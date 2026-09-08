Περισσότερες από 6.000 προσλήψεις αναπληρωτών αναμένονται στη β΄φάση με την υπουργό να δεσμεύεται ότι τέλη Σεπτεμβρίου θα δρομολογηθεί η διαδικασία.

Με περισσότερα από 21.000 κενά ξεκινά η νέα σχολική χρονιά, παρά τις σχεδόν 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών που πραγματοποιήθηκαν στην Α΄ φάση. Τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί αποτυπώνουν μια δύσκολη εικόνα για τα σχολεία, ενώ πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στη Β΄ φάση προσλήψεων που αναμένεται προς το τέλος Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, πριν από την Α΄ φάση είχαν καταγραφεί συνολικά 51.261 κενά, ενώ προσλήφθηκαν 29.908 αναπληρωτές. Με βάση την ανάλυση των στοιχείων, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης παραμένουν 21.353 ακάλυπτες θέσεις, γεγονός που σημαίνει ότι καλύφθηκε περίπου το 58% των αρχικών αναγκών.

Η μεγαλύτερη πίεση στην Ειδική Αγωγή

Η εικόνα εμφανίζεται ιδιαίτερα πιεστική στην Ειδική Αγωγή. Στην Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή, από τα 19.247 αρχικά κενά καλύφθηκαν 11.502, αφήνοντας 7.745 κενές θέσεις. Στη Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή παραμένουν ακόμη 2.115 κενά, ενώ σημαντικές ανάγκες καταγράφονται και στα ΕΕΠ και ΕΒΠ, όπου μετά την Α΄ φάση παραμένουν 3.432 κενές θέσεις. Στην Πρωτοβάθμια Γενική Αγωγή παραμένουν 4.600 κενά, ενώ στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση 3.461.

Τι περιμένουμε από τη Β΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, κατά την παρουσία της στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ανέφερε ότι στην Α΄ φάση προσλήφθηκαν σχεδόν 30.000 αναπληρωτές, αριθμός που, σύμφωνα με την ίδια, αποτελεί τη μεγαλύτερη πρώτη φάση προσλήψεων της τελευταίας δεκαετίας. Το επόμενο βήμα θα γίνει αφού καταγραφούν εκ νέου οι ανάγκες των σχολικών μονάδων. Η υπουργός εκτίμησε ότι στη Β΄ φάση μπορεί να πραγματοποιηθούν περισσότερες από 6.000 προσλήψεις, ενώ ο συνολικός αριθμός των αναπληρωτών που θα απασχοληθούν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς αναμένεται να κινηθεί περίπου στις 45.000. Η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας αναμένει την επανεκτίμηση των αναγκών μετά την έναρξη των μαθημάτων, καθώς νέα κενά μπορεί να προκύψουν στην πορεία της χρονιάς, μεταξύ άλλων λόγω αδειών εκπαιδευτικών. Η κ. Ζαχαράκη χαρακτήρισε το ζήτημα των κενών «δομικό», σημειώνοντας ότι βασικός στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή κάλυψή τους, ώστε να περιορίζονται οι επιπτώσεις στην καθημερινή λειτουργία των σχολείων. Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, όπως ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και εργοθεραπευτές, υπογραμμίζοντας τη σημασία της παρουσίας τους στις σχολικές μονάδες και της παροχής ίσων ευκαιριών στους μαθητές. Ωστόσο, με δεδομένο ότι οι ανάγκες που απομένουν ξεπερνούν τις 21.000, το ερώτημα είναι κατά πόσο ο αριθμός αυτός θα μπορέσει να περιορίσει ουσιαστικά τα κενά στα σχολεία ενώ σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να παραβλέψουμε και το γεγονός ότι νέα κενά μπορούν, άλλωστε, να προκύψουν μέσα στη σχολική χρονιά λόγω αδειών, αποχωρήσεων ή άλλων υπηρεσιακών μεταβολών.

Στόχος οι 45.000 αναπληρωτές

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου, οι προσλήψεις θα συνεχιστούν ανάλογα με τις ανάγκες που θα καταγράφονται καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Η εξασφάλιση των απαραίτητων πιστώσεων, όπως ανέφερε η υπουργός, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση του σχεδιασμού. Με τη Β΄ φάση να τοποθετείται χρονικά έως το τέλος Σεπτεμβρίου, χιλιάδες εκπαιδευτικοί αναμένουν τις νέες προσλήψεις και την τοποθέτησή τους στα σχολεία, ενώ το υπουργείο καλείται να αντιμετωπίσει τα κενά που θα παραμείνουν μετά την πρώτη μεγάλη φάση προσλήψεων. Παράλληλα στάση αναμονής τηρείται και από τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες καθώς η επόμενη φάση προσλήψεων θα αποκαλύψει στην πράξη αν οι νέες τοποθετήσεις θα περιορίσουν αισθητά το πρόβλημα της υποστελέχωσης στις τάξεις.