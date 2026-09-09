Τον τέλος Νοεμβρίου αναμένεται να πληρωθούν το επίδομα 400 ευρώ πάνω από 2 εκατ. συνταξιούχοι.

Στα 400 ευρώ αυξάνεται από τα 300 ευρώ το επίδομα των συνταξιούχων, που θα χορηγείται κάθε Νοέμβριο, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ. Η αλλαγή διευρύνει σημαντικά τον αριθμό των δικαιούχων, καθώς καταργούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που ίσχυαν τα προηγούμενα χρόνια.

Η ενίσχυση αναμένεται να καταβληθεί τον Νοέμβριο και οι δικαιούχοι υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν σε περίπου 2,2 εκατομμύρια, από 1,87 εκατομμύρια που ήταν προηγουμένως.

Ποιο είναι το νέο κριτήριο

Με το νέο καθεστώς, βασικό κριτήριο για τη χορήγηση της ενίσχυσης είναι η ηλικία. Δικαιούχοι είναι οι συνταξιούχοι που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και λαμβάνουν οριστική κύρια σύνταξη.

Έτσι, οι συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών δεν δικαιούνται την ενίσχυση, με εξαίρεση τις ειδικές κατηγορίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Υπολογίζεται ότι περίπου 473.700 συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών παραμένουν εκτός της παροχής αποκλειστικά λόγω του ηλικιακού κριτηρίου.

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Καταργούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την κατάργηση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων που ίσχυαν μέχρι σήμερα.

Αυτό σημαίνει ότι η ενίσχυση των 400 ευρώ δεν θα εξαρτάται πλέον από το ύψος του εισοδήματος ή την ακίνητη περιουσία του συνταξιούχου, διευρύνοντας την περίμετρο των δικαιούχων κατά περίπου 330.000 άτομα.

Το ποσό της ενίσχυσης αυξάνεται παράλληλα κατά 100 ευρώ, από τα 300 στα 400 ευρώ, πλησιάζοντας την εθνική σύνταξη, η οποία σήμερα ανέρχεται στα 446 ευρώ.

Καθαρά τα 400 ευρώ

Το ποσό των 400 ευρώ θα καταβληθεί καθαρό στους δικαιούχους και θα προστεθεί στην ετήσια αύξηση των συντάξεων.

Η ενίσχυση θα χορηγείται σε ετήσια βάση, με την καταβολή της να προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο.

Τι ισχύει για αναπήρους και χήρες

Την ενίσχυση θα λάβουν επίσης άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες, σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις που προβλέπονται.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για τις συντάξεις χηρείας. Χήρες και χήροι μπορούν να δικαιούνται την ενίσχυση από το 60ό έτος της ηλικίας τους, αντί του 65ου, εφόσον η σύνταξη χηρείας αποτελεί το μοναδικό τους εισόδημα.