήκες για διατήρηση των πληθωριστικών πιέσεων και πιθανή περαιτέρω ενίσχυσή τους τον Σεπτέμβριο. Η αναζωπύρωση του πολέμου στο Ιράν οδήγησε το Μπρεντ ξανά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς του φυσικού αερίου ξεπέρασε τα 80 ευρώ, επίπεδο κατά 137% υψηλότερο από πέρυσι.

Εφόσον οι υψηλές τιμές διατηρηθούν, το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου με μειωμένη φορολογία ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου, εκτιμάται ότι μπορεί να κινηθεί κοντά στα 1.900 ευρώ τον τόνο, έναντι 1.100 ευρώ πέρυσι.

Οι αυξήσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Ήδη, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το πετρέλαιο θέρμανσης ήταν ακριβότερο κατά 53,2% τον Αύγουστο σε ετήσια βάση, το φυσικό αέριο κατά 40,2%, το πετρέλαιο κίνησης κατά 30,6% και η βενζίνη κατά 15,3%.

Κίνδυνος να «σβήσουν» οι μειώσεις τιμών

Η ενεργειακή ακρίβεια απειλεί, όμως, να εξουδετερώσει και τα αποτελέσματα της «Εθνικής Πρωτοβουλίας για τη Μείωση Τιμών». Οι μειώσεις που επήλθαν σε τρόφιμα και άλλα βασικά προϊόντα κινδυνεύουν να απορροφηθούν από την αύξηση του ενεργειακού και μεταφορικού κόστους, περιορίζοντας το πραγματικό όφελος που φτάνει στην τσέπη του καταναλωτή.

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Έτσι, οι σημερινές μειώσεις ενδέχεται να αποδειχθούν προσωρινές, ενώ μετά τη λήξη της πρωτοβουλίας είναι πιθανό να καταγραφεί νέο κύμα ανατιμήσεων. Το ενδεχόμενο αυτό περιορίζει τη διάρκεια του οφέλους για τους καταναλωτές και ενισχύει τον κίνδυνο περαιτέρω επιτάχυνσης του πληθωρισμού τους επόμενους μήνες.